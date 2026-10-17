В России ночью ограничили работу 12 аэропортов. Четыре московских за две ночи суммарно простаивали почти 52 часа

В ночь на 17 октября в России вводили ограничения на прием и отправку самолетов как минимум в 12 аэропортах, включая все четыре московских. Рейсы перенаправляли в другие города, пассажиры часами оставались в самолетах на запасных аэродромах. Как подсчитал The Insider, за две ночи суммарная продолжительность запретов на полеты во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском достигла 51 часа 50 минут. Это сумма времени ограничений по каждому аэропорту отдельно.

Во Внукове, Домодедове и Жуковском об ограничениях объявили накануне, в 23:26 по московскому времени, в Шереметьеве — во втором часу ночи. Во всех четырех аэропортах их сняли в 6:57. Первые три аэропорта не принимали и не отправляли самолеты 7,5 часа, а Шереметьево — пять часов. Еще за 40 минут до полного прекращения полетов Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Как подсчитал The Insider, сопоставив сообщения Росавиации за 15–17 октября, в Домодедове за две последние ночи ограничения на прием и выпуск самолетов действовали в общей сложности 14 часов 36 минут, в Жуковском — 13 часов 56 минут, во Внукове — 12 часов 55 минут, в Шереметьеве — 10 часов 23 минуты. В подсчет включены только периоды полного запрета на прием и отправку самолетов, без частичных ограничений. Продолжительность рассчитана по времени публикации сообщений ведомства.

Помимо Москвы, ограничения вводились в аэропортах Калуги, Сочи, Ярославля, Костромы, Череповца, Саратова, Пензы и Геленджика. В Росавиации объяснили их необходимостью обеспечить безопасность полетов на фоне атак беспилотников. Уже в начале ночи в московских аэропортах насчитывалось около 250 задержанных и отмененных рейсов. Только во Внукове — около 150 таких рейсов, еще более ста — в Шереметьеве. Часть прибывавших самолетов направляли на запасные аэродромы.

В частности, пять рейсов из Антальи, летевших во Внуково, были вынуждены изменить маршрут. Самолет Pegasus из Антальи приземлился в петербургском Пулкове около часа ночи. По данным «Осторожно, новости», пассажиры более двух часов оставались на борту, где им предоставили воду и выпечку.

В Нижний Новгород перенаправили рейсы «Аэрофлота» из Самары и EgyptAir из Шарм-эш-Шейха, а самолет из Екатеринбурга посадили в Казани. Пассажиры самарского рейса, по их словам, около четырех часов провели в самолете. Затем им сообщили, что до Москвы придется добираться на автобусах. Пассажиров семи отмененных рейсов попросили собраться на остановке к семи утра, однако первый автобус отправился только в 8:30.