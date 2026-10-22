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Новости

Бригада «Хартия» рассказала о подземной операции «Велес»: ей удалось продвинуться на 15 км в тыл российской армии на купянском направлении

The Insider
Иллюстрация: «Хартия»

Иллюстрация: «Хартия»

Бригада Нацгвардии Украины «Хартия» рассказала об операции «Велес», которую провела в Харьковской области. Бойцы бригады смогли продвинуться на 15 км в тыл российской армии, передвигаясь по сети подземных коммуникаций. Таким образом, как говорится в сообщении «Хартии» (есть в распоряжении The Insider), удалось выйти из позиционного тупика на купянском направлении.

Как сообщает «Хартия», в результате операции ВС РФ потеряли около 100 человек убитыми, еще 30 попали в плен. Кроме того, российские силы были лишены возможности зайти в тыл Купянска.

Иллюстрация: «Хартия»

Иллюстрация: «Хартия»

«Мы наблюдали, как противник работает под землей. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы предупредили действия противника и овладели тактикой ведения боевых действий под землей», — рассказал командир «Хартии» бригадный генерал Игорь Оболенский.

Вместе с подземным наступлением подразделения бригады продвигались и на поверхности, нанося удары по противнику одновременно на двух уровнях. В операции участвовали также БПЛА бригады беспилотных систем «Ахиллес».

Под землей войска действовали без GPS, устойчивой радиосвязи и дневного света. Перед операцией бойцы прошли физическую и психологическую подготовку к работе в замкнутом пространстве. Саперы, военные инженеры и батальон поддержки обустроили подземный маршрут.

Участник операции «Велес» в туннеле

Участник операции «Велес» в туннеле

Кадр из видео «Хартии»

Операция получила название в честь Велеса — бога подземного мира в славянской мифологии.

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Публикация:«Бригада «Хартия» рассказала о подземной операции «Велес»: ей удалось продвинуться на 15 км в тыл российской армии на купянском направлении»

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