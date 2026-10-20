США пообещали Украине «сильные» гарантии безопасности, заявил Зеленский. В среду спецпосланник Трампа обсудит их с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Осло со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По его словам, американская сторона пообещала Киеву «сильные гарантии безопасности» — в том числе по образцу пятой статьи НАТО. В среду, 21 октября, ожидается визит Уиткоффа в Россию.

Помимо Зеленского и Уиткоффа, в переговорах участвовали премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. Второй американский переговорщик — зять американского президента Джаред Кушнер — подключился ко встрече удаленно.

На повестке переговоров был вопрос гарантий безопасности, сказал Зеленский позже на пресс-конференции. Вашингтон, по его словам, обсуждал образец пятой статьи НАТО, которая закрепляет принцип коллективной обороны.

Среди других заявлений украинского лидера:

Полноценная работа Starlink может возобновиться в Украине в течение следующих 48 часов.

Зеленский рассказал, что еще утром он обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Марко Рубио. Они договорились вернуться к нему спустя двое суток.

Украина снова готова отказаться от атак на объекты российской энергетики, если Россия прекратит обстреливать украинские.

США возобновили обмен разведданными с Украиной.

Трехсторонняя встреча по урегулированию конфликта должна состояться с участием Украины, России и США.

Детали каких-либо иных обсуждений на встрече официально не разглашаются. Газета The New York Times накануне со ссылкой на источники, впрочем, писала, что американские переговорщики стремятся навязать Зеленскому идею пойти на территориальные уступки.

Визит в Россию

Предложения, которые обсуждались на встрече, были зафиксированы в отдельном документе. Спецпосланник США Стив Уиткофф должен будет представить его российской стороне. Ожидается, что Уиткофф отправится в Санкт-Петербург 20 октября: его визит анонсировал премьер Норвегии, а позже подтвердил и источник госагентства ТАСС.

Министр иностранных дел Сергей Лавров тем временем заявил, что Москва готова рассмотреть предложения американских переговорщиков, но только если они будут экономически выгодными. Идти на политические уступки, по его словам, Россия не готова.