Трамп отрицает, что он или Маск ограничили работу Starlink для Украины

Об ограничениях для терминалов Starshield в Украине стало известно ранее на этой неделе. Для них ввели ограничение скорости до 160 км/ч: по достижению этой скорости дроны, на которых были установлены терминалы, теряли связь с оператором. В некоторых случаях сообщалось, что связь начала пропадать уже при скорости 60–70 км/ч.

Уже вечером того же дня — 14 октября — предприниматель Илон Маск прокомментировал ограничения. Он заявил, что в случае военной Starshield они могут устанавливаться только американскими военными и лично президентом. Компания контролирует сама лишь коммерческий сервис Starlink:

«Системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем. Любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и в конечном счете президентом США».

Кроме того, по данным источников агентства Reuters, распоряжение ограничить работу спутниковой связи Starshield поступило непосредственно из Белого дома. Распоряжение передали Пентагону, но кто именно принял такое решение и кто затем отвечал за его исполнение, неясно.

Ограничения работы Starshield появились на фоне обострившегося конфликта между администрацией Дональда Трампа и Киевом из-за ударов украинских беспилотников по российским НПЗ. 10 октября Трамп заявил, что Украине следует выбрать нового президента, способного договориться о прекращении войны. Он также обвинил Владимира Зеленского в росте цен на дизельное топливо в США из-за атак на российскую нефтяную инфраструктуру.

Незадолго до этого Трамп объявил о договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.