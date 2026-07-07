В 2026 году в России растет число уголовных дел против свидетелей Иеговы и сторонников движения «Артподготовка» — доклад

В России продолжает снижаться доля преследуемых за высказывания, а также доля лишенных свободы по политическим делам, однако в целом количество репрессированных остается неизменным — около 500 дел за три месяца. С апреля по июнь 2026 года продолжился рост числа дел против свидетелей Иеговы и людей, жертвовавших деньги ФБК. Кампания против украинских военных, попавших в плен в Курской области, напротив, пошла на спад, поскольку почти все, кого могли обвинить, уже подверглись преследованию. Об этом говорится в ежеквартальном докладе «Барометр репрессий», подготовленном правозащитным проектом «Поддержка политзаключенных. Мемориал».

Рост числа дел о терроризме и экстремистских организациях

На этом фоне во втором квартале 2026 года продолжило расти количество дел об участии в террористической деятельности и помощи экстремистским организациям — правозащитники объединяют их соответственно в категории «Терорганизации» и «Свобода объединений».

Первое связано с ростом числа дел против сторонников движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. В первой половине 2025 года «Мемориал» зафиксировал восемь дел, связанных с этой организацией, во второй — 16, а в первой половине текущего года — уже 23.

Дела из второй группы чаще всего заводятся против доноров ФБК (против них используется ст. 282.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности») и свидетелей Иеговы ( ст. 282.2 УК РФ «Организация и участие в деятельности экстремистской организации»). Последних в 2026 году власти начали преследовать особенно активно: если за весь прошлый год было зафиксировано 51 дело против верующих по статье 282.2 УК РФ, то за первое полугодие текущего года – уже 64.

Особенностями кампании против свидетелей Иеговы являются групповые дела, фигурантами которых становятся сразу несколько членов одной семьи и географический аспект: больше 60% дел против верующих заведены в Сибири и на Дальнем Востоке.

Дела против украинских военных

В 2026 году пошло на спад количество дел против украинских военных, участвовавших во вторжении в Курскую область, поскольку уголовные дела против большинства из них уже заведены и зафиксированы. В целом количество дел против украинских военных во втором квартале 2026 года практически не изменилось: с января по март их было 100, с апреля по июнь — 101. Для сравнения, в пиковый по количеству таких дел III квартал 2025 года их число составило 305.

Преследование украинских военных характеризуется особой жестокостью: в этой категории дел 80% составляют обвинения по особо тяжким статьям, что на 50 п.п. превышает средние показатели по России и на 20–25 п.п. — показатели на оккупированных территориях.

Изменения репрессивного законодательства

В апреле вступили в силу два изменения в Уголовный кодекс:

В 243.4 УК РФ («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений…») была добавлена часть 3, устанавливающая максимальное наказание за соответствующие действия: до 5 лет лишения свободы за «уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память жертв геноцида советского народа».

В ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») также добавлена ответственность «за отрицание факта геноцида советского народа или одобрение геноцида советского народа» и «оскорбление памяти жертв геноцида советского народа».

Кроме того, 10 июня был подписан закон, разрешающий административное преследование эмигрантов по 12 статьям КоАП РФ, в том числе ст. 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»), ст. 20.3.3 («Дискредитация ВС РФ»), ст. 20.3.4 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ»). При этом в качестве обеспечительной меры, еще до решения суда, может быть арестовано их имущество. Новый закон должен вступить в силу 1 сентября.