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Новости

Россия и Украина согласились на прекращение огня в Олешках для эвакуации жителей — Белый дом

The Insider
Фото: Зарина Забриски

Фото: Зарина Забриски

Администрация президента США сообщила, что Россия и Украина на время приостановят боевые действия в оккупированных российскими военными Олешках Херсонской области. Об этом говорится на сайте Белого дома. 

Локализованное перемирие нужно, чтобы эвакуировать мирных жителей по специально определенному коридору и доставить в город гуманитарную помощь. Режим прекращения огня начнется с 29 октября. 

Украинская и российская стороны это сообщение пока не комментировали.

По последним оценкам украинских властей, там остаются около 2 тысяч человек в полной блокаде — без еды, медпомощи и стабильного электроснабжения. 

«Люди практически не выходят на улицу. Продукты выменивают — это уже даже не рынки, а стихийные места, где люди быстро собираются, меняются кто чем может и так же быстро расходятся, потому что там очень много дронов», — рассказывала The Insider журналистка Елена Гнитецкая. 

Полностью рассказ Гнитецкой о ситуации в Олешках можно прочитать в материале по ссылке

Российская сторона эти обвинения отрицает: на прошлой неделе папа римский созвонился с Путиным, чтобы поговорить о ситуации в городе. В ответ Путин заявил понтифику, что «ответственность за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку» лежит на «киевском режиме». 

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Публикация:«Россия и Украина согласились на прекращение огня в Олешках для эвакуации жителей — Белый дом»

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