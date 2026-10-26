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FT: Германия будет закупать для бундесвера украинские крылатые ракеты «Барс»

The Insider
Фото: NV

Фото: NV

Германия готовится закупить для собственной армии украинские недорогие крылатые ракеты «Барс». Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами. По их данным, соглашение о покупке первой партии для испытаний в бундесвере заключат в ближайшие недели. Это первая известная закупка наступательного оружия украинской разработки для нужд немецкой армии.

«Барс» — реактивная ракета дальностью до 1000 км и с боевой частью до 105 кг в зависимости от модификации. Украина применяет ее для ударов по военным базам и энергетическим объектам в России. Технические испытания в Германии могут пройти в начале следующего года, и при удачных результатах Берлин закажет несколько сотен ракет.

В последние месяцы «Барс» выпускает и засекреченное украинско-германское совместное предприятие, созданное в Германии по программе Build with Ukraine. Первую партию ракет немецкого производства Украина получила в октябре. Параллельно Берлин намерен испытать ракеты Anthem американского стартапа Covenant, которые примерно в десять раз дешевле Tomahawk стоимостью $4–6 млн. «Барс», по словам источника FT, стоит еще меньше, а покупка украинских «Фламинго» пока отложена.

Командующий сухопутными войсками Германии Кристиан Фройдинг в октябре, не называя конкретных систем, заявил, что такие ракеты дополнят дорогие высокотехнологичные. Он сказал:

«Эти системы позволят нам в больших количествах поражать цели на глубине около 1500 км, фактически перенасыщая системы ПВО противника».

Дорогостоящее оружие, по его словам, оставят для целей стратегического значения.

В августе сообщалось, что Берлин планирует потратить почти €12 млрд на арсенал дальнобойного оружия. Среди рассматриваемых дешевых крылатых ракет в документах упоминались Anthem, «Барс» и «Фламинго» компании Fire Point.

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Публикация:«FT: Германия будет закупать для бундесвера украинские крылатые ракеты «Барс»»

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