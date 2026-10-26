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Новости

Украинские беспилотники атаковали Воронеж. Удары пришлись по жилым кварталам и офисному центру

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Воронеж и пригород в ночь на 26 октября попали под удар беспилотников. По последним данным, известно о 17 пострадавших и двух погибших, пишет губернатор региона Александр Гусев. 

Среди раненых — один ребенок. Бóльшая часть пострадавших в момент атаки находилась в поезде в пригороде Воронежа. На него упали обломки БПЛА. Поезд следовал из Анапы в Москву, уточнили в РЖД.

Глава региона подтверждает многочисленные точечные пожары, возникшие в результате налета: пострадали многоквартирный дом, офисный центр, дома в дачных поселках, школьный стадион и гаражный кооператив, а также «несколько промышленных предприятий». 

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Какие именно предприятия попали под удар, не уточняется. Украинский проект Supernova+ утверждает, что одной из целей было Воронежское акционерное самолётостроительное общество, которое специализируется на производстве авиатехники и комплектующих (например, для Ил-96). Другой вероятной целью могло стать предприятие «Воронежсинтезкаучук»: производимое на нем сырье затем используется в производстве шин для военной авиации и колесной техники. 

На кадрах, которые публикуют в соцсетях, видны пожары в жилой застройке. В одном из дворов обломки упали на припаркованные автомобили. 

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Издание Astra пишет как минимум о двух взрывах рядом с жилыми многоквартирными домами. 

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Публикация:«Украинские беспилотники атаковали Воронеж. Удары пришлись по жилым кварталам и офисному центру»

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