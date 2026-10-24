Украина за сутки атаковала два российских завода каучука. Его используют при изготовлении военной техники и компонентов ракетного топлива

Украинские беспилотники 24 октября атаковали два крупных российских химических предприятия — «Тольяттикаучук» в Самарской области и «Омский каучук» в Омске. О пожарах на обоих заводах сообщают мониторинговые Telegram-каналы. Генштаб ВСУ подтвердил удар по предприятию в Тольятти, а губернатор Омской области сообщил об атаке на северный промышленный узел города. Оба завода выпускают синтетические каучуки, которые применяются в том числе в оборонной промышленности.

В ночь на 24 октября после атаки беспилотников на территории «Тольяттикаучука» начался крупный пожар, сообщили Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+. Местные жители публиковали видеозаписи возгорания и сообщали о продолжавшихся полетах дронов над городом. Также поступали неподтвержденные сообщения об эвакуации сотрудников «АвтоВАЗа».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупреждал об атаке беспилотников. В аэропорту Самары временно ограничивали полеты. По утверждению Генштаба ВСУ, в районе предприятия произошли взрыв и пожар. Мэр Тольятти Илья Сухих сообщил о повреждениях нескольких промышленных объектов, не уточнив их названия. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

«Тольяттикаучук» входит в группу «Татнефть» и является одним из крупнейших производителей синтетического каучука в России. Завод выпускает изопреновые, бутадиен-стирольные и бутилкаучуки, мономеры, углеводородные фракции и высокооктановые присадки к бензину. Согласно данным самого предприятия, на него приходится около четверти российского рынка синтетических каучуков.

Позднее 24 октября сообщения об атаке поступили из Омска, расположенного более чем в 2500 километрах от украинской границы. По данным Exilenova+, беспилотники поразили завод «Омский каучук», после чего на его территории начался масштабный пожар.

По предварительным результатам геолокации, опубликованным каналом, попадание пришлось на район установок Д-3, связанных с производством метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), и Д-5. Независимого подтверждения повреждения именно этих установок пока нет. Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку на северный промышленный узел города, однако не назвал пострадавшие предприятия.

«Омский каучук» входит в группу компаний «Титан» и выпускает синтетические каучуки, фенол, ацетон, метил-трет-бутиловый эфир и другую нефтехимическую продукцию. Номенклатура производства приведена в каталоге группы, сохранившемся в Web Archive.

Помимо химического завода, в Омске под удар попал логистический центр маркетплейса Ozon. Атаку подтвердила пресс-служба компании. По ее данным, после попадания беспилотника возник пожар, сотрудников эвакуировали, предварительно никто не пострадал. Ozon временно скрыл с витрины товары, находившиеся на складе, и предупредил о возможной отмене заказов.

По данным Exile+, площадь складского комплекса составляет около 107 тысяч квадратных метров, а его вместимость достигает почти 30 млн единиц товаров.

Удары по производителям каучука

За последние месяцы украинские беспилотники неоднократно атаковали российские предприятия, выпускающие синтетические каучуки и другую нефтехимическую продукцию.

Сам «Тольяттикаучук» уже становился целью ударов. Сообщения об атаках поступали в апреле и июне 2026 года. Еще один удар был нанесен в ночь на 12 сентября. Тогда Генштаб ВСУ сообщил о попадании и пожаре на территории предприятия.

25 сентября украинские военные заявили о поражении двух других производителей синтетического каучука — Ефремовского завода в Тульской области и «Воронежсинтезкаучука» в Воронеже. По утверждению Генштаба ВСУ, оба предприятия участвуют в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет оперативно-тактического комплекса «Искандер». Власти Воронежской области сообщали о повреждениях производственных зданий после атаки беспилотников, не уточняя названия предприятий.

В ночь на 13 сентября беспилотники также атаковали промышленную зону Нижнекамска в Татарстане, где расположен «Нижнекамскнефтехим» — еще один крупный российский производитель синтетических каучуков. Однако подтверждений попадания непосредственно по его производственным мощностям нет.

Почему каучук важен для оборонной промышленности

Синтетические каучуки используются при изготовлении автомобильных шин, шлангов, уплотнителей, амортизирующих элементов и других резинотехнических изделий, необходимых в том числе для военной техники. В описании продукции «Тольяттикаучука» указывается, что выпускаемые предприятием каучуки служат сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

Отдельные виды синтетических полимеров применяются и при изготовлении твердого ракетного топлива. Например, полибутадиен с концевыми гидроксильными группами (HTPB) используется в качестве связующего: он удерживает компоненты топливного заряда и обеспечивает его механическую прочность. При этом производство обычных синтетических каучуков само по себе не означает, что предприятие выпускает полимеры для ракетного топлива.

Полимерные связующие необходимы не только для ракетного топлива, но и для производства некоторых видов взрывчатки. Как ранее выяснил The Insider, российские оборонные предприятия зависят от зарубежных поставок целого ряда таких веществ и другого химического сырья — пластификаторов, стабилизаторов и реагентов. Значительную часть этих компонентов Россия закупает в Китае.

В частности, группа «Азот-взрыв», поставляющая продукцию оборонному Заводу имени Свердлова в Дзержинске, в 2025 году закупала китайский полиизобутилен через казахстанского посредника. Это вещество используется как связующее при производстве взрывчатки.

Другое важное сырье — акрилонитрил, необходимый для получения полимеров, применяемых в твердом ракетном топливе. По изученным The Insider данным, Пермский пороховой завод потребляет около 1600 тонн акрилонитрила за полгода, из которых примерно 600 тонн поступают из Беларуси, с предприятия в Новополоцке.