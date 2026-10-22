Бригада «Хартия» рассказала о подземной операции «Велес»: ей удалось продвинуться на 15 км в тыл российской армии на купянском направлении

Бригада Нацгвардии Украины «Хартия» рассказала об операции «Велес», которую провела в Харьковской области. Бойцы бригады смогли продвинуться на 15 км в тыл российской армии, передвигаясь по сети подземных коммуникаций. Таким образом, как говорится в сообщении «Хартии» (есть в распоряжении The Insider), удалось выйти из позиционного тупика на купянском направлении.
Как сообщает «Хартия», в результате операции ВС РФ потеряли около 100 человек убитыми, еще 30 попали в плен. Кроме того, российские силы были лишены возможности зайти в тыл Купянска.
«Мы наблюдали, как противник работает под землей. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы предупредили действия противника и овладели тактикой ведения боевых действий под землей», — рассказал командир «Хартии» бригадный генерал Игорь Оболенский.
Вместе с подземным наступлением подразделения бригады продвигались и на поверхности, нанося удары по противнику одновременно на двух уровнях. В операции участвовали также БПЛА бригады беспилотных систем «Ахиллес».
Под землей войска действовали без GPS, устойчивой радиосвязи и дневного света. Перед операцией бойцы прошли физическую и психологическую подготовку к работе в замкнутом пространстве. Саперы, военные инженеры и батальон поддержки обустроили подземный маршрут.
Операция получила название в честь Велеса — бога подземного мира в славянской мифологии.