Глава МИД Франции заявил, что Киев получает две трети разведданных от Европы. Предупредить о запусках баллистики могут только США — эксперт

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что две трети разведданных, которые Украина получает от союзников, приходится на Европу. Об этом он заявил в эфире France Inter, комментируя сообщения об отказе США несколько дней подряд делиться с Киевом разведданными о пусках баллистических ракет с территории России. Военный аналитик Давид Шарп пояснял The Insider, что только у США есть возможности именно для раннего предупреждения о запуске баллистики, ни одна другая страна не способна помочь Украине в этом вопросе.

Барро заявил, что «с начала войны в Украине уже 20 раз говорили, что Украина падет, что США покидают Украину», однако именно Европа оказывает Киеву основную поддержку. Он отметил:

«Две трети разведданных, которые сегодня передаются Украине, поступают от европейцев, в частности от Франции».

Французский министр также отметил, что сегодня война ведется «не только на поле боя, но и в сознании людей». По его словам, «Кремль и его тролли в соцсетях» пытаются оказать влияние на европейцев и заставить их отказаться от поддержки Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала Киеву прекращением обмена разведданными, если ВСУ не перестанут бить по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. Зеленский отмечал, что Украина не получала разведданных о пусках баллистических ракет с территории России как минимум два дня подряд — 12 и 13 октября. В эти дни ракетная тревога в украинских городах началась уже после того, как прогремели первые взрывы.

Военный аналитик Давид Шарп накануне пояснил The Insider, что Украина получает от США самые разные разведданные, которые не ограничиваются информацией о запусках баллистических ракет, однако именно эта их часть наиболее чувствительна для Киева. Он отметил, что ранним предупреждениям от американцев о запуске баллистических ракет нет альтернативы. Шарп подчеркнул:

«Благодаря геостационарным спутникам США способны сразу засечь запуск ракеты буквально в тот момент, когда начинают работать ее двигатели. Спутники висят над конкретной точкой земли и смотрят на нее инфракрасными всепогодными камерами. Даже если некрупная ракета, вроде ракеты „Бука“, сбившей в 2014 году малайзийский Боинг, взлетает, они ее могут привязать. Когда ракета чуть-чуть поднимается, радары уже определяют траекторию ее полета. Ни у какой другой страны нет геостационарных спутников, поэтому они могут обнаружить ракету только когда она уже близко к цели. Например, зенитно-ракетный комплекс Patriot или какой-нибудь украинский радар может обнаружить ракету не когда она несколько десятков метров от своей точки взлета пролетела, а когда она уже возле цели. Это проигрыш по времени, поэтому нельзя объявить тревогу или передвинуть технику. У американцев есть вот эти особые возможности, которых ни у кого нет».

Ранее Трамп требовал от Украины прекратить удары по российским НПЗ, а затем заключил с президентом РФ Владимиром Путиным сделку о поставках на американский и мировой рынки дизельного топлива из России. По мнению главы Белого дома, именно атаки ВСУ на НПЗ в России стали причиной дефицита дизеля. Однако, как отмечало агентство Bloomberg, на дефицит и стоимость дизеля влияет в первую очередь война с Ираном, начатая Трампом, и перекрытие Ормузского пролива.