Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

73.13

EUR

85.18

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

110

 

 

 

 

 

Новости

В Белгородской области перестали платить компенсации за пострадавшие от обстрелов машины. Деньги на это закончились

The Insider
1MI

1MI

Фонд развития социального благополучия и народной поддержки Белгородской области приостановил выплату компенсаций жителям за личные автомобили, пострадавшие от обстрелов. Об этом изданию «Бел.Ру» сообщили в региональном правительстве:

«В настоящее время Фонд приостановил компенсационные выплаты гражданам, чьи легковые автомобили пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины, ввиду отсутствия денежных средств, предусмотренных для этой цели».

В ответе говорится, что фонд существует только на пожертвования. Вводить новые меры поддержки владельцев поврежденных машин власти пока не планируют, отмечает издание. Жителям доступны единовременные выплаты, но только за повреждение или утрату вещей первой необходимости — 78 тысяч и 156 тысяч рублей соответственно. К этой сумме власти добавляют единовременную материальную помощь в 15,5 тысячи.

Изображение из галереи

Вячеслав Гладков / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2
Миниатюра 3
Миниатюра 4
Миниатюра 5

На остановку выплат за поврежденный личный транспорт ранее жаловались сами жители. Одна из них также получила отказ по причине отсутствия денег у фонда.

Ответ, который получила одна из жительниц Белгородской области, чей автомобиль пострадал от обстрелов

Ответ, который получила одна из жительниц Белгородской области, чей автомобиль пострадал от обстрелов

«Бел.Ру»

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается воздушным атакам. Еще в прошлом году местные власти сообщали, что с начала полномасштабной войны от обстрелов пострадали более 15 тысяч автомобилей, а их владельцам выплатили почти 3,2 млрд рублей.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте