Ретейлеры попросили разрешить продажи при сбоях госсистем без немедленной передачи данных. Исключения уже действуют для части операций

Российские торговые компании попросили правительство разрешить продолжать продажи и отгрузку товаров при масштабных сбоях государственных информационных систем, временно освобождая бизнес от обязанности передавать сведения об операциях и от штрафов за просрочку. Соответствующее предложение Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила премьер-министру Михаилу Мишустину после серии атак беспилотников на дата-центры «Яндекса» и «Сбера», пишет «Коммерсантъ». Как установил The Insider, для отдельных государственных систем подобные исключения уже предусмотрены, однако они распространяются только на определенные операции и не заменяют единого правового режима, которого добиваются ретейлеры.

Обращение АКИТ датировано 15 октября. Ассоциация предлагает создать специальный правовой механизм на случай массовых сбоев государственных информационных систем, реестров и каналов связи. На время его действия компаниям разрешат накапливать сведения о продажах и других операциях без немедленной передачи государству, а после восстановления инфраструктуры — направлять накопленные данные. Предусматривается также отдельный порядок отложенной фискализации расчетов.

Кроме того, АКИТ предлагает освобождать бизнес от санкций за нарушение сроков передачи отчетности, продлевать истекающие лицензии, разрешения и аккредитации. Вводить такой режим должен уполномоченный государственный орган после подтверждения аварии или повреждения инфраструктуры, а прекращать — отдельным решением. Ассоциация предлагает применять механизм не только к торговле, но и к другим отраслям, зависящим от государственных информационных систем.

В «Руспродсоюзе», объединяющем крупных производителей продуктов питания, рассказали «Коммерсанту» об отдельных сбоях. По словам исполнительного директора ассоциации Дмитрия Вострикова, недоступность государственных реестров создает риски остановки отгрузок и продаж, а также дополнительных расходов. Для некоторых производителей проблема еще серьезнее: без внесения сведений в государственные системы продукцию нельзя отправить покупателям.

Какие исключения уже действуют

Как установил The Insider, российское законодательство уже предусматривает отдельные исключения для бизнеса на случай недоступности государственных информационных систем, однако они различаются в зависимости от отрасли и характера операции.

Например, действующие ветеринарные правила, утвержденные приказом Минсельхоза № 862, позволяют при аварийной недоступности системы «ВетИС» оформлять некоторые ветеринарные сопроводительные документы после восстановления ее работы. Так, производственные документы на продукцию, изготовленную во время аварии, разрешается оформить в течение 48 часов после ее завершения. Для отдельных транспортных документов предусмотрена аналогичная отсрочка при соблюдении дополнительных условий.

Правила также допускают оформление документов на бумаге. Сведения о них необходимо внести в «ВетИС» в течение пяти рабочих дней после восстановления системы. Однако перевозчик при этом обязан в течение 24 часов направить копии бумажных документов в Россельхознадзор и соответствующие региональные ветеринарные органы.

Для кассовых расчетов предусмотрены другие правила. Как разъясняет Федеральная налоговая служба, при временном отсутствии интернета кассовая техника продолжает формировать чеки, а сведения о продажах сохраняются в фискальном накопителе. После восстановления связи данные автоматически передаются оператору фискальных данных. Если они не переданы в течение 30 календарных дней, накопитель блокирует формирование новых документов.

В системе маркировки «Честный знак» также предусмотрена возможность офлайн-проверки товаров. Для этого используется специальное программное обеспечение с локальной базой кодов маркировки, позволяющее проводить проверки при отсутствии связи с серверами оператора. Однако такой механизм не отменяет обязательных требований к проверке товаров и зависит от корректной работы кассового программного обеспечения.

То есть отсутствие интернета само по себе не всегда означает необходимость прекращать продажи. Но существующие исключения касаются конкретных операций и не предоставляют компаниям общего права откладывать все обязательные действия при масштабных сбоях несколько государственных систем. Именно такой более широкий правовой механизм предлагает АКИТ.

Помимо этого, в обращении к правительству организация предложила временно разрешать хранение и обработку персональных данных россиян в «дружественных» странах. В ассоциации считают, что такая мера позволит использовать зарубежную инфраструктуру при авариях российских дата-центров. Другие предложения, включенные в письмо, организация не раскрыла.

После атак на дата-центры две госсистемы переходили в аварийный режим

В начале октября воздушным атакам подверглись три дата-центра «Яндекса» — в Сасове Рязанской области, Калуге и Владимире. Как ранее выяснил The Insider, на этих площадках размещались все три суперкомпьютера компании — «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин».

После атаки на владимирский дата-центр 11 октября перебои затронули пользователей интернет-сервисов как минимум в шести странах. В России из-за отключения электропитания во Владимирской области Россельхознадзор перевел в аварийный режим федеральные системы «ВетИС» и «Сатурн». Первая отвечает за ветеринарный контроль и прослеживаемость продукции животного происхождения, вторая — за контроль оборота пестицидов и агрохимикатов.

«Сатурн» вернулась к штатной работе в тот же день, а «ВетИС» — только 12 октября. Официальный аварийный режим последней продолжался 30 часов, подсчитал The Insider. Для «ВетИС» уже действовали предусмотренные ветеринарным законодательством исключения, позволявшие оформлять определенные документы после восстановления инфраструктуры.