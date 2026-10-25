Регионы России подверглись массированной атаке дронов. Власти Белгорода сообщили о 30 пострадавших жилых домах

Минобороны России отчиталось о ночном перехвате более 500 украинских беспилотников над 22 регионами страны, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Как подсчитал The Insider на основе ежедневных ночных сводок Минобороны России, за последние четыре ночи, с 22 по 25 октября, ведомство сообщило об уничтожении не менее 2399 беспилотников. Всего за 14 ночей, с 12 по 25 октября, российские военные, по утверждению ведомства, сбили более семи тысяч дронов. Независимого подтверждения этим цифрам нет.

Белгород регулярно подвергается воздушным атакам с самого начала полномасштабной войны. В мае The Insider писал, что власти Белгородской области приостановили компенсационные выплаты за поврежденные обстрелами автомобили из-за нехватки средств. На тот момент, по данным региональных властей, с начала полномасштабной войны в области пострадали более 15 тысяч автомобилей, а владельцам выплатили почти 3,2 млрд рублей.

Российские военные этой ночью запустили по Украине более 150 беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ. Попадания зафиксированы в 15 местах, падение сбитых дронов и их обломков — еще в девяти. В Харькове под удар попал торговый центр «Эпицентр». По словам мэра Игоря Терехова, зафиксированы два попадания, после которых начался пожар. Посетителей и сотрудников успели эвакуировать. Минобороны России подтвердило удар по «Эпицентру», утверждая, что на его территории хранилась продукция двойного назначения для обеспечения ВСУ. Независимых подтверждений этого утверждения нет. Накануне вечером атаке подвергся город Синельниково Днепропетровской области — как минимум четыре человека погибли, еще 14 получили ранения, в том числе 11-летняя девочка, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.