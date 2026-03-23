Старший помощник военного атташе Ирана, подполковник ГРУ Юлий Дерябин до недавнего времени консультировал иранцев по использованию российских радиолокационных станций (РЛС) и выявлял уязвимости в противовоздушной обороне. Однако удары Израиля и США в первый же день уничтожили 90% иранских ПВО, и резидент остался не у дел. На фоне масштабной войны в регионе над подполковником Дерябиным нависла еще одна угроза: он рискует остаться без своей колонии редких муравьев, которую не смог эвакуировать из российского посольства в Тегеране.
Специалист по радиолокационным станциям
Любовь с детства
В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните
18 февраля 2026 года в акватории Оманского залива прошли совместные военно-морские учения ВМС России и Ирана. С российской стороны в учениях «Пассекс» приняли участие корвет Балтийского флота «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Ельня», до этого побывавшие в оманском порту Маската. С иранской стороны — фрегат «Алванд», ракетный катер «Нейзе» и корвет «Шахид Саяд Ширази».
В Оманский залив должна была прибыть и китайская эскадра, но в последний момент Пекин отказался участвовать в учениях. По официальной информации Минобороны РФ, иранские и российские моряки совместно провели тренировки по связи и обеспечению безопасности гражданского судоходства. На самом же деле в ходе учений отрабатывались возможные сценарии перекрытия морских путей и атаки на условного противника.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
По окончании учений состоялось совместное чаепитие. Стороны обменялись сувенирами и заверили друг друга в крепкой боевой дружбе. Многие понимали, что скоро начнется большая война и моряки, возможно, видят друг друга живыми в последний раз. Поэтому настроение у присутствующих было подавленное.
Среди моряков присутствовал старший помощник военного атташе в посольстве России в Иране, 37-летний подполковник ГРУ Юлий Дерябин, к которому иранцы относились с особым вниманием. Он прибыл в Тегеран в августе 2023 года и возглавил группу консультантов по эксплуатации поставленных из России новейших радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-НЭ», способных обнаруживать цели на расстоянии 1100 км, в том числе баллистические ракеты и самолеты-невидимки.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Специалист по радиолокационным станциям
В 2014 году Дерябин окончил в Москве общевойсковую академию имени Фрунзе, после чего его пригласили служить в ГРУ. В Военно-дипломатической академии он обучался на факультете агентурно-оперативной разведки, где готовят офицеров для службы в военных атташатах.
Дерябин — соавтор патента «Радиолокационная станция с инверсным синтезированием апертуры и двухуровневым нейросетевым распознаванием целей». Как указано в аннотации к патенту, станция «относится к разряду радиолокационных устройств и предназначена для определения классов и типов воздушных целей по дальностным портретам и двумерным радиолокационным изображениям на основе нейросетевого метода». Что любопытно, подобные изобретения уже несколько лет используют армии США и НАТО.
По окончании «шпионской» академии Дерябин прошел курсы переподготовки в 106-м учебном центре противовоздушной обороны в Оренбурге. Затем его приписали к афганской резидентуре ГРУ, и он несколько раз летал в эту страну.
К примеру, как показывают авиаперелеты, в 2019 году Дерябин сопровождал в Кабул офицера из 170-го Оперативно-координационного центра ГРУ (ОКЦ, в/ч 46179) Александра Кононова. Этот центр входит в структуру Службы специального контроля Минобороны и отслеживает сейсмическую и радиационную обстановку вблизи границ России и по всему миру и устанавливает специальные маячки для спутников-шпионов. В том числе представители ОКЦ сидят на ядерных объектах в Иране, следят за атомными амбициями северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а также под видом гражданских специалистов мониторят ситуацию на захваченной Россией Запорожской АЭС (Украина).
В 2020 году, когда американцы спешно вывели свои войска из Афганистана, Дерябина снова отправили в Кабул. Там он изучал трофейное вооружение, доставшееся талибам. В основном его интересовали брошенные американцами ракеты и дроны-камикадзе. Вместе с Дерябиным в Афганистан прибыли двое сотрудников МИД РФ Евгений Егоров и Альфат Урумбаев. Чем дипломаты занимались в Кабуле, осталось загадкой, но в апреле 2023 года Путин наградил обоих медалями «За отвагу».
