Папа римский призвал Путина прекратить огонь в Олешках ради эвакуации жителей. Президент РФ в ответ обвинил Украину в обстановке в городе

Папа римский Лев XIV позвонил президенту РФ Владимиру Путину и призвал того к прекращению огня в оккупированных Россией Олешках Херсонской области для доставки гуманитарной помощи и безопасной эвакуации жителей города. Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. В ответ Путин заявил понтифику, что «ответственность за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку» лежит на Украине, рассказала пресс-служба Кремля.

Лев XIV, который сейчас находится в больнице в связи с онкологией лёгкого, созвонился с Путиным и выразил тому «глубокую обеспокоенность серьёзной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области». Пресс-служба Святого Престола отметила:

«В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность тяжёлой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения. В конце разговора папа римский подтвердил приверженность Святейшего Престола диалогу и миру».

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что понтифик «проявил обеспокоенность судьбой мирных жителей» в Олешках, и добавили:

«Даны исчерпывающие разъяснения об ответственности киевского режима за сложившуюся там непростую гуманитарную обстановку. Поддержано намерение Ватикана содействовать созданию условий для обеспечения безопасности населения города и организации жизненно важных поставок. Условлено о взаимодействии на этот счёт».

Ранее в конце сентября комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал немедленно прекратить огонь в оккупированных Олешках, открыть гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в город и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей. По его словам, гуманитарный кризис в Олешках стремительно усугубляется, а гражданские, в том числе дети, оказались в ловушке без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, водопровода и электричества. О’Флаэрти добавил, что, согласно поступающим сведениям, людям грозит высокий риск гибели.

Комиссар напомнил, что по нормам международного гуманитарного права Россия как оккупирующая сторона обязана снабжать население продовольствием и медикаментами и содействовать доставке гуманитарной помощи. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставкам помощи в Олешки якобы препятствует Украина, хотя город находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения.

В начале октября сообщалось, что Нацгвардия Украины провела успешную операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки. С помощью дронов в город доставили около 400 посылок общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и наборы товаров для детей.

Как рассказывала The Insider журналистка из Херсонской области Елена Гнитецкая, которая поддерживает связь с жителями Олешек, доставить в оккупированный город помощь не удавалось с мая.

«Последний раз более-менее нормально завезти помощь удалось в конце мая 2026 года. После этого волонтеры еще дважды пытались ее доставить — в июне и в сентябре, — но оба раза это закончилось трагически. В одном случае колонну атаковал дрон, в другом машина наехала на мину. Были погибшие и раненые — и среди волонтеров, и среди людей, которых пытались вывезти. Знакомый говорит, что, по оценкам тех, кто остается в городе, в Олешках может быть около двух тысяч человек, из них 50–70 детей. Точное число установить трудно, потому что люди практически не выходят на улицу. Продукты выменивают — это уже даже не рынки, а стихийные места, где люди быстро собираются, меняются кто чем может и так же быстро расходятся, потому что там очень много дронов».

Также в городе нет света, газа, воды и очень плохая связь.