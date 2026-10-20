«Дорога смерти» из тел российских военных под Добропольем, поставки в Украину ракет для Patriot задерживаются. Что происходит на фронте

OSINT-исследователь Клеман Молен пишет об ухудшении ситуации в Доброполье: по его оценке, российские военные начали «просачиваться» в город, а отдельные его районы оказались в «серой зоне». Он сравнивает ситуацию с обстановкой в районе Константиновки год назад, однако отмечает, что украинские войска до сих пор контролируют фланги города, а тыл прикрыт оборонительными линиями. Кроме того, по информации исследователя, СОУ пока держат свои резервы в тылу, тогда как ВС РФ вынуждены торопиться закрепиться в Доброполье до зимы, когда наступать станет сложнее из-за отсутствия «зеленки».

На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на глубину 12–14 км севернее Орехова.

Минобороны РФ заявило о захвате Омельника и Тимошевки к северо-востоку от Орехова. Согласно карте DeepState, оба населенных пункта контролируются СОУ и отстоят от зоны российского контроля на 14 и 12 км соответственно.

Российские военные пытаются воспользоваться осенней непогодой для организации локальных прорывов на Гуляйпольском направлении, сообщают в 7-м корпусе ДШВ. Кроме того, согласно сведениям украинских военных, противник накапливает в полосе наступления бронетехнику и понемногу начинает пробовать проводить механизированные штурмы. Как сообщается, задача ВС РФ на этом участке заключается в выходе к окраинам Запорожья.

В батальоне «Братство» ГУР показали, как берут в плен российских военнослужащих, пытавшихся пробраться в украинский тыл по дну бывшего Каховского водохранилища (геопривязка).

Владимир Зеленский сообщил, что терминалы Starshield (военной версии Starlink) по-прежнему прекращают функционировать при движении на скорости 130–161 км, что усложняет фронтовую логистику и ограничивает применение реактивных дронов-перехватчиков. Аналитик Майкл Кофман подтверждает эту информацию, а Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что из-за этого нарушается связь с вертолетами, которые сбивают «Шахеды».

Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, на которых поднял вопросы задержки поставок противобаллистических ЗУР для ЗРК Patriot, раннего предупреждения о пусках баллистических ракет и ситуации вокруг Starlink.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 октября 165 беспилотников типа «Шахед» (105 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 115 БПЛА — 70%, в том числе 73 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 30 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.

Журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на украинские источники сообщил, что США вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет по Киеву накануне. В комментарии журналисту госсекретарь США Марко Рубио заверил, что не знает, «что произошло минувшей ночью», но объяснил отсутствие разведданных в предыдущие дни «программной проблемой».

Накануне БПЛА ударил по центральному парку в Новой Водолаге в Харьковской области, когда там находились семьи с детьми. По уточненной информации, погибли шесть человек, в том числе две девочки: в возрасте 11 лет и один год и два месяца, еще 15 человек получили ранения, среди них семеро детей. Повреждены кафе, магазин, детская школа искусств и автомобиль.

Также накануне в результате атаки БПЛА на Ровно был разрушен склад «БаДМ» — одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины. По сведениям участников рынка, там хранились препараты Sanofi, Pfizer, Novartis, Berlin-Chemie, Bayer, Teva и других производителей. О пострадавших не сообщалось. Масштабы потерь лекарств и возможное влияние на поставки пока неизвестны.

Несколько БПЛА накануне вечером поразили объект критической энергетической инфраструктуры в Новояворовской общине во Львовской области. Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщил (1, 2) как минимум о двух последовательных ударах по одному и тому же объекту. Погибших и раненых нет.

Минувшей ночью Изюм в Харьковской области подвергся серии ударов БПЛА, в том числе реактивных. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома, автомобили и здание городского управления образования, сообщили местные власти.