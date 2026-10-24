Маск обвинил Украину в использовании Starlink для ударов беспилотниками. Стерненко заявил, что это технически невозможно

Американский миллиардер Илон Маск обвинил украинских военных в нарушении условий использования спутниковой связи Starlink для нанесения ударов боевыми беспилотниками. По его словам, возможность такого применения системы была заблокирована на прошлой неделе. Украинский волонтер Сергей Стерненко, участвовавший в работе Министерства обороны Украины, отверг обвинения Маска и заявил, что для боевых операций с использованием спутниковой связи украинские военные применяли отдельную систему Starshield, контролируемую правительством США.

Что заявил Маск

В публикации в Twitter (X) Маск подчеркнул, что Starlink — гражданский коммерческий сервис, использование которого для наступательных ударов беспилотниками запрещено.

«Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield — другая система, которая контролируется правительством США. Что они решат с ней делать — их дело», — написал Маск.

По его утверждению, украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink.

«Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применяли его для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе».

При этом Маск подчеркнул, что Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку, по его словам, это единственная система связи, которую пока невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожить физически.

«Если отключить Starlink, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это НЕ угроза, а просто констатация факта».

Маск также утверждает, что Starlink сыграл решающую роль в первые дни российского вторжения, когда другие средства связи украинских военных были уничтожены или подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы. В конце публикации Маск обрушился с критикой на сторонников продолжения войны.

«Starlink также сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины Россией в первые дни войны, поскольку все остальные средства связи были уничтожены Россией или подавлены ее средствами радиоэлектронной борьбы. SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая другая частная компания на Земле. С ОГРОМНЫМ отрывом. При этом я испытываю лишь ПОЛНЕЙШЕЕ ПРЕЗРЕНИЕ к лицемерным злобным поджигателям войны, которые выступают за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта. Горите в аду. На этом всё».

Стерненко: Украина не нарушала условий использования Starlink

Украинский волонтер Сергей Стерненко, который, по его словам, непосредственно участвовал в организации спутниковой связи в Министерстве обороны Украины, отверг утверждения Маска.

«Как человек, который находился внутри этого процесса в Министерстве обороны, могу с уверенностью сказать, что это неправда», — написал Стерненко.

Он пояснил, что в феврале 2026 года на Украине ввели систему белых списков спутниковых терминалов. Стационарные устройства могли регистрировать как военнослужащие, так и гражданские пользователи. Однако для работы терминала во время движения требовалось включение в специальный список и подключение к военной системе Starshield. По его словам, без такой регистрации спутниковые терминалы на территории Украины не могли работать в движении.

«Иными словами, использование гражданского Starlink для выполнения боевых задач с помощью беспилотников было технически невозможно. Все операции с применением дронов, для которых требовалась спутниковая связь, могли осуществляться исключительно через Starshield. Мы очень благодарны Соединенным Штатам и SpaceX за доступ к критически важной спутниковой связи. Украина не нарушала условий использования системы».

Из-за чего конфликт

Конфликт вокруг использования Starlink и Starshield разворачивается на фоне резкого ухудшения отношений между администрацией Дональда Трампа и Киевом из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Трамп требует прекратить эти атаки, утверждая, что они приводят к росту мировых цен на топливо, в том числе дизельное, и создают проблемы для американской экономики.

9 октября на встрече в Майами зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, по данным Reuters, в жесткой форме выразили украинской делегации недовольство продолжением ударов по российским НПЗ. Американские представители также рассказали о договоренности Вашингтона с Москвой о поставках более 2,25 млн баррелей российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. В Белом доме рассчитывали, что эта сделка поможет смягчить позицию России на мирных переговорах. Зеленский раскритиковал договоренность, назвав ее слабым решением, которое позволит России получать дополнительные доходы для продолжения войны.

На следующий день, 10 октября, Трамп публично потребовал смены президента Украины. «Я думаю, Украине пора обзавестись новым президентом», — заявил он журналистам, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение. По словам Трампа, украинский президент неоднократно имел возможность договориться о прекращении войны, но не воспользовался ею. Он также потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам: «Я сказал ему: делай что хочешь, но не бей по НПЗ. Есть множество других целей. Не бей по НПЗ. А он взял и ударил». Трамп добавил, что Зеленскому «чертовски пора прекратить» такие атаки.

Зеленский в интервью ABC News 11 октября заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. «Не нападайте на нас. Не убивайте наших детей. Мы прекратим атаковать ваше дизельное топливо. И я думаю, что это справедливая сделка», — сказал он. Комментируя требование Трампа сменить президента Украины, Зеленский подчеркнул, что выбирать руководство страны должны украинцы. Он также заявил о готовности провести выборы при условии, что Россия согласится на полное прекращение огня на 60 дней.

14 октября стало известно об ограничениях работы Starshield на украинских беспилотниках: при достижении скорости 160 км/ч терминалы теряли связь с оператором, а в отдельных случаях перебои начинались уже при 60–70 км/ч. Украинские военные сообщили о срыве ряда операций. Маск заявил, что военная система Starshield находится под контролем правительства США и ограничения ее работы могут устанавливать американские военные или президент. Позднее Reuters сообщило, что распоряжение замедлить работу системы поступило непосредственно из Белого дома. При этом высокопоставленный американский чиновник отрицал, что такое указание отдавал лично Трамп. Сам президент впоследствии также отрицал причастность своей администрации к ограничениям.

16 октября Трамп назвал возобновление украинских ударов по российским НПЗ «позором» и заявил, что Зеленский способствует росту мировых цен на нефть. Он также признался, что Зеленский ему не нравится, и назвал украинского президента более сложным партнером для переговоров, чем Владимир Путин. 19 октября Трамп вновь заявил, что Зеленскому следует поручить переговоры о прекращении войны кому-то другому.