Бригада «Хартия» рассказала о подземной операции «Велес»: ей удалось продвинуться на 15 км в тыл российской армии на купянском направлении

Бригада Нацгвардии Украины «Хартия» рассказала об операции «Велес», которую провела в Харьковской области. Бойцы бригады смогли продвинуться на 15 км в тыл российской армии, передвигаясь по сети подземных коммуникаций. Таким образом, как говорится в сообщении «Хартии» (есть в распоряжении The Insider), удалось выйти из позиционного тупика на купянском направлении.

Как сообщает «Хартия», в результате операции ВС РФ потеряли около 100 человек убитыми, еще 30 попали в плен. Кроме того, российские силы были лишены возможности зайти в тыл Купянска.