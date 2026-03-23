Секретная жизнь насекомых: проваливший защиту Ирана от ракет подполковник ГРУ Дерябин лишился колонии редких муравьев

Специалист по радиолокационным станциям

В 2014 году Дерябин окончил в Москве общевойсковую академию имени Фрунзе, после чего его пригласили служить в ГРУ. В Военно-дипломатической академии он обучался на факультете агентурно-оперативной разведки, где готовят офицеров для службы в военных атташатах.

Дерябин — соавтор патента «Радиолокационная станция с инверсным синтезированием апертуры и двухуровневым нейросетевым распознаванием целей». Как указано в аннотации к патенту, станция «относится к разряду радиолокационных устройств и предназначена для определения классов и типов воздушных целей по дальностным портретам и двумерным радиолокационным изображениям на основе нейросетевого метода». Что любопытно, подобные изобретения уже несколько лет используют армии США и НАТО.

По окончании «шпионской» академии Дерябин прошел курсы переподготовки в 106-м учебном центре противовоздушной обороны в Оренбурге. Затем его приписали к афганской резидентуре ГРУ, и он несколько раз летал в эту страну.

К примеру, как показывают авиаперелеты, в 2019 году Дерябин сопровождал в Кабул офицера из 170-го Оперативно-координационного центра ГРУ (ОКЦ, в/ч 46179) Александра Кононова. Этот центр входит в структуру Службы специального контроля Минобороны и отслеживает сейсмическую и радиационную обстановку вблизи границ России и по всему миру и устанавливает специальные маячки для спутников-шпионов. В том числе представители ОКЦ сидят на ядерных объектах в Иране, следят за атомными амбициями северокорейского диктатора Ким Чен Ына, а также под видом гражданских специалистов мониторят ситуацию на захваченной Россией Запорожской АЭС (Украина).

В 2020 году, когда американцы спешно вывели свои войска из Афганистана, Дерябина снова отправили в Кабул. Там он изучал трофейное вооружение, доставшееся талибам. В основном его интересовали брошенные американцами ракеты и дроны-камикадзе. Вместе с Дерябиным в Афганистан прибыли двое сотрудников МИД РФ Евгений Егоров и Альфат Урумбаев. Чем дипломаты занимались в Кабуле, осталось загадкой, но в апреле 2023 года Путин наградил обоих медалями «За отвагу».

