«Виртуальные взятия» в исполнении Минобороны РФ под Запорожьем, атакована крупнейшая база хранения российских ЗРК. Что происходит на фронте

По информации Киевской городской военной администрации, в 9 утра по местному времени было известно об одном погибшем и по меньшей мере 24 пострадавших, из которых 16 человек были госпитализированы. Удары вызвали пожары и разрушения в шести районах столицы. Пострадали частные дома, нежилые здания, ресторан, монастырь, медицинское учреждение и автомобили скорой помощи, добавили в администрации. Полностью уничтожен гипермаркет «Eпiцентр» в Киеве, также был атакован соседний торговый центр. В результате обстрела повреждена часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту, рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Удар по мосту подтвердили в Минобороны РФ.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал утром об атаках на Харьков и 11 других населенных пунктов области. По его информации, в результате обстрела села Лимановка погибла 42-летняя женщина. Всего в разных районах региона пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Глава Винницкой ОВА Наталья Заболотная заявила об атаке на энергетическую инфраструктуру области. Глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил, что энергетические объекты оказались под ударом и в этом регионе. Кроме того, по его словам, в Кременчуге беспилотник атаковал здание телерадиокомпании.

Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что минувшей ночью по историческому центру Киева была применена баллистическая ракета «Искандер» с кассетной боевой частью К5. По его словам, она содержит 45 суббоеприпасов, которые подрываются в воздухе и поражают площадь примерно 400 м². Бескрестнов считает, что целью такого удара было максимальное поражение людей и городской застройки.

Накануне был нанесен удар по торговому центру METRO в Ровно. Пострадавших нет. В компании сообщили, что здание было повреждено, сроки возобновления работы пока не называются.

В ГСЧС также сообщили, что в тот же день в результате атаки БПЛА на город Чортков в Тернопольской области пострадали три человека, в том числе двое детей.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 21 октября 51 беспилотника над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областями и акваторией Чёрного моря. В ночь на 22 октября были уничтожены 808 БПЛА над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью более 600 украинских беспилотников летели в сторону Московского региона. «Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве», — добавил он. Пострадали два человека.

Как выяснило издание Astra, в подмосковном Серпухове беспилотники атаковали 75-й арсенал ГРАУ (в/ч 42708) — ныне предприятие «75 Арсенал». На его мощностях производят оружие и боеприпасы, а также ремонтируют военную технику. OSINT-аналитик Jompy в марте 2024 года писал, что на территории 75-го арсенала в Серпухове расположена база хранения средств ПВО — вероятно, крупнейшая в России. Другой OSINT-аналитик — Athene Noctua — в июне 2024 года писал, что там находилось около 60% обнаруженного резерва средств ПВО сухопутных войск РФ — 574 из 950 единиц.

Ночью атакованы и другие регионы. Известно минимум о двух пострадавших вне столицы — это житель Липецкой области и пожилая женщина из Курской области.

Как сообщает «Радио Свобода», вокруг «Алабуги», где производят беспилотники типа «Шахед», обустроили уже 33 позиции ПВО. Также на территории установили башни с зенитными пулеметами.

Тела двух инженеров нашли спасатели под завалами здания Луганской телефонной компании, по которому был накануне нанесен удар, сообщил «глава» «ЛНР» Леонид Пасечник.

В Военно-морских силах ВСУ показали поражение российского «Шахеда» дроном-перехватчиком Sting, который был запущен с БЭК Sargan-3000.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 20 октября по 20:00 21 октября стало известно как минимум о 19 погибших и 85 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Минобороны РФ сообщило накануне о крушении истребителя Су-30СМ в Калининградской области. По информации ведомства, экипаж успешно катапультировался. Видео падения самолета опубликовал украинский мониторинговый канал Supernova+. Позже в тот же день российские военблогеры сообщили о потере еще одного самолета. Из их постов можно сделать вывод, что это также был Су-30, но на сей раз экипаж погиб.