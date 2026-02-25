К годовщине начала войны U2 выпустили клип на новую песню в поддержку Украины. В ролике снялись бойцы бригады «Хартия»

Создатель клипа, украинский режиссер и оператор Илья Михайлусь вместе со своей съемочной группой в прошлом году работали над документальным фильмом о «Хартии», снимая повседневную жизнь и боевые операции военнослужащих бригады. Одна из героинь видео — чемпионка мира по легкой атлетике 2018 года среди юниоров Алина Шух. Полнометражный документальный фильм о «Хартии» выйдет в конце 2026 года.

Текст песни Yours Eternally («Навеки твой») имеет форму письма с фронта, а в клип вошли кадры реальных боевых операций «Хартии» на липецком и купянском направлениях, в частности эпизод с эвакуацией раненого офицера. Также показаны тренировки, быт и досуг бойцов, видны панорамы Харькова.

Вокалист U2 Боно и Эд Ширан выступают в поддержку Украины с начала войны. Еще в 2022 году они приезжали в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского и выступили на станции метро вместе с Тарасом Тополей.

Как рассказал The Insider режиссер Илья Михайлусь, Боно обратился к нему в начале декабря с предложением сделать клип на новую песню U2.

«Он написал песню, посвященную воинам, которые борются за свободу, и предложил сделать клип о них. Когда я впервые услышал эту песню, я сразу понял: у нас есть огромный архив материала, который мы снимали целый год для документального фильма. Это съемки про „Хартию“, о воинах, о солдатах — но прежде всего о людях. О тех простых людях, которые присоединились к армии, пожертвовали своим будущим и настоящим ради свободы. Ради своей страны. При прослушивании песни у меня сразу возникали идеи, кадры из архива.

Нужно было снять какой-то эпизод, который создаст мостик между этими архивными кадрами и песней. Так родилась идея снять военных возле костра, играющих и поющих эту песню, и сделать это тоже в документальном режиме, не постановочном.

Начав собирать клип, я понял, что у него должно быть лицо, должны быть узнаваемые герои. И поэтому в сюжет вплелась история Алины и Грома из их миссии — штурмовой миссии по освобождению пригородных земель Купянска в 2025 году. Алина помогала, Гром был командиром штурмовой группы и непосредственно проводил штурм.

Мы вместе с Алиной находились в 500 метрах от посадки, которую штурмовали. Алина вела всю коммуникацию, передавала информацию от Грома командованию через рации и телефоны плюс встречала новые группы, которые заходили на штурм, и тех, кто выходил. Гром получил очередное ранение, и мы отсняли процесс его эвакуации и стабилизации. Я видел человека на волоске от смерти, но даже в полубессознательном состоянии он продолжал сообщать важную информацию. Возможно, он осознавал, что может не выжить и поэтому нужно успеть все сказать».

Продюсером клипа выступил участник Pussy Riot и бывший издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.



«И Боно, и Эд Ширан, и „Хартия“, и все мы, кто участвовал в производстве этого военного суперклипа, ставили перед собой одну главную задачу — показать человеческие лица и судьбы живых людей, которые стоят за этими военными операциями. Людей, которыми мы восхищаемся, о которых мы слышим в разных сводках, благодаря которым Купянск остался под украинским контролем, несмотря на все заявления российских властей.

Важно, что такие произведения позволяют заглянуть в лица и души людей, которые выполняют столь невероятные военные задачи благодаря своей дисциплине, самоотверженности, трудолюбию — а также доброте, теплоте и душевности».

Yours Eternally вошла в мини-альбом (EP) U2 Days Of Ash, который вышел 18 февраля. На диске в общей сложности шесть композиций.

