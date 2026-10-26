Украинские беспилотники атаковали Воронеж. Удары пришлись по жилым кварталам и офисному центру

Воронеж и пригород в ночь на 26 октября попали под удар беспилотников. По последним данным, известно о 17 пострадавших и двух погибших, пишет губернатор региона Александр Гусев.

Среди раненых — один ребенок. Бóльшая часть пострадавших в момент атаки находилась в поезде в пригороде Воронежа. На него упали обломки БПЛА. Поезд следовал из Анапы в Москву, уточнили в РЖД.

Глава региона подтверждает многочисленные точечные пожары, возникшие в результате налета: пострадали многоквартирный дом, офисный центр, дома в дачных поселках, школьный стадион и гаражный кооператив, а также «несколько промышленных предприятий».