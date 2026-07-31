Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

79.86

EUR

90.88

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

169

 

 

 

 

 

Новости

Генпрокуратура потребовала национализировать недвижимость организаций, связанных со свидетелями Иеговы

The Insider
Фото: демонтаж вывески с сургутского офиса свидетелей Иеговы после их запрета в России / URA.RU / ТАСС

Фото: демонтаж вывески с сургутского офиса свидетелей Иеговы после их запрета в России / URA.RU / ТАСС

Российская Генпрокуратура подала в суд иск к свидетелям Иеговы с требованием национализировать объекты недвижимости религиозной организации. Речь идет более чем о сотне объектов. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК. 

По данным издания, ответчиками по делу стали религиозные организации и фонды, связанные со свидетелями Иеговы. Они зарегистрированы в других странах — Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции. Также в документах фигурирует Всемирное главное управление свидетелей Иеговы в США. 

Генеральная прокуратура требует признать недействительными десятки договоров пожертвования и дарения, которые были заключены в 2016–2017 годах. По ним российские свидетели Иеговы передали иностранным структурам в собственность порядка 123 объектов недвижимости. На иностранные юрлица также были оформлены около 60 земельных участков.

По версии ведомства, сделки в 2016–2017 годах были совершены, чтобы вывести имущества из-под возможного обращения в собственность государства после ликвидации организации. 

В апреле 2017 года Верховный суд признал «экстремистской» организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запретил ее работу в России. В стране она была официально зарегистрирована в 1991 году. 

Как отмечает РБК, ранее суды уже рассматривали подобные иски. Например, осенью 2024 года в Новосибирской области суд обратил в доход государства недвижимость и земельный участок, который принадлежал «Свидетелям Иеговы в Норвегии». 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Выпустить джинна из бутылочного горлышка. Россия налаживает массовый выпуск моторов для дронов — почему это важно
  2. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  3. Черная и прекрасная: как выбор темнокожей актрисы в «Одиссее» продолжает традиции классического искусства
  4. Не сезон: как война обрушила туризм в России
  5. Бюджет без правил. Переведя финансы в режим «ручного управления», правительство лишило рынок остатков предсказуемости

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте