Связанный с Ротенбергами «Росхим» получил контрольный пакет акций Петербургского нефтяного терминала, национализированный в прошлом году

Росимущество передало 55% акций АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) компании «Росхим», которую связывают с семьей Ротенбергов. Долю изъяли у собственников в прошлом году, обосновав это их иностранным гражданством. О передаче акций пишет «Фонтанка» со ссылкой на выписку из реестра акционеров.

«Росхим» стала держателем контрольного пакета акций. У детей одного из основателей ПНТ — покойного Дмитрия Скигина — долю забрали еще в апреле прошлого года. Генпрокуратура тогда требовала ее национализировать, поскольку Михаил, Евгений и Полина Скигины — граждане иностранных государств. У Михаила и Евгения — паспорта Германии, у Полины — Франции и России.

Когда именно доля Скигиных перешла «Росхиму», неясно, но произошло это не позднее 10 июля — выписка из реестра акционеров датируется именно этим числом.

При этом, как отмечает «Фонтанка», практически сразу после передачи контрольного пакета акций Росимуществу в менеджменте ПНТ начались кадровые перестановки и несколько новых руководителей были связаны именно с «Росхимом».

Саму же компанию, которая специализируется на оптовой торговле промышленными химикатами, связывают с Ротенбергами — а точнее, с семьей друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Об этом раньше, в частности, писали «Коммерсантъ» и Forbes. Пресс-служба миллиардера эту связь, впрочем, ранее отрицала, но на прошедшем в июне этого года ПМЭФ сын Аркадия Ротенберга, Игорь, выступал в качестве председателя совета директоров «Росхима». Это де-факто было первым подтверждением связи семьи с компанией.

Оставшейся половиной акций владеет семья бизнесмена Сергея Васильева: когда контрольный пакет был еще в руках Скигиных, между ними и Васильевым начали нарастать противоречия. «Фонтанка» называла эти разногласия одним из «самых заметных» корпоративных споров Петербурга.

«Росхим» в последние годы стал одной из ключевых компаний, которая консолидирует активы, перешедшие по судебным решениям под контроль государства. Компания и так владеет множеством химических заводов по всей стране, а за последние несколько лет также получила во владение от государства контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании», одного из крупнейших производителей метанола и формалина «Метафракс Кемикалс» и других.