Секретная жизнь насекомых: проваливший защиту Ирана от ракет подполковник ГРУ Дерябин лишился колонии редких муравьев

Сергей Канев

Старший помощник военного атташе Ирана, подполковник ГРУ Юлий Дерябин до недавнего времени консультировал иранцев по использованию российских радиолокационных станций (РЛС) и выявлял уязвимости в противовоздушной обороне. Однако удары Израиля и США в первый же день уничтожили 90% иранских ПВО, и резидент остался не у дел. На фоне масштабной войны в регионе над подполковником Дерябиным нависла еще одна угроза: он рискует остаться без своей колонии редких муравьев, которую не смог эвакуировать из российского посольства в Тегеране.

Содержание

  • Специалист по радиолокационным станциям

  • Любовь с детства

  • В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните

18 февраля 2026 года в акватории Оманского залива прошли совместные военно-морские учения ВМС России и Ирана. С российской стороны в учениях «Пассекс» приняли участие корвет Балтийского флота «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Ельня», до этого побывавшие в оманском порту Маската. С иранской стороны — фрегат «Алванд», ракетный катер «Нейзе» и корвет «Шахид Саяд Ширази».

В Оманский залив должна была прибыть и китайская эскадра, но в последний момент Пекин отказался участвовать в учениях. По официальной информации Минобороны РФ, иранские и российские моряки совместно провели тренировки по связи и обеспечению безопасности гражданского судоходства. На самом же деле в ходе учений отрабатывались возможные сценарии перекрытия морских путей и атаки на условного противника.

Иранские и российские моряки на учениях
Иранские и российские моряки на учениях

По окончании учений состоялось совместное чаепитие. Стороны обменялись сувенирами и заверили друг друга в крепкой боевой дружбе. Многие понимали, что скоро начнется большая война и моряки, возможно, видят друг друга живыми в последний раз. Поэтому настроение у присутствующих было подавленное.

Среди моряков присутствовал старший помощник военного атташе в посольстве России в Иране, 37-летний подполковник ГРУ Юлий Дерябин, к которому иранцы относились с особым вниманием. Он прибыл в Тегеран в августе 2023 года и возглавил группу консультантов по эксплуатации поставленных из России новейших радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-НЭ», способных обнаруживать цели на расстоянии 1100 км, в том числе баллистические ракеты и самолеты-невидимки.

Юлий Дерябин
Юлий Дерябин

Специалист по радиолокационным станциям

В 2014 году Дерябин окончил в Москве общевойсковую академию имени Фрунзе, после чего его пригласили служить в ГРУ. В Военно-дипломатической академии он обучался на факультете агентурно-оперативной разведки, где готовят офицеров для службы в военных атташатах.

Дерябин — соавтор патента «Радиолокационная станция с инверсным синтезированием апертуры и двухуровневым нейросетевым распознаванием целей». Как указано в аннотации к патенту, станция «относится к разряду радиолокационных устройств и предназначена для определения классов и типов воздушных целей по дальностным портретам и двумерным радиолокационным изображениям на основе нейросетевого метода». Что любопытно, подобные изобретения уже несколько лет используют армии США и НАТО.

По окончании «шпионской» академии Дерябин прошел курсы переподготовки в 106-м учебном центре противовоздушной обороны в Оренбурге. Затем его приписали к афганской резидентуре ГРУ, и он несколько раз летал в эту страну.

К примеру, как показывают авиаперелеты, в 2019 году Дерябин сопровождал в Кабул офицера из 170-го Оперативно-координационного центра ГРУ (ОКЦ, в/ч 46179) Александра Кононова. Этот центр входит в структуру Службы специального контроля Минобороны и отслеживает сейсмическую и радиационную обстановку вблизи границ России и по всему миру и устанавливает специальные маячки для спутников-шпионов. В том числе представители ОКЦ сидят на ядерных объектах в Иране, следят за атомными амбициями северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а также под видом гражданских специалистов мониторят ситуацию на захваченной Россией Запорожской АЭС (Украина).

В 2020 году, когда американцы спешно вывели свои войска из Афганистана, Дерябина снова отправили в Кабул. Там он изучал трофейное вооружение, доставшееся талибам. В основном его интересовали брошенные американцами ракеты и дроны-камикадзе. Вместе с Дерябиным в Афганистан прибыли двое сотрудников МИД РФ Евгений Егоров и Альфат Урумбаев. Чем дипломаты занимались в Кабуле, осталось загадкой, но в апреле 2023 года Путин наградил обоих медалями «За отвагу».

Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Как сообщил источник The Insider в посольстве России в Тегеране, о намечающихся авиаударах США и Израиля по Ирану российская разведка узнала заранее:

«Еще 25 февраля посол Алексей Дедов собрал общее собрание и объявил о срочной эвакуации. Началась суматоха, все делалось в спешке. 2 марта в Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома, всего 147 человек, и там посадили на борт МЧС. До Ленкорани пилить автобусом восемь часов, потом на самолете до Жуковского еще три с половиной часа».

28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. В первую очередь под прицелы попали российские противовоздушные комплексы «Резонанс-НЭ», которые курировал Дерябин. Всего, как подсчитали военные эксперты, в Иране было уничтожено 90% ракетно-зенитных установок, радаров, в том числе новейшие китайские HQ-9B и YLC-8B, которые рекламировали как «убийцы стелс-самолетов». В результате необходимость в советах консультанта Дерябина отпала.

Кстати, фрегат «Алванд», принимавший участие в совместных с Россией военных учениях, уже потоплен, а поражение ракетного катера «Нейзе» и корвета «Шахид Саяд Ширази», похоже, лишь вопрос времени.

Любовь с детства

Среди эвакуированных сотрудников российского посольства находилась супруга Дерябина Мария, которая повсюду следует за своим мужем-шпионом. Она вывезла в Москву дипломатическим багажом пустую муравьиную ферму. Примерно тысячу муравьев супруги побоялись отправлять в столь дальний путь и оставили в посольстве.

Мария Дерябина
Мария Дерябина

Как выяснил The Insider, любовь к насекомым Дерябину привил его отец Альберт. Он работал инженером на судостроительном заводе в Северодвинске, но в середине 2000-х годов, к удивлению родни и друзей, неожиданно все бросил и поселился в заброшенной деревне Аносинки в Смоленской области. В деревне он основал Музей бересты, построил избушку Бабы-Яги, мельницу, детскую площадку со сказочными героями. О нем даже сняло репортаж местное телевидение.

Альберт Дерябин, отец Юлия Дерябина
Альберт Дерябин, отец Юлия Дерябина

Сам же отшельник телевизор не смотрел, не признавал врачей и лечился народными методами. В мае 2021 года музей посетила группа путешественников из Санкт-Петербурга. После их отъезда Дерябин-старший заболел COVID-19. Из-за плохой связи и бездорожья к нему не смогла вовремя добраться скорая помощь, и он скончался.

Свой первый домашний муравейник Дерябин устроил в особо секретном общежитии Военно-дипломатической академии в Москве, на улице Народного ополчения, дом 52. Там он наладил торговлю насекомыми. Руководство академии либо не догадывалось о его параллельном бизнесе, либо закрывало глаза.

В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните

Среди столичных торговцев муравьями Дерябин весьма заметная фигура. В распоряжении редакции The Insider имеются несколько смс-сообщений, отправленных Дерябину другими торговцами живым товаром: «В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните. Формикарий „Каблук“ — это отличное решение как для новичков, так и для опытных заводчиков. Формикарий состоит из гнезда и большой арены. Гнездо имеет три модуля. Каждый модуль состоит из двух жилых камер и камеры для увлажнения».

Как показывают денежные переводы Дерябина, он заказывал специальное оборудование и корм для муравьев.

Муравьиная ферма
Муравьиная ферма

Скорее всего, гэрэушник привозил экзотических особей из зарубежных командировок. Без специального разрешения санитарного контроля и таможни перевозить редких муравьев строго запрещено, но военный атташе, судя по всему, использовал свой дипломатический иммунитет, и его багаж не досматривали.

Кстати, на торговле контрабандными муравьями можно неплохо заработать. Например, на черном рынке в России лаосская матка Diacamma orbiculatum и 30 рабочих муравьев стоят более 100 тысяч рублей. Цена за матку Messor arenarius и 40 штук «обслуживающего персонала», обитающих в Израиле, Северной Африке и Саудовской Аравии, может достигать 30 тысяч рублей. Египетский муравей-жнец стоит 15 тысяч рублей, а семья африканских хищных муравьев Camponotus cf. Fellah продается за 9 тысяч.

Тем временем свой дорогостоящий живой товар подполковник Дерябин спрятал в бункере российского посольства в Тегеране, где сотрудники прячутся от авиаударов. По информации The Insider, он поместил муравьев в пробирки и бутылки из-под минеральной воды, однако муравьи стали массово гибнуть.

Военный атташе попросил резидента ГРУ в Иране Игоря Дёмкина, о котором ранее рассказывал The Insider, дать ему возможность вывезти в Москву остаток колонии. Но тот сослался на сложную оперативную обстановку и ответил отказом.

