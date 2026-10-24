Ограничения скорости работы военной версии Starlink Starshield в Украине сняты

Ночные испытания терминалов SpaceX Starlink в Украине не выявили ограничений скорости, на которой они могут работать. Об этом Bloomberg сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, работа терминалов на высоких скоростях восстановилась в ночь на 24 октября.

Восстановление связи подтвердил министр обороны Украины Евгений Хмара. В комментарии «24 каналу» он заявил, что системы мониторинга Минобороны утром 24 октября зафиксировали стабильную работу Starshield на скорости свыше 400 км/ч. Хмара сказал:

«Это очередной пример, когда прямой диалог и настойчивая позиция президента Украины на самом высоком уровне дают результаты».

Волонтер Сергей Стерненко, который поставляет дроны украинской армии, сообщил, что снятие ограничений подтвердили военные нескольких подразделений. Еще накануне, 23 октября, Владимир Зеленский заявлял, что ограничения для Starshield сохраняются, а скорость так и не восстановлена. При этом 22 октября Дональд Трамп утверждал, что Илон Маск уже снял ограничения.

Сбои в работе Starshield — военной версии Starlink — начались в ночь на 14 октября. Терминалы на украинских дронах теряли связь при скорости свыше 161 км/ч, из-за чего сорвался ряд военных миссий и усложнился перехват реактивных «Шахедов». Зеленский называл ограничения «спланированной операцией», поскольку в странах ЕС те же терминалы работали без них.

16 октября Трамп заявлял журналистам, что не отдавал приказа ограничить работу Starshield для Украины, и добавил, что не думает, что это сделал Маск. Сам основатель SpaceX ранее утверждал, что ограничения скорости и использования Starshield определяют американские военные и в конечном счете президент США. Источники Reuters при этом сообщали, что распоряжение поступило из Белого дома.