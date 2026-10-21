ВС РФ ведут штурм Доброполья, один из российских «прилетов» в Киеве пришелся по операционной института кардиологии. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении сообщается о полной утрате контроля ВС РФ над территорией к западу от реки Жеребец
- На покровском направлении российские военные ведут штурм Доброполья и «взяли в клещи» Золотой Колодезь
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о выходе на рубежи в 15 км к юго-востоку от Запорожья
- В ходе российского налета на Киев одно из попаданий пришлось по операционной института кардиологии
- Украинские БПЛА атаковали офисы операторов связи и интернет-провайдеров в Луганске и Донецке
- За сентябрь 2026 года зафиксированы не менее 116 «миддлстрайк»-ударов по оккупированной территории Украины
- Украинский проект «Хочу жить» — в России ежемесячно вербуют 1,8 тысячи иностранцев на военную службу
- CSIS — на предприятии по выпуску «Шахедов» в Алабуге работает 12 тысяч человек из КНДР
Обстановка на фронте
На лиманском направлении сообщается о полной утрате контроля ВС РФ над территорией к западу от реки Жеребец.
OSINT-исследователь Клеман Молен назвал завершившуюся украинскую операцию «Вівальді» наибольшим успехом СОУ в этом году. По его оценке, в результате этой операции удалось предотвратить российское наступление на Лиман (до 2016 года — Красный Лиман), Славянск, Изюм и Барвенково, а шоссе Изюм — Славянск оказалось вне досягаемости большинства российских FPV-дронов. Также исследователь отмечает, что украинские войска понесли относительно небольшие потери для наступательной операции, а ВС РФ, наоборот, высокие, чему способствовало окружение бойцов сразу из трех полков. В результате, по его сведениям, российские силы утратили контроль практически над всей территорией к западу от реки Жеребец, но в то же время Молен пока не нашел подтверждений присутствия бойцов СОУ к востоку от нее.
Молен добавляет, что «зачистка» леса к востоку от Лимана обезопасила город от российских «просачиваний» и позволила восстановить его снабжение. Кроме того, по информации исследователя, СОУ перешли в контратаки к югу от Северского Донца на славянском направлении, и добились некоторых успехов. Он полагает, что в дальнейшем украинские военные будут выстраивать оборону к востоку от Лимана и Славянска, хотя не исключает и дальнейших контратак, например, на российский выступ в районе Боровой.
На славянском направлении пока не появилось подтверждений появлений российских диверсантов в Славянске.
OSINT-исследователь под ником AMK Mapping приводит видео, на котором слышны звуки вторичной детонации в результате российского удара по Славянску. Он отмечает, что эти звуки похожи на перестрелку, из-за чего, видимо, один из местных каналов предположил, что в город проникла российская ДРГ.
На покровском направлении российские военные ведут штурм Доброполья и «взяли в клещи» Золотой Колодезь.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» выполнил геопривязку российского видео продвижения штурмовых групп в Золотом Колодезе и окрестностях. В канале характеризуют кадры как «инфильтрационную активность ВС РФ», поскольку, по оценке авторов, точки съемки находятся в 5 км от ЛБС. Также в канале обратили внимание на видео обстрела позиции СОУ в районе Кучерова Яра. В DeepState этот участок считают украинской зоной контроля, как и сам Кучеров Яр. Российский военблогер Анатолий Радов тем временем утверждает, что россияне взяли в клещи Золотой Колодезь и ведут его зачистку. По версии DeepState, село отстоит на 6,5 км от линии фронта.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ удалось выйти на подступы к Доброполью с юга и востока и «просочиться» в Сергеевку к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), хотя существенно продвинуться в сторону Дружковки они не смогли. В частности, по его сведениям, потерпели неудачу российские попытки взять Павловку и Новопавловку и закрепиться в Кучеровом Яре. В районе Доброполья, пишет обозреватель, российским военным удалось выйти на рубеж Светлое — Белицкое и занять Матяшево, а бойцы ВС РФ фиксируются уже в южной части самого Доброполья.
По оценке Машовца, сейчас российские войска не контролируют город, но пытаются инфильтрировать туда максимальное количество малых пехотных групп и охватить его с запада и севера, атакуя в сторону Святогоровки и шоссе Доброполье — Краматорск. Обозреватель отмечает, что российское командование старается воспользоваться плохой погодой, которая усложняет обзор для украинских дронов, однако прогнозирует, что в скором времени российские потери при движении по открытой местности возрастут из-за исчезновения «зеленки». В целом Машовец считает, что российское наступление на южном охвате Славянско-Краматорской агломерации затухает, что может привести к провалу операции по ее захвату уже в этом году. В то же время он полагает, что для того, чтобы удержать агломерацию, СОУ будут вынуждены сами организовывать контратаки на одном из направлений.