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Как сообщил источник The Insider в посольстве России в Тегеране, о намечающихся авиаударах США и Израиля по Ирану российская разведка узнала заранее:
«Еще 25 февраля посол Алексей Дедов собрал общее собрание и объявил о срочной эвакуации. Началась суматоха, все делалось в спешке. 2 марта в Азербайджан вывезли всех женщин и детей, учителей из школы, работников Росатома, всего 147 человек, и там посадили на борт МЧС. До Ленкорани пилить автобусом восемь часов, потом на самолете до Жуковского еще три с половиной часа».
28 февраля США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. В первую очередь под прицелы попали российские противовоздушные комплексы «Резонанс-НЭ», которые курировал Дерябин. Всего, как подсчитали военные эксперты, в Иране было уничтожено 90% ракетно-зенитных установок, радаров, в том числе новейшие китайские HQ-9B и YLC-8B, которые рекламировали как «убийцы стелс-самолетов». В результате необходимость в советах консультанта Дерябина отпала.
Кстати, фрегат «Алванд», принимавший участие в совместных с Россией военных учениях, уже потоплен, а поражение ракетного катера «Нейзе» и корвета «Шахид Саяд Ширази», похоже, лишь вопрос времени.
Любовь с детства
Среди эвакуированных сотрудников российского посольства находилась супруга Дерябина Мария, которая повсюду следует за своим мужем-шпионом. Она вывезла в Москву дипломатическим багажом пустую муравьиную ферму. Примерно тысячу муравьев супруги побоялись отправлять в столь дальний путь и оставили в посольстве.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Как выяснил The Insider, любовь к насекомым Дерябину привил его отец Альберт. Он работал инженером на судостроительном заводе в Северодвинске, но в середине 2000-х годов, к удивлению родни и друзей, неожиданно все бросил и поселился в заброшенной деревне Аносинки в Смоленской области. В деревне он основал Музей бересты, построил избушку Бабы-Яги, мельницу, детскую площадку со сказочными героями. О нем даже сняло репортаж местное телевидение.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Сам же отшельник телевизор не смотрел, не признавал врачей и лечился народными методами. В мае 2021 года музей посетила группа путешественников из Санкт-Петербурга. После их отъезда Дерябин-старший заболел COVID-19. Из-за плохой связи и бездорожья к нему не смогла вовремя добраться скорая помощь, и он скончался.
Свой первый домашний муравейник Дерябин устроил в особо секретном общежитии Военно-дипломатической академии в Москве, на улице Народного ополчения, дом 52. Там он наладил торговлю насекомыми. Руководство академии либо не догадывалось о его параллельном бизнесе, либо закрывало глаза.
В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните
Среди столичных торговцев муравьями Дерябин весьма заметная фигура. В распоряжении редакции The Insider имеются несколько смс-сообщений, отправленных Дерябину другими торговцами живым товаром: «В продаже есть австралийские муравьи диакаммы, звоните. Формикарий „Каблук“ — это отличное решение как для новичков, так и для опытных заводчиков. Формикарий состоит из гнезда и большой арены. Гнездо имеет три модуля. Каждый модуль состоит из двух жилых камер и камеры для увлажнения».
Как показывают денежные переводы Дерябина, он заказывал специальное оборудование и корм для муравьев.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.
Скорее всего, гэрэушник привозил экзотических особей из зарубежных командировок. Без специального разрешения санитарного контроля и таможни перевозить редких муравьев строго запрещено, но военный атташе, судя по всему, использовал свой дипломатический иммунитет, и его багаж не досматривали.
Кстати, на торговле контрабандными муравьями можно неплохо заработать. Например, на черном рынке в России лаосская матка Diacamma orbiculatum и 30 рабочих муравьев стоят более 100 тысяч рублей. Цена за матку Messor arenarius и 40 штук «обслуживающего персонала», обитающих в Израиле, Северной Африке и Саудовской Аравии, может достигать 30 тысяч рублей. Египетский муравей-жнец стоит 15 тысяч рублей, а семья африканских хищных муравьев Camponotus cf. Fellah продается за 9 тысяч.
Тем временем свой дорогостоящий живой товар подполковник Дерябин спрятал в бункере российского посольства в Тегеране, где сотрудники прячутся от авиаударов. По информации The Insider, он поместил муравьев в пробирки и бутылки из-под минеральной воды, однако муравьи стали массово гибнуть.
Военный атташе попросил резидента ГРУ в Иране Игоря Дёмкина, о котором ранее рассказывал The Insider, дать ему возможность вывезти в Москву остаток колонии. Но тот сослался на сложную оперативную обстановку и ответил отказом.
Эта медаль вручается за мужество, проявленное в боях, и при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности в условиях, сопряженных с риском для жизни.