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Новости

Российские «просачивания» к северу от Доброполья, прекращение огня в Олешках для эвакуации мирных жителей. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
Иллюстрация к материалу

В сегодняшней сводке:

  • На покровском направлении военнослужащие ВС РФ проникают глубоко в украинские тылы к северу от Доброполья
  • На запорожском направлении российские войска продвигаются на западном фланге охвата Орехова
  • На херсонском направлении заявлено о прекращении огня в районе Олешек для эвакуации мирных жителей
  • The Wall Street Journal — Дональд Трамп лично просил Илона Маска снять ограничения на работу Starlink в Украине
  • В результате российских атак свыше 500 тысяч жителей Украины остались без энергоснабжения
  • Налет беспилотников на дата-центр Федеральной налоговой службы РФ в Городце в Нижегородской области
  • Обмен пленными по формуле «270 на 270» — в Украину среди прочих вернулись 35 защитников Мариуполя из «Азова»
  • Из Дании в ускоренном режиме передали в Украину более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16

Обстановка на фронте

На покровском направлении военнослужащие ВС РФ проникают глубоко в украинские тылы к северу от Доброполья.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на видео обстрела позиции СОУ в Софиевке (до 2016 года — Артёмовка) на Добропольском выступе. В канале оценили присутствие украинских военных на этом участке как «просачивание