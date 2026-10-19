Россия ударила баллистикой по Киеву. Госсекретарь США Рубио объяснил отсутствие предупреждений о пусках ракет программным сбоем

В ночь на 19 октября российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. Об этом сообщает ГСЧС украинской столицы. Как минимум один человек погиб, восемь получили ранения. Кроме того, Россия атаковала Ровенскую и Киевскую области, а также город Днепр. Журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на украинские источники рассказал, что США вновь не предупредили Украину о пусках российских ракет по Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проблемы с передачей Украине разведданных о ранних пусках ракет вызваны технической проблемой.

Как сообщили в ГСЧС Киева, в результате ударов по столице в ночь с 18 на 19 октября один человек погиб и восемь пострадали. Мэр Виталий Кличко уточнил, что погибшей оказалась 21-летняя девушка. Отмечается, что Россия атаковала украинскую столицу баллистическими ракетами, а последствия атаки были зафиксированы как минимум в трех районах города. В частности, в городе была повреждена одна из станций метро и 25-этажный жилой дом.

Россия ударила и по Киевской области. В частности, атака пришлась на город Ирпень, где возник пожар в частном секторе. По словам и. о. главы города Анжелы Макеевой, есть пострадавшие.

В ночь на понедельник Россия также атаковала город Днепр. По слова главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, были повреждены частные дома, в которых могут быть заблокированы люди. Позднее он добавил, что была ранена 84-летняя женщина.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль также рассказал о российской атаке на регион. Он отметил, что были поражены несколько объектов гражданской инфраструктуры; по предварительной информации, две женщины получили ранения.

Журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на украинские источники в своем Twitter сообщил, что США вновь не предупредили Украину о пусках российских баллистических ракет по Киеву, хотя накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что американцы возобновили обмен разведданными.

Корреспондент взял комментарий у госсекретаря США Марко Рубио, который заверил, что не знает, «что произошло минувшей ночью», но объяснил отсутствие разведданных в предыдущие дни:

«Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Насколько мне известно, европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) изучает этот вопрос и предоставит отчет».

Как ранее объяснял The Insider военный аналитик Давид Шарп, американские спутники способны обнаруживать пуски баллистических ракет практически сразу после включения двигателей. По его словам, у Украины нет альтернативного источника настолько ранних предупреждений, поскольку возможности других стран и наземных радиолокационных систем ограничены.