CNN: Украина израсходовала все ракеты для Patriot, поэтому почти всю баллистику при последнем ударе сбить не удалось

Украина полностью исчерпала запас ЗУР для американских ЗРК Patriot, из-за чего страна стала уязвимее для российских баллистических ракет. Об этом CNN рассказал осведомлённый источник. Он сказал:

«Почти все баллистические ракеты во время последнего удара не были перехвачены из-за отсутствия ракет».

В ночь на 14 октября российские ракеты поразили три электростанции в Киеве и энергообъекты в Харькове. В столице погибли четыре человека, ещё 25 получили ранения. По данным CNN, Украина, вероятно, не впервые осталась совсем без ракет-перехватчиков. В августе украинские чиновники признавали, что запасы почти закончились, а Зеленский говорил, что у страны есть лишь десятая часть необходимых ракет.

В интервью Financial Times украинский президент заявлял, что согласится прекратить удары по российской энергетике, только если получит как минимум дополнительные перехватчики Patriot. По его словам, на просьбы о средствах ПВО американцы ответили ухудшением работы Starlink. В среду Зеленский вновь обратился к США и попросил о новых пакетах ракет для Patriot.

На этой неделе администрация Трампа предупредила Киев и европейских союзников, что может приостановить обмен разведданными с Украиной и закупки американского оружия европейцами, если ВСУ не прекратят удары по энергетике в глубине России. Об этом CNN рассказали два европейских чиновника. Остановка механизма PURL, через который идут эти закупки, поставит под угрозу будущие поставки перехватчиков Patriot.

Зеленский подтвердил в интервью NPR, что США угрожали прекратить делиться разведданными, если Украина продолжит атаковать российские НПЗ. По его словам, предупреждение получили его генералы. Трамп при этом настаивает, что Вашингтон не прекращал обмен данными с Киевом. Ранее президент США заключил с Путиным сделку о поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.