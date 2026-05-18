В Белгородской области перестали платить компенсации за пострадавшие от обстрелов машины. Деньги на это закончились

Фонд развития социального благополучия и народной поддержки Белгородской области приостановил выплату компенсаций жителям за личные автомобили, пострадавшие от обстрелов. Об этом изданию «Бел.Ру» сообщили в региональном правительстве:

«В настоящее время Фонд приостановил компенсационные выплаты гражданам, чьи легковые автомобили пострадали в результате действий вооруженных формирований Украины, ввиду отсутствия денежных средств, предусмотренных для этой цели».

В ответе говорится, что фонд существует только на пожертвования. Вводить новые меры поддержки владельцев поврежденных машин власти пока не планируют, отмечает издание. Жителям доступны единовременные выплаты, но только за повреждение или утрату вещей первой необходимости — 78 тысяч и 156 тысяч рублей соответственно. К этой сумме власти добавляют единовременную материальную помощь в 15,5 тысячи.