Суд в Москве национализировал группу «Трансбункер». Это крупнейший заправщик судов в российских портах

Арбитражный суд Москвы изъял в пользу государства компании группы «Трансбункер», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. «Заявленные требования Генеральной прокуратуры удовлетворить в полном объеме. Решение вступает в силу немедленно», — постановил судья.

Генпрокуратура подала иск в середине апреля, ответчиками выступали структуры компании «Трансбункер» и ее основатели Иосиф Сандлер и Сергей Пугачëв. В качестве третьих лиц выступили 23 компании, Федеральная антимонопольная служба и Росимущество.

По данным источников РБК, знакомых с содержанием иска, надзорное ведомство просило признать ничтожными сделки 2024 года об изменении в холдинге в порядке редомициляции и взыскать в доход государства компании ответчиков. Генпрокуратура утверждала, что стратегические предприятия находились под иностранным контролем, а их средства выводились за рубеж. Так, на основе данных ФНС прокуратура установила, что с 2020 года по настоящее время за рубеж было выведено 19,3 млрд рублей капитала ГК «Трансбункер».

Также Генепрокуратура утверждала, что с момента создания «Трансбункера» в 1991 году холдинг контролировался группой лиц с участием иностранных инвесторов. Сергей Пугачëв и Иосиф Сандлер, по данным ведомства, являются гражданами и резидентами Кипра.

Представитель Пугачëва и Сандлера заявил в суде, что Генпрокуратура не доказала статус стратегических предприятий для большинства структур ГК «Трансбункер». По его словам, редомицилиция осуществлялась под контролем прокуратуры и по ее итогам контроль не переходил к иностранным инвесторам.

По данным надзорного ведомства, «Трансбункер» — лидер на рынке бункеровки судов, поставщик топлива и нефтепродуктов в основных российских портах. Структуры группы оказывают услуги дозаправки судов по всему миру, а также владеют судами, нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами.