Генпрокуратура потребовала национализировать недвижимость организаций, связанных со свидетелями Иеговы

Российская Генпрокуратура подала в суд иск к свидетелям Иеговы с требованием национализировать объекты недвижимости религиозной организации. Речь идет более чем о сотне объектов. Об этом со ссылкой на источники пишет РБК.

По данным издания, ответчиками по делу стали религиозные организации и фонды, связанные со свидетелями Иеговы. Они зарегистрированы в других странах — Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции. Также в документах фигурирует Всемирное главное управление свидетелей Иеговы в США.

Генеральная прокуратура требует признать недействительными десятки договоров пожертвования и дарения, которые были заключены в 2016–2017 годах. По ним российские свидетели Иеговы передали иностранным структурам в собственность порядка 123 объектов недвижимости. На иностранные юрлица также были оформлены около 60 земельных участков.

По версии ведомства, сделки в 2016–2017 годах были совершены, чтобы вывести имущества из-под возможного обращения в собственность государства после ликвидации организации.

В апреле 2017 года Верховный суд признал «экстремистской» организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запретил ее работу в России. В стране она была официально зарегистрирована в 1991 году.

Как отмечает РБК, ранее суды уже рассматривали подобные иски. Например, осенью 2024 года в Новосибирской области суд обратил в доход государства недвижимость и земельный участок, который принадлежал «Свидетелям Иеговы в Норвегии».