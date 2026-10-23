Беспилотники атаковали дата-центр ФНС в Нижегородской области

В ночь на 23 октября под атаку украинских беспилотников попал дата-центр Федеральной налоговой службы в городе Городец Нижегородской области. Кадры налета публикует мониторинговый канал Exilenova+.
Видео очевидцев, которое публикует канал, снято из дома примерно в километре от дата-центра. На кадрах видны яркие всполохи на горизонте — по всей видимости, момент взрыва.
Масштабы повреждений и результаты атаки еще неясны. В работе сервисов ФНС сбоев не было.
Атаку на Городец этой ночью подтвердил губернатор Нижегородской области. По его словам, в результате пострадали три человека, повреждены несколько жилых домов, образовательное учреждение и некий «объект инфраструктуры».
По данным профильных СМИ, у ФНС в России есть два Центра обработки данных (ЦОД): один в подмосковной Дубне, второй — как раз в Городце. В дата-центрах налоговой размещена система «Налог-3», которая автоматизирует всю работу ФНС, а также единый реестр ЗАГС, Федеральный регистр населения (ЕРН) и система госзакупок.
Помимо Городца под удар беспилотников этой ночью попал город Березники в Пермском крае. Там очевидцы сообщают о пожаре над территорией химкомбината «Азот».
Россия этой ночью нанесла удар по энергетическим объектам в Украине. В результате около полумиллиона человек остались без света в разных регионах страны.