Администрация президента США сообщила, что Россия и Украина на время приостановят боевые действия в оккупированных российскими военными Олешках Херсонской области. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Локализованное перемирие нужно, чтобы эвакуировать мирных жителей по специально определенному коридору и доставить в город гуманитарную помощь. Режим прекращения огня начнется с 29 октября.

Украинская и российская стороны это сообщение пока не комментировали.

По последним оценкам украинских властей, там остаются около 2 тысяч человек в полной блокаде — без еды, медпомощи и стабильного электроснабжения.

«Люди практически не выходят на улицу. Продукты выменивают — это уже даже не рынки, а стихийные места, где люди быстро собираются, меняются кто чем может и так же быстро расходятся, потому что там очень много дронов», — рассказывала The Insider журналистка Елена Гнитецкая.

Полностью рассказ Гнитецкой о ситуации в Олешках можно прочитать в материале по ссылке.

Российская сторона эти обвинения отрицает: на прошлой неделе папа римский созвонился с Путиным, чтобы поговорить о ситуации в городе. В ответ Путин заявил понтифику, что «ответственность за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку» лежит на «киевском режиме».