На запорожском направлении Минобороны РФ отчитывается о выходе на рубежи в 15 км к юго-востоку от Запорожья.
Минобороны РФ заявило о захвате Червоного Яра к северо-востоку от Орехова и Юльевки примерно в 15 км к юго-востоку от Запорожья. Согласно карте DeepState, Червоный Яр находится в 15 км от зоны контроля ВС РФ, Юльевка — в 14 км. Вместе с тем в DeepState зафиксировали расширение российской зоны контроля в районе Криничного к северо-западу от Гуляйполя.
Между тем в 65-й ОМБр сообщили, что 17 октября 2026 года отразили российский штурм на бронеавтомобиле «Спартак», «Буханке» и двух квадроциклах на окраине Новоданиловки к югу от Орехова. Как сообщают в украинском подразделении, СОУ потерь не понесли.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что за прошедшую неделю с 12 по 18 октября площадь оккупированной территории Украины на карте DeepState уменьшилась на 48 км², тогда как в течение недели до этого, наоборот, увеличилась на 40 км², а еще неделей ранее — уменьшилась на 11 км². Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте выросло на 26% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 108 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 21 октября крылатых ракет «Искандер-К» и 186 беспилотников типа «Шахед» (88 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия», а также барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 150 БПЛА — 81%, в том числе 63 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 27 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.
Накануне в результате атаки на Киев частично остались без света Шевченковский, Святошинский, Соломенский и Печерский районы. По словам мэра Виталия Кличко, в Шевченковском районе был поражен энергообъект — местные Telegram-каналы утверждают, что речь идет о подстанции «Нивки». Из-за перебоев с электричеством временно останавливалось метро и движение наземного электротранспорта в нескольких районах города. Местные каналы также опубликовали видео с дымом возле Северного (до 2018 года — Московский) моста через Днепр. Местные власти заявили, что сам мост поражен не был. Кличко подтвердил падение обломков БПЛА на открытой территории возле парка. Кроме того, БПЛА попал в шестой этаж Института кардиологии имени Стражеско, где находится операционная — один пациент получил ранения, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. По информации Кличко, в Киеве накануне один человек погиб, пострадал 21 человек.
Накануне утром в поселке Чабаны в Киевской области в результате атаки БПЛА погибли три человека, еще четверо были ранены. После удара загорелись автомобили, движение по трассе Киев — Одесса ограничили.
В результате авиаудара по Краматорску накануне погибли трое работников «Краматорськтеплоенерго», которые проверяли готовность тепловых сетей к отопительному сезону. Еще два человека получили ранения.
В Харьковской области массированному удару беспилотников подверглось село Коротич. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, погибли 81-летняя женщина и 83-летний мужчина, еще 11 человек пострадали, среди них 2-месячный мальчик и 8-летняя девочка.
БПЛА накануне атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области. По сведениям местных властей, после одного из ударов без электричества остались почти 17,2 тысячи абонентов в Яворовском и Шептицком районах. Один сотрудник полиции охраны получил ранения и был госпитализирован.
Накануне вечером в Полтавской области был нанесен удар по университету в Кременчуге. По сведениям ГСЧС, в результате этой атаки пострадали три человека, в том числе 16-летний подросток.
По сведениям Николаевской ГСЧС, в результате вечерних атак на область, пострадали восемь человек. Повреждено здание ТЦ «Епіцентр».
В российском инсайдерском канале «ИЗНАНКА» показали удары российскими дронами по трем сухогрузам и одному контейнеровозу, как сообщается, в акватории Чёрного моря.
Клеман Молен проанализировал изменение географии ракетных и беспилотных ударов по Украине в 2026 году. По его подсчетам, число пораженных целей выросло с 666 в январе до 1572 в сентябре: в первой половине года удары наносились преимущественно по прифронтовым регионам, а с июля заметно увеличилось число атак по Киеву, Одессе и западным областям. По информации Молена, с середины сентября удары по западным регионам происходят почти ежедневно, а приоритетной целью стала украинская энергетическая инфраструктура.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 20 октября 90 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 21 октября были перехвачены 373 БПЛА над Новгородской, Тверской, Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Рязанской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
В ночь на 20 октября БПЛА атаковано здание на улице Постышева, 60 в оккупированном Донецке. По информации Astra, повреждения заметны на третьем, пятом, шестом и седьмом этажах здания. По этому адресу зарегистрированы около 27 организаций, в том числе интернет-провайдеры «Углетелеком» и FTICOM, а также «Центральный республиканский банк». Кадры последствий также опубликовал Telegram-канал Supernova+. Информации о пострадавших нет.
