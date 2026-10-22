«Виртуальные взятия» в исполнении Минобороны РФ под Запорожьем, атакована крупнейшая база хранения российских ЗРК. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении украинские военные отчитались о «зачистке» используемого противником трубопровода
- На лиманском направлении сообщается о переброске туда бойцов бригады «Варяг» Войск беспилотных систем ВС РФ
- На покровском направлении российские военные задействуют значительные резервы для инфильтрации севернее Доброполья
- На запорожском направлении Минобороны РФ заявляет «виртуальные взятия» на подступах к Запорожью
- Три волны атак баллистическими ракетами по Киеву — одна из ракет с кассетной боевой частью поразила исторический центр
- В Серпухове поражен 75-й арсенал ГРАУ — крупнейшая известная база хранения российских средств ПВО
- За один день потеряны два российских истребителя Су-30 — экипаж одного из самолетов погиб
- Очередной обмен телами погибших военнослужащих: украинской стороне переданы 252 тела, российской — 25 тел
Обстановка на фронте
На купянском направлении украинские военные отчитались о «зачистке» используемого противником трубопровода.
2-й корпус Нацгвардии Украины «Хартія» рассказал об операции «Велес», в ходе которой бойцы корпуса и смежных подразделений «зачистили» участок трубопровода, позволявший российским военным перебираться через реку Оскол. Как сообщается, в результате подземной операции 100 российских бойцов были убиты и еще 30 попали в плен.
На лиманском направлении сообщается о переброске сюда бойцов бригады «Варяг» Войск беспилотных систем ВС РФ.
OSINT-исследователь под ником imi(m) обратил внимание на видео 50-й бригады «Варяг» Войск беспилотных систем ВС РФ с ударом по украинскому НРК на лиманском направлении. Он сделал вывод, что по крайней мере часть бригады была переброшена для отражения наступления 3-го армейского корпуса ВСУ.
На покровском направлении российские военные задействуют значительные резервы для инфильтрации севернее Доброполья.
Исследователь под ником Playfra показывает маршруты «просачивания» российских военных к северу от Добропольского выступа и сообщает, что ситуация на этом участке для СОУ остается тяжелой, поскольку ВС РФ продолжают задействовать значительные резервы и пока не собираются останавливаться на зиму, а в октябре с началом дождей (что затруднило использование дронов) обстановка еще более ухудшилась.
На запорожском направлении Минобороны РФ заявляет «виртуальные взятия» на подступах к Запорожью.
Минобороны РФ заявило о захвате Мировки в Запорожской области к северу от Орехова. Согласно карте DeepState, Мировка находится в 16 км от зоны российского контроля. Тем временем в пророссийском Telegram-канале «Военный Осведомитель» усомнились в предыдущих сообщениях ведомства об «освобождении» Юльевки и Малокатериновки — по их оценке, «виртуальные взятия» этих населенных пунктов как минимум в 10 км от известных позиций ВС РФ связаны с подготовкой к возобновлению переговоров по урегулированию войны при посредничестве администрации Дональда Трампа.
Российский военблогер Анатолий Радов тем временем пишет, что ВС РФ продвинулись в Приморском, значительно южнее Юльевки и Малокатериновки, и теперь присутствуют на всей территории населенного пункта, как и украинские военные. В то же время по оценке DeepState северная окраина Приморского остается под контролем СОУ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о массированной комбинированной атаке в ночь на 22 октября с применением ракет «Искандер-М», С-400, «Циркон» и «Оникс», а также 210 беспилотников типа «Шахед» (110 из них — реактивные), «Гербера», «Италмас» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 181 БПЛА — 86%, в том числе 87 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 32 локациях, а также падение обломков в восьми.
Ни одной ракеты в ходе ночной массированной атаки перехватить не удалось.
Зеленский заявил, что накануне вечером и минувшей ночью ВС РФ нанесли по Киеву три волны баллистических ударов, применив 21 ракету. По его словам, повреждены жилые дома, объекты энергетики, инфраструктура одного из вокзалов и метро, торговые центры, предприятия и монастырь. В Киеве и других регионах погибли два человека, пострадали 34, в том числе пятеро детей.
По информации Киевской городской военной администрации, в 9 утра по местному времени было известно об одном погибшем и по меньшей мере 24 пострадавших, из которых 16 человек были госпитализированы. Удары вызвали пожары и разрушения в шести районах столицы. Пострадали частные дома, нежилые здания, ресторан, монастырь, медицинское учреждение и автомобили скорой помощи, добавили в администрации. Полностью уничтожен гипермаркет «Eпiцентр» в Киеве, также был атакован соседний торговый центр. В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Удар по мосту подтвердили в Минобороны РФ.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал утром об атаках на Харьков и 11 других населенных пунктов области. По его информации, в результате обстрела села Лимановка погибла 42-летняя женщина. Всего в разных районах региона пострадали 15 человек, в том числе трое детей.
Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру области. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что энергетические объекты оказались под ударом и в этом регионе. Кроме того, по его словам, в Кременчуге беспилотник атаковал здание телерадиокомпании.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что минувшей ночью по историческому центру Киева была применена баллистическая ракета «Искандер» с кассетной боевой частью К5. По его словам, она содержит 45 суббоеприпасов, которые подрываются в воздухе и поражают площадь примерно 400 м². Бескрестнов считает, что целью такого удара было максимальное поражение людей и городской застройки.
Накануне был нанесен удар по торговому центру METRO в Ровно. Пострадавших нет. В компании сообщили, что здание было повреждено, сроки возобновления работы пока не называются.
В ГСЧС также сообщили, что в тот же день в результате атаки БПЛА на город Чортков в Тернопольской области пострадали три человека, в том числе двое детей.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 21 октября 51 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областями и акваторией Чёрного моря. В ночь на 22 октября были уничтожены 808 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью более 600 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона. «Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве», — добавил он. Пострадали два человека.
Как выяснило издание Astra, в подмосковном Серпухове беспилотники атаковали 75-й арсенал ГРАУ (в/ч 42708) — ныне предприятие «75 Арсенал». На его мощностях производят оружие и боеприпасы, а также ремонтируют военную технику. OSINT-аналитик Jompy в марте 2024 года писал, что на территории 75-го арсенала в Серпухове расположена база хранения средств ПВО — вероятно, крупнейшая в России. Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что там находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ — 574 из 950 единиц.
Ночью атакованы и другие регионы. Известно минимум о двух пострадавших вне столицы — это житель Липецкой области и пожилая женщина из Курской области.
Как сообщает «Радио Свобода», вокруг «Алабуги», где производят беспилотники типа «Шахед», обустроили уже 33 позиции ПВО. Также на территории установили башни с зенитными пулеметами.
Тела двух инженеров нашли спасатели под завалами здания Луганской телефонной компании, по которому был накануне нанесен удар, сообщил «глава» «ЛНР» Леонид Пасечник.
В Военно-морских силах ВСУ показали поражение российского «Шахеда» дроном-перехватчиком Sting, который был запущен с БЭК Sargan-3000.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 октября по 20:00 21 октября стало известно как минимум о 19 погибших и 85 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Минобороны РФ сообщило накануне о крушении истребителя Су-30СМ в Калининградской области. По информации ведомства, экипаж успешно катапультировался. Видео падения самолета опубликовал украинский мониторинговый канал Supernova+. Позже в тот же день российские военблогеры сообщили о потере еще одного самолета. Из их постов можно сделать вывод, что это также был Су-30, но на сей раз экипаж погиб.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» приводит видео центра «Рубикон», на котором показан удар FPV-дроном по 155-мм колесной САУ DITA производства чешской компании Excalibur Army.
Состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих: украинской стороне переданы 252 тела, российской — 25 тел. Telegram-канал «Сливочный каприз» опубликовал график обменов за 2023–2026 годы. По его подсчетам, за этот период в Украину переданы 25 169 тел погибших, в Россию — 1926 тел.
Власти Смоленской области сократили региональные выплаты российским военнослужащим, получившим ранения на войне против Украины. Кроме того, была уменьшена выплата семьям погибших участников полномасштабного вторжения — с 1 млн рублей до 700 тысяч рублей. В 2026 году как минимум семь других регионов России значительно снизили компенсации семьям погибших либо вовсе отменили их.
Вооружения и военная техника
Украина получит доступ к закупкам техники и боеприпасов через Агентство НАТО по поддержке и закупкам, сообщили в Минобороны страны. За счет этого предполагается эффективнее передавать свои потребности и заключать контракты на более выгодных условиях, а украинские производители смогут присоединиться к системе в качестве поставщиков.
1039-й зенитный ракетный полк ВСУ получил на вооружение ЗРК ItO 90M — финскую модификацию французского Crotale NG, которая отличается тем, что в качестве шасси используется бронетранспортер Sisu XA-181. Это стало известно по видео боевого применения комплексов, которое было опубликовано в соцсетях полка.
В ГУР рассказали о российской крылатой ракете «Филин», которая используется с конца лета. Как сообщается, заявленная скорость ракеты составляет до 800 км/ч, дальность — до 120 км, а масса боевой части — от 50 до 100 кг. В украинской разведке сообщили, что в ракете обнаружено 35 американских компонентов и 22 китайских.
О главных событиях войны 21 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ ведут штурм Доброполья, один из российских «прилетов» в Киеве пришелся по операционной института кардиологии. Что происходит на фронте
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