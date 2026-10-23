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Новости

Трамп заявил, что Маск отменил ограничения на работу Starlink в Украине

The Insider
Оператор украинского дрона устанавливает систему связи Starlink. Фото: EPA

Оператор украинского дрона устанавливает систему связи Starlink. Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что бизнесмен Илон Маск полностью восстановил доступ к Starshield — военной версии Starlink — в Украине. Агентство Associated Press, однако, позднее сообщило, что лимиты сохраняются. 

В разговоре с журналистами (накануне поздно вечером по Москве) Трамп заявил, что Маск отменил ограничения скорости Starshield для Киева. Он отказался отвечать на вопрос, звонил ли он ему лично с этой просьбой:

«Я не хочу это комментировать. Позвонил ли я или кто-то другой — без разницы». 

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По данным газеты The Wall Street Journal, именно Трамп попросил Маска снять ограничения в телефонном звонке в эту среду. Американские и украинские чиновники рассказали изданию, что после этого система стала работать на более высоких скоростях, хоть и не везде.

При этом агентство Associated Press уже после заявления Трампа выпустило материал, в котором утверждается, что все ограничения по-прежнему в силе. Лимиты устанавливались на скорости 160 км/ч — после этого порога дроны, подключенные к Starshield, теряли связь. По словам одного из украинских чиновников, Украина так и не получила четкого официального объяснения, кто отдал приказ об ограничении скорости и почему.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что проблемы с подключением Starshield должны разрешиться в ближайшие два дня. Об ограничениях впервые стало известно в прошлую среду, 14 октября. Они сделали практически невозможными использование реактивных и любых скоростных дронов. 

Илон Маск тогда заявил, что ограничения Starshield могут определять лишь военные США и президент. Сам Трамп позже отрицал, что он или глава SpaceX вводили какие-либо лимиты. 

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Публикация:«Трамп заявил, что Маск отменил ограничения на работу Starlink в Украине»

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