БПЛА минувшей ночью атаковали здание бывшего «Укртелекома» в оккупированном Луганске, где размещаются оператор связи «Лугаком», Центр телекоммуникационных услуг и Центр информационных технологий и технического обеспечения. Канал Exilenova+ опубликовал снимки последствий атаки: внутри здания заметны следы пожара. «Глава» региона Леонид Пасечник сообщил о серьезных повреждениях здания. По его словам, во время атаки внутри находилась дежурная смена специалистов, часть сотрудников успела выйти, однако под завалами могут оставаться люди. Число погибших и раненых непосредственно при этом ударе пока не сообщалось.
Telegram-канал Exilnova + опубликовал спутниковый снимок последствий удара по нефтяному терминалу Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростове-на-Дону в ночь на 10 октября: повреждены как минимум восемь из 12 крупных резервуаров емкостью по 5 тысяч м³ каждый. Сообщается, что после удара на терминале возник крупный пожар, который продолжался несколько суток. Вечером 13 октября, по словам очевидцев, взорвался еще один резервуар, после чего горение усилилось.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал карту подтвержденных видеозаписями ударов «миддлстрайк» по оккупированным территориям Украины за сентябрь. В выборку вошли только атаки СБС, СБУ, ССО, ГУР и ВМС, без учета подразделений Сухопутных войск и Нацгвардии. Всего проект зафиксировал 116 атак. Чаще всего целями становились подстанции и ТЭЦ — 51 случай, морской транспорт и портовая инфраструктура — 19, газовая инфраструктура — 17, ретрансляторы для «Гераней» — 9 и РЛС — 8. Еще три удара пришлись по аэродромам, по два — по РСЗО и штабам или пунктам дислокации, по одному — по ПВО, складам боеприпасов, логистическим складам, мобильной огневой группе и железнодорожному мосту.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 19 октября по 20:00 20 октября стало известно как минимум о 17 погибших и 135 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В ГУР показали отчетное видео о работе беспилотного подразделения «Примари» за прошедший месяц. Сообщается, что дроноводы украинской военной разведки поразили четыре РЛС различных типов, БПЛА «Орион», РСЗО «Торнадо-С» и ЗРК «Бук-М3».
По информации украинского проекта «Хочу жить», которую привел Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, по состоянию на 1 октября 2026 года установлены личности 45 959 иностранцев из 151 страны и непризнанных территорий, заключивших контракты с ВС РФ. В 2022 году их было 94, в 2023-м — 4 067, в 2024-м — 8 877, в 2025-м — 16 085, а за девять месяцев 2026 года — уже 16 168. Сейчас в России, по оценке проекта, вербуют около 1,8 тысячи иностранцев в месяц, план на 2026 год составляет 18,5 тысячи человек. Больше всего завербованных из Узбекистана, Таджикистана и Беларуси, вместе с этим быстро растет набор в странах Африки и Латинской Америки: за девять месяцев 2026 года контракты подписали 1 449 граждан Колумбии, 699 — Бурунди, 530 — Зимбабве и 503 — Перу.
Вооружения и военная техника
В докладе CSIS говорится, что КНДР отправила 12 тысяч работников на производство дронов в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. В экспертной группе охарактеризовали отправку рабочих как форму торговли людьми, поскольку, по их сведениям, их передвижения ограничивают кураторы, а северокорейский режим присваивает 70–90% их заработной платы. Тем временем в ГУР сообщили, что в России нарастили производство реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» до 4 тысяч в месяц, тогда как производство поршневых БПЛА «Герань-2» составляет 2 тысячи в месяц.
Сергей «Флеш» Бескрестнов обратил внимание на появление на фронте нового российского БПЛА. Он отмечает, что новый дрон напоминает «Ланцет», однако отличается наличием бензинового двигателя.
О главных событиях войны 20 октября 2026 года — в предыдущей сводке: «Дорога смерти» из тел российских военных под Добропольем, поставки в Украину ракет для Patriot задерживаются. Что происходит на фронте
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