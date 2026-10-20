«Дорога смерти» из тел российских военных под Добропольем, поставки в Украину ракет для Patriot задерживаются. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении заявляется об утрате боеспособности российской 144-й мотострелковой дивизии
- На покровском направлении появились кадры «дороги смерти» из тел российских военных под Добропольем
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на глубину 12–14 км севернее Орехова
- Сервис спутникового интернета Starshield по прежнему работает в Украине с ограничениями по скорости перемещения терминалов
- OSINT-исследователь Клеман Молен — основными целями российских дальних ударов стали объекты энергетики
- В результате налета на Санкт-Петербург повреждены несколько резервуаров нефтяного терминала
- Украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» в Тамбовской области
- В США задерживают передачу в Украину уже оплаченных европейскими союзниками ракет для Patriot
Обстановка на фронте
На лиманском направлении заявляется об утрате боеспособности российской 144-й мотострелковой дивизии.
Командующий украинской группировкой войск «Центр» бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что в ходе операции «Вівальді» российская 144-я мотострелковая дивизия перестала существовать как организованная военная сила. По его сведениям, ранее эта дивизия имела задачу наступать на Барвенково в тыл Славянско-Краматорской агломерации.
На покровском направлении появились кадры «дороги смерти» из тел российских военных под Добропольем.
20-я бригада Нацгвардии Украины «Любарт» показала «дорогу смерти» под Добропольем, усеянную телами российских военных. Исследователь под ником Playfra пояснил, что на этом участке сходятся сразу три российских маршрута «просачивания», что позволяет наносить большие потери даже на территории, формально подконтрольной ВС РФ.
OSINT-исследователь Клеман Молен пишет об ухудшении ситуации в Доброполье: по его оценке, российские военные начали «просачиваться» в город, а отдельные его районы оказались в «серой зоне». Он сравнивает ситуацию с обстановкой в районе Константиновки год назад, однако отмечает, что украинские войска до сих пор контролируют фланги города, а тыл прикрыт оборонительными линиями. Кроме того, по информации исследователя, СОУ пока держат свои резервы в тылу, тогда как ВС РФ вынуждены торопиться закрепиться в Доброполье до зимы, когда наступать станет сложнее из-за отсутствия «зеленки».
На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о продвижении на глубину 12–14 км севернее Орехова.
Минобороны РФ заявило о захвате Омельника и Тимошевки к северо-востоку от Орехова. Согласно карте DeepState, оба населенных пункта контролируются СОУ и отстоят от зоны российского контроля на 14 и 12 км соответственно.
Российские военные пытаются воспользоваться осенней непогодой для организации локальных прорывов на Гуляйпольском направлении, сообщают в 7-м корпусе ДШВ. Кроме того, согласно сведениям украинских военных, противник накапливает в полосе наступления бронетехнику и понемногу начинает пробовать проводить механизированные штурмы. Как сообщается, задача ВС РФ на этом участке заключается в выходе к окраинам Запорожья.
В батальоне «Братство» ГУР показали, как берут в плен российских военнослужащих, пытавшихся пробраться в украинский тыл по дну бывшего Каховского водохранилища (геопривязка).
Владимир Зеленский сообщил, что терминалы Starshield (военной версии Starlink) по-прежнему прекращают функционировать при движении на скорости 130–161 км, что усложняет фронтовую логистику и ограничивает применение реактивных дронов-перехватчиков. Аналитик Майкл Кофман подтверждает эту информацию, а Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что из-за этого нарушается связь с вертолетами, которые сбивают «Шахеды».
Владимир Зеленский провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, на которых поднял вопросы задержки поставок противобаллистических ЗУР для ЗРК Patriot, раннего предупреждения о пусках баллистических ракет и ситуации вокруг Starlink.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 20 октября 165 беспилотников типа «Шахед» (105 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 115 БПЛА — 70%, в том числе 73 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 30 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.
Журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на украинские источники сообщил, что США вновь не предупредили Украину о пусках баллистических ракет по Киеву накануне. В комментарии журналисту госсекретарь США Марко Рубио заверил, что не знает, «что произошло минувшей ночью», но объяснил отсутствие разведданных в предыдущие дни «программной проблемой».
Накануне БПЛА ударил по центральному парку в Новой Водолаге в Харьковской области, когда там находились семьи с детьми. По уточненной информации, погибли шесть человек, в том числе две девочки: в возрасте 11 лет и один год и два месяца, еще 15 человек получили ранения, среди них семеро детей. Повреждены кафе, магазин, детская школа искусств и автомобиль.
Также накануне в результате атаки БПЛА на Ровно был разрушен склад «БаДМ» — одного из крупнейших фармдистрибьюторов Украины. По сведениям участников рынка, там хранились препараты Sanofi, Pfizer, Novartis, Berlin-Chemie, Bayer, Teva и других производителей. О пострадавших не сообщалось. Масштабы потерь лекарств и возможное влияние на поставки пока неизвестны.
Несколько БПЛА накануне вечером поразили объект критической энергетической инфраструктуры в Новояворовской общине во Львовской области. Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщил (1, 2) как минимум о двух последовательных ударах по одному и тому же объекту. Погибших и раненых нет.
Минувшей ночью Изюм в Харьковской области подвергся серии ударов БПЛА, в том числе реактивных. Пострадали пять человек, повреждены жилые дома, автомобили и здание городского управления образования, сообщили местные власти.
Также минувшей ночью дронами был атакован Ковель в Волынской области. Глава Волынской ОВА Роман Романюк сообщил о попадании по территории ТЦ «Епіцентр», где были повреждены складские помещения. Кроме того, повреждены частный автосервис и стоянка грузовиков с полуприцепами. По предварительной информации, погибших и раненых нет.
Как сообщает местный Telegram-канал, под удар попал ТЦ «Епіцентр» в Дубно в Ровненской области. Судя по опубликованным в сети видео, повреждена крыша здания. По предварительной информации, трое человек пострадали, возник пожар.
В результате удара по складам в пригороде Днепра (до 2016 года — Днепропетровск) погибли два человека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Спасатели потушили возникший после атаки пожар и обнаружили тела погибших, их личности устанавливаются. Также известно о четырех пострадавших.
Польская Cersanit полностью остановила производство на заводе в Звягеле в Житомирской области после атак в ночь на 12 сентября и 16 октября, сообщил глава компании Збислав Адам Кровяк. В результате ударов серьезно повреждены здание предприятия и ключевые элементы производственной линии. По словам Кровяка, возобновить работу в нынешних условиях невозможно в том числе из-за угрозы для сотрудников и перебоев с электроснабжением. Cersanit — крупнейший в Украине производитель керамической плитки и сантехники, в украинских подразделениях компании работают около тысячи человек. После первой атаки компания оценивала срок восстановления производственных мощностей как минимум в полгода.
OSINT-исследователь Клеман Молен опубликовал карту ударов БПЛА и ракет по территории Украины с разбивкой по месяцам 2026 года. По его сведениям, в январе–апреле основными целями были объекты электроэнергетики, в мае–июне — АЗС и промышленные предприятия, в июле–сентябре — склады, логистика, железнодорожная и портовая инфраструктура, АЗС, предприятия ВПК и дата-центры. В октябре акцент вновь смещается на объекты электроэнергетики и мосты.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 19 октября 13 беспилотников над Белгородской и Курской областями, Пермским краем и Крымским полуостровом. В ночь на 20 октября были перехвачены 136 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом.
Украинский ресурс «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковые снимки последствий ударов по Санкт-Петербургу 18 октября. По его оценке, на Петербургском нефтяном терминале были повреждены три резервуара объемом 10–15 тысяч куб. м, один из них полностью уничтожен. На нефтебазе «Ручьи» уничтожен резервуар объемом 5 тысяч куб. м и поврежден еще один. Пожар на логистическом хабе Ozon охватил более 10 тысяч кв. м. Повреждения дорожного покрытия зафиксированы на Южном фарватерном мосту, а также на подъемной секции Финляндского железнодорожного моста. Ресурс также опубликовал снимки последствий атаки на дата-центр «ВКонтакте». По оценке авторов канала, дроны пробили крышу здания и повредили его стены, также заметны следы пожара.
Telegram-каналы Exilenova+, Supernova+ и «Крымский ветер» сообщили об атаке на ЛПДС «Никольское» в Тамбовской области минувшей ночью. Exilenova+ со ссылкой на местных жителей пишет, что на территории станции загорелся резервуар с дизельным топливом. Глава Тамбовской области Евгений Первышов позднее сообщил, что после атаки БПЛА произошел пожар «на территории одного из предприятий Мичуринского округа», пострадавших нет. ЛПДС «Никольское» входит в систему нефтепровода «Дружба» компании «Транснефть» и включает три резервуарных парка, две насосные станции, сеть трубопроводов и наливные мощности. Пропускная способность станции составляет около 300 тысяч тонн в сутки. Ее уже атаковали 18 августа 2025 года. Накануне Первышов поручил временно отменить введенную ранее на заправках «Роснефти» и «Лукойла» систему отпуска бензина по принципу «чет–нечет», отметив, что ее могут вернуть в случае ухудшения ситуации из-за новых атак.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 18 октября по 20:00 19 октября стало известно как минимум о 33 погибших и 114 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Министр обороны США Пит Хегсет задерживает передачу Украине значительной партии ракет для Patriot, уже оплаченных европейскими союзниками, сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников и военных. По информации Axios, речь идет также о ракетах «воздух – воздух» AIM-9X для ЗРК NASAMS, сообщил Владимир Зеленский в ходе виртуальной встречи с двухпартийной группой американских сенаторов. Также он рассказал, что в ходе переговоров с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил приостановить удары по российским НПЗ на 30 дней в обмен на ЗУР для Patriot, однако американские представители не поддержали эту идею.
О главных событиях войны 19 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Российский «нейрозахват» Доброполья, «зачищен» украинский «котел» в Харьковской области, налет на Санкт-Петербург. Что происходит на фронте
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