Компания Ротенбергов получила контроль над крупнейшим топливным оператором российских портов «Трансбункер»

Структуры группы «Трансбункер» — компании, занимающей ведущие позиции на рынке поставок топлива в российские порты, — перешли под управление холдинга «Росхим», следует из данных «СПАРК-Интерфакс», на которые обратило внимание издание «Агентство». Совет директоров «Росхима» возглавляет Игорь Ротенберг, сын миллиардера Аркадия Ротенберга. Отмечается, что смена управляющей компании произошла ещё в июле, но осталась незамеченной в российских СМИ.

Согласно данным «СПАРК», управляющей компанией ООО «Холдинговая компания "Трансбункер"» «Росхим» стал 24 июля. Спустя менее недели, 30 июля, в его управление перешли ещё две структуры группы — «Трансбункер Кэпитал» и «Трансбункер Менеджмент».

«Трансбункер» работает на рынке с 1991 года и, по данным «Коммерсанта», является крупнейшим поставщиком топлива и нефтепродуктов в основных портах России, а также оказывает услуги по дозаправке судов по всему миру, владея флотом, нефтебазами и НПЗ. ХК «Трансбункер» контролирует «Вистинскую топливную компанию», «Дальневосточную танкерную компанию», «Хабаровскую топливную компанию» и топливных трейдеров «Трансбункер-Ново» и «Трансбункер-Шиппинг». «Трансбункер Кэпитал» владеет Вистинским, Кубанским и Сахалинским топливными терминалами, а «Трансбункер Менеджмент» — Новороссийским топливным терминалом, «Балтийской танкерной компанией», «Стивидорно-судоходной компанией» и структурами «Трансбункер-Новороссийск» и «Трансбункер-Холмск». Совокупная выручка трёх компаний по итогам прошлого года составила около 6 млрд рублей.

Об иске Генпрокуратуры к основателям «Трансбункера» — бывшим инженерам порта Ванино Иосифу Сандлеру и Сергею Пугачеву — стало известно в конце апреля. По данным РБК и «Ведомостей», ведомство обвинило владельцев холдинга в контроле над стратегическим предприятием через сеть иностранных структур — Сандлера и Пугачева назвали гражданами и резидентами «недружественного» Кипра — а также в выводе за рубеж более 19 млрд рублей в виде дивидендов. В начале июля Арбитражный суд Москвы обратил активы холдинга в пользу государства, 17 июля ХК «Трансбункер» перешла на баланс Росимущества, а 22 июля туда же передали «Трансбункер Кэпитал» и «Трансбункер Менеджмент».

Незадолго до этого, в июле, «Росхим» получил 55% акций Петербургского нефтяного терминала — суд ранее изъял эту долю у наследников одного из основателей терминала Дмитрия Скигина. Ранее холдинг также получил 47% Башкирской содовой компании (позже увеличив пакет до 57% и выкупив его у государства), Дальнегорский ГОК, а в 2024 году — контроль над «Метафраксом» и «Волжским оргсинтезом». Связь «Росхима» с семьёй Ротенберга источники «Коммерсанта» и Forbes называли ещё в 2023 году, однако официально она подтвердилась только в 2026-м — сначала на сайте Кремля в мае, а затем в июне, когда Игорь Ротенберг выступил в этом качестве на ПМЭФ.