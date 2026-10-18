США возобновили передачу разведданных Украине после временной блокировки с американской стороны — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США возобновили передачу разведданных Киеву после того, как обмен информацией был заблокирован с американской стороны. Об этом сообщает Bloomberg. Ранее Украина несколько дней не получала от американских партнеров предупреждений о запусках российских баллистических ракет.

Зеленский не уточнил, как долго продолжалась блокировка и восстановлена ли передача разведданных в полном объеме. Он также выразил надежду на проведение переговоров с американской стороной на следующей неделе. Еще 17 октября украинский президент говорил, что Вашингтон дал сигнал о возможности такой встречи.

14 октября Зеленский подтвердил в интервью NPR, что администрация Дональда Трампа угрожала прекратить обмен разведданными, если Украина продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, американские представители передали это предупреждение украинским военным, а не ему лично. При этом 12 и 13 октября Киев не получил предупреждений о запусках российских баллистических ракет, а воздушная тревога в украинских городах объявлялась уже после первых взрывов. Трамп отрицал прекращение обмена разведданными, заявляя, что США продолжают помогать Украине.

Как ранее объяснял The Insider военный аналитик Давид Шарп, американские спутники способны обнаруживать пуски баллистических ракет практически сразу после включения двигателей. По его словам, у Украины нет альтернативного источника настолько ранних предупреждений, поскольку возможности других стран и наземных радиолокационных систем ограничены.

На фоне разногласий с Вашингтоном Зеленский 15 октября объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которую Киев согласился по просьбе США. Президент Украины объяснил решение тем, что Россия продолжала атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на объявленное Трампом 11 октября «энергетическое перемирие».

18 октября Зеленский сообщил, что за неделю после объявления энергетического перемирия Россия 76 раз атаковала объекты энергетики и нефтегазовой отрасли Украины. Только за минувшую ночь удары пришлись по подстанциям в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. По словам Зеленского, десятки тысяч семей остаются без электричества. Всего за неделю, как утверждает украинский президент, российские войска выпустили почти 2700 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 66 ракет.