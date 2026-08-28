Генпрокуратура добивается оставшихся 45% Петербургского нефтяного терминала. Контрольный пакет ранее передали «Росхиму» Игоря Ротенберга

Генпрокуратура подала новый иск к владельцам оставшихся 45% Петербургского нефтяного терминала (ПНТ), одного из крупнейших российских терминалов по перевалке нефтепродуктов на Балтике. Суд уже арестовал спорный пакет акций и 4,41 млрд рублей дивидендов, предназначавшихся его владелице Елене Васильевой.

Ответчиками по делу стали Васильева, ее супруг и сооснователь ПНТ Сергей Васильев, а также кипрская Mobalko Holdings Limited, через которую он ранее владел половиной терминала. Генпрокуратура требует признать недействительными сделки, в результате которых в 2022 году акции сначала перешли от кипрской компании к Васильеву, а затем — к его супруге. Предварительное заседание назначено на 11 сентября.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя семьи Дмитрия Октысюка, в 2022 году Васильев перевел принадлежавшие ему через кипрскую структуру акции непосредственно на себя в рамках редомициляции бизнеса. Юрист предполагает, что претензии могут быть связаны с президентским указом № 81, который требует согласовывать с правительственной комиссией некоторые сделки между российскими лицами и структурами из «недружественных» государств. Самого искового заявления защита Васильевых пока не получила.

Это уже второй этап передела собственности ПНТ. В апреле 2025 года суд по другому иску Генпрокуратуры передал государству около 55% акций терминала. В этот пакет вошли все акции, принадлежавшие структурам семьи другого сооснователя ПНТ — Дмитрия Скигина, и около 5% пакета Елены Васильевой. После нескольких раундов обжалования решение окончательно устояло в кассации в октябре 2025 года.

Летом 2026 года государство передало национализированные 55% акций холдингу «Росхим». Условия передачи публично не раскрывались. Совет директоров «Росхима» возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. До этого связь холдинга с семьей Ротенбергов несколько лет описывали СМИ, однако в 2026 году Игорь Ротенберг начал публично выступать как председатель его совета директоров.

«Росхим» в последние годы получил сразу несколько крупных активов, ранее оказавшихся у государства. The Insider рассказывал, что в июле под управление холдинга перешла группа «Трансбункер» — крупнейший поставщик топлива и нефтепродуктов в российских портах, активы которого незадолго до этого также были обращены в доход государства. Ранее «Росхим» получил Башкирскую содовую компанию, «Метафракс», «Волжский оргсинтез» и другие предприятия.

Если требования Генпрокуратуры по новому делу будут удовлетворены, прежние частные владельцы ПНТ лишатся оставшегося пакета акций. Однако из материалов дела пока неясно, кому именно в таком случае перейдут эти 45% — государству, «Росхиму» или другой структуре.

Петербургский нефтяной терминал занимает 37 гектаров в Большом порту Санкт-Петербурга. Его пропускная способность составляет 12,5 млн тонн грузов в год, фактический грузооборот — более 8 млн тонн. По данным СПАРК, в 2025 году терминал получил 7,4 млрд рублей выручки и 4,4 млрд рублей чистой прибыли.