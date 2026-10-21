ВС РФ ведут штурм Доброполья, один из российских «прилетов» в Киеве пришелся по операционной института кардиологии. Что происходит на фронте

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось выйти на подступы к Доброполью с юга и востока и «просочиться» в Сергеевку к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), хотя существенно продвинуться в сторону Дружковки они не смогли. В частности, по его сведениям, потерпели неудачу российские попытки взять Павловку и Новопавловку и закрепиться в Кучеровом Яре. В районе Доброполья, пишет обозреватель, российским военным удалось выйти на рубеж Светлое — Белицкое и занять Матяшево, а бойцы ВС РФ фиксируются уже в южной части самого Доброполья.

По оценке Машовца, сейчас российские войска не контролируют город, но пытаются инфильтрировать туда максимальное количество малых пехотных групп и охватить его с запада и севера, атакуя в сторону Святогоровки и шоссе Доброполье — Краматорск. Обозреватель отмечает, что российское командование старается воспользоваться плохой погодой, которая усложняет обзор для украинских дронов, однако прогнозирует, что в скором времени российские потери при движении по открытой местности возрастут из-за исчезновения «зеленки». В целом Машовец считает, что российское наступление на южном охвате Славянско-Краматорской агломерации затухает, что может привести к провалу операции по ее захвату уже в этом году. В то же время он полагает, что для того, чтобы удержать агломерацию, СОУ будут вынуждены сами организовывать контратаки на одном из направлений.

На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о выходе на рубежи в 15 км к юго-востоку от Запорожья.

Минобороны РФ заявило о захвате Червоного Яра к северо-востоку от Орехова и Юльевки примерно в 15 км к юго-востоку от Запорожья. Согласно карте DeepState, Червоный Яр находится в 15 км от зоны контроля ВС РФ, Юльевка — в 14 км. Вместе с тем в DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля в районе Криничного к северо-западу от Гуляйполя.

Между тем в 65-й ОМБр сообщили, что 17 октября 2026 года отразили российский штурм на бронеавтомобиле «Спартак», «Буханке» и двух квадроциклах на окраине Новоданиловки к югу от Орехова. Как сообщают в украинском подразделении, СОУ потерь не понесли.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 12 по 18 октября площадь оккупированной территории Украины на карте DeepState уменьшилась на 48 км², тогда как в течение недели до этого, наоборот, увеличилась на 40 км², а еще неделей ранее — уменьшилась на 11 км². Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте выросло на 26% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 108 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 октября крылатых ракет «Искандер-К» и 186 беспилотников типа «Шахед» (88 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 150 БПЛА — 81%, в том числе 63 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 27 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.

Накануне в результате атаки на Киев частично остались без света Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы. По словам мэра Виталия Кличко, в Шевченковском районе был поражен энергообъект — местные Telegram-каналы утверждают, что речь идет о подстанции «Нивки». Из-за перебоев с электричеством временно останавливалось метро и движение наземного электротранспорта в нескольких районах города. Местные каналы также опубликовали видео с дымом возле Северного (до 2018 года — Московский) моста через Днепр. Местные власти заявили, что сам мост поражен не был. Кличко подтвердил падение обломков БПЛА на открытой территории возле парка. Кроме того, БПЛА попал в шестой этаж Института кардиологии имени Стражеско, где находится операционная — один пациент получил ранения, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По информации Кличко, в Киеве накануне один человек погиб, пострадал 21 человек.