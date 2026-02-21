Суд национализировал производителя подшипников для армии на фоне подшипникового кризиса в России

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства холдинг КИМП, производящий подшипники, в том числе для нужд Вооруженных сил России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз суда.

Ответчиком по делу проходил бывший заместитель руководителя Росстандарта и бенефициар КИМП Алексей Кулешов. Вторым предполагаемым бенефициаром прокуратура называет Дмитрия Гордицу. Под контроль государства также перешли компании «Элма» и «Прамо», через которые, по версии надзорных органов, оформлялись договоры на поставку продукции.

В состав КИМП входят три завода в Московской, Ростовской и Тверской областях. Стоимость активов холдинга превышает 5,8 млрд рублей. «Элма» владеет 11 индустриальными, складскими и бизнес-парками, а также двумя технопарками общей стоимостью более 120 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры и ФАС, акционеры компании завышали стоимость подшипников в ущерб оборонному комплексу. Кроме того, к производству привлекались осужденные из исправительных колоний Тверской области: им выплачивалась заниженная зарплата, тогда как в документации отражались более высокие показатели затрат.

Проблемная отрасль

Решение о национализации принято на фоне системных проблем российской подшипниковой промышленности. Как ранее писал The Insider, к 2024 году объем производства в России снизился до менее чем 100 миллионов. По полному производственному циклу выпускается лишь около 20 миллионов изделий ежегодно.

По данным Союза производителей подшипников, российская продукция занимает около 23% внутреннего рынка. При этом пользователи и отраслевые издания регулярно указывают на низкое качество отечественных изделий. Испытания показывают, что некоторые образцы не выдерживают нагрузок даже в производстве сельхозкормов. По данным опроса портала podshipnik.ru 2017 года, российские подшипники использовали не более 14% респондентов.

Дополнительной проблемой остается фальсификация происхождения: китайские подшипники нередко продаются под видом российских. Часть продукции ввозится через третьи страны, а затем перемаркируется. Участники рынка отмечают, что из-за санкций цены на западные подшипники выросли в среднем в 2,5 раза, а сроки поставки увеличились до 6–9 месяцев.

Эксперты ранее предупреждали, что разрыв технологических связей с западными поставщиками создает риски для стратегических отраслей, включая железнодорожный транспорт. Производство кассетных подшипников для РЖД в России было налажено при участии иностранных компаний, и в случае прекращения сотрудничества возникает дефицит критически важных компонентов.

Таким образом, национализация КИМП происходит в условиях, когда подшипниковая отрасль испытывает серьезные технологические и производственные трудности, а зависимость от импорта остается высокой.

