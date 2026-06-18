Из Telegram-канала пресс-службы московских судов удалили сообщение об аресте Ильи Трабера — криминального авторитета из окружения Путина

Удаленный пост содержал сообщение об аресте Трабера и Алисултана Надирбегова, а также видео из зала суда.

75-летний Илья Трабер был задержан 17 июня в Санкт-Петербурге, после чего его перевезли в Москву и доставили в Басманный суд. Тот отправил его в СИЗО, о чем сообщило множество российских СМИ. Трабера арестовали по делу о заказном убийстве депутата выборгского городского совета, криминального авторитета Александра Петрова.

Надирбегова называют исполнителем убийства. Как писал РБК, Надирбегов в прошлом был профессиональным боксером. Александр Петров был убит в 2020 году. Снайпер застрелил его у собственного дома в поселке под Выборгом.

Накануне сообщалось, что вместе с Трабером был задержан его бизнес-партнер Владимир Даниленко. Также с обыском пришли к одному из лидеров тамбовско-малышевской ОПГ Геннадию Петрову, который тесно связан с Трабером.

Источник The Insider в Мосгорсуде рассказал, что дело Трабера могут перевести в закрытый режим.

«Обычно в закрытый режим переводятся чувствительные дела и дела, которые могут произвести резонанс. Делается это для того, чтобы можно было дело, во-первых, быстро рассмотреть, во-вторых, разрешить определенные моменты, связанные с делом. В дальнейшем, исходя из ситуации, могут сделать все, что посчитают нужным, в том числе и вообще закрыть дело».

Внимание на удаление поста пресс-службы судов также обратила «Медуза».

Трабер — ближайший соратник и деловой партнер лидера тамбовской ОПГ Владимира Кумарина (Барсукова). Он также долгое время входил в ближайшее окружение Владимира Путина. О связях между Трабером и Путиным рассказывалось в расследованиях The Insider: