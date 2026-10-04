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Дроны доставили в оккупированные Олешки 4 тонны еды и медикаментов — МВД Украины

The Insider
Олешки, март 2026. Скриншот видео: «Украинская правда»

Олешки, март 2026. Скриншот видео: «Украинская правда»

Национальная гвардия Украины провела успешную операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки Херсонской области, сообщил глава украинского МВД Иван Выговский. По его словам, с помощью дронов в город доставили около 400 посылок общим весом почти 4 тонны. Это продукты питания, медикаменты и наборы товаров для детей.

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«Пока россияне держат жителей оккупированных Олешек фактически в заложниках — без еды, воды и медикаментов, — наши подразделения продолжают делать все возможное, чтобы спасти украинцев от голода».

По словам Выговского, это уже вторая успешная операция по доставке в Олешки гуманитарного груза. О первой доставке администрация Херсонской области сообщила 27 сентября.

В конце сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставкам помощи в Олешки якобы препятствует Украина, хотя город находится под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения.

Как рассказывала The Insider журналистка из Херсонской области Елена Гнитецкая, которая поддерживает связь с жителями Олешек, доставить в оккупированный город помощь не удавалось с мая.

«Последний раз более-менее нормально завезти помощь удалось в конце мая 2026 года. После этого волонтеры еще дважды пытались ее доставить — в июне и в сентябре, — но оба раза это закончилось трагически. В одном случае колонну атаковал дрон, в другом машина наехала на мину. Были погибшие и раненые — и среди волонтеров, и среди людей, которых пытались вывезти.

Знакомый говорит, что, по оценкам тех, кто остается в городе, в Олешках может быть около двух тысяч человек, из них 50–70 детей. Точное число установить трудно, потому что люди практически не выходят на улицу. Продукты выменивают — это уже даже не рынки, а стихийные места, где люди быстро собираются, меняются кто чем может и так же быстро расходятся, потому что там очень много дронов».

Также в городе нет света, газа, воды и очень плохая связь.

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Публикация:«Дроны доставили в оккупированные Олешки 4 тонны еды и медикаментов — МВД Украины»

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