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Дроны атаковали промышленный объект в Пермском крае. Украинские каналы утверждают, что удар пришелся по титановой «АВИСМЕ»

The Insider
ВСМПО-АВИСМА в Березниках Пермского края. Фото: «Первый СтройЦентр»

ВСМПО-АВИСМА в Березниках Пермского края. Фото: «Первый СтройЦентр»

Промышленное предприятие в Пермском крае подверглось налету дронов — как минимум пять работников пострадали, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Как утверждает украинский мониторинговый канал Exilenova+, речь идет о химико-металлургическом предприятии «АВИСМА» в Березниках — одной из двух основных производственных площадок корпорации «ВСМПО-АВИСМА», крупнейшего в мире производителя продукции из титана и титановых сплавов. Об ударе по предприятию пишет и Telegram-канал «Пермь 36,6» со ссылкой на местных жителей. Корпорация поставляет металлы российскому военно-промышленному комплексу и находится под американскими экспортными ограничениями.

Telegramhttps://t.me/exilenova_plus/33425

По словам Махонина, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили над Пермским краем 11 беспилотников, один из промышленных объектов на севере региона получил «незначительные повреждения», но продолжил работать в штатном режиме. Троих пострадавших сотрудников направили на осмотр в больницу, одному назначили амбулаторное лечение, еще один отказался от осмотра. Состояние всех пятерых власти оценивают как удовлетворительное.

Telegramhttps://t.me/perm36/22283

Губернатор не уточнил название атакованного предприятия. Независимых подтверждений попадания именно по «АВИСМЕ» пока нет.

Что производит «АВИСМА» и кому поставляет титан

«АВИСМА» расположена в Березниках Пермского края и специализируется на выпуске губчатого титана и магния. Как следует из информации самого предприятия, его промышленная площадка занимает около 2 квадратных километров. Завод ведет историю с 1943 года, когда в Березниках начали производить магний для авиационной промышленности. В 1960 году предприятие освоило выпуск губчатого титана, а в 2005 году объединилось с Верхнесалдинским металлургическим производственным объединением.

Сегодня обе площадки связаны единой производственной цепочкой. В Березниках из титанового сырья получают губчатый титан — пористый металл, который затем отправляют на предприятие ВСМПО в Верхней Салде Свердловской области. Там из него изготавливают слитки, листы, штамповки и готовые изделия. Титановые сплавы используются в авиации, ракетостроении, судостроении, энергетике и медицинской промышленности.

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» — поставщик российского военно-промышленного комплекса. В расследовании 2023 года издание «Проект» установило, что компания поставляла титановую продукцию производителям крылатых ракет «Калибр», боевых самолетов Су и военных кораблей. Однако в расследовании говорится о поставках корпорации в целом, а не непосредственно березниковского завода.

В сентябре 2023 года Министерство торговли США внесло «ВСМПО-АВИСМА» в экспортный ограничительный список Entity List. Американские власти указали, что корпорация непосредственно участвует в производстве титана и металлической продукции для российских вооруженных сил и спецслужб. По оценке ведомства, деятельность предприятия создает риск передачи американских оборонных технологий российскому военному сектору.

Крупнейший акционер корпорации — бизнесмен Михаил Шелков, получивший контроль над ней при участии структур «Ростеха». The Insider ранее рассказывал, как прежние владельцы предприятия Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешт столкнулись с давлением, после чего управление компанией перешло к команде, связанной с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. В июне 2025 года бывший гендиректор «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Воеводин был арестован по делу о мошенничестве. Следствие оценило предполагаемый ущерб от контрактов на закупку сырья по завышенным ценам в 4 млрд рублей.

Атаки на промышленные предприятия региона за полтора месяца

Это не первая атака беспилотников на промышленные предприятия Березников за последние недели. Всего двумя днями ранее, 23 октября, под удар попал химический завод «Азот» компании «Уралхим». Как писал The Insider, очевидцы сообщали о пожаре на предприятии, а украинские мониторинговые каналы публиковали фотографии и видеозаписи дыма над его территорией. Тогда губернатор Махонин сообщил о повреждениях одного из промышленных объектов, а также окон жилых домов в Березниках и Соликамске. По его словам, никто не пострадал.

11 сентября беспилотники также атаковали березниковский «Азот». OSINT-аналитики Astra подтвердили местоположение предприятия по кадрам очевидцев. По оценке украинского проекта «КіберБорошно», один из беспилотников попал в район цеха химводоподготовки, обеспечивающего установки синтеза аммиака деминерализованной водой.

«Азот» производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту и другие химические продукты. Часть этих веществ используется не только в сельском хозяйстве, но и при производстве взрывчатых материалов. Согласно информации «Уралхима», предприятие — единственный в России производитель некоторых видов алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия.

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Публикация:«Дроны атаковали промышленный объект в Пермском крае. Украинские каналы утверждают, что удар пришелся по титановой «АВИСМЕ»»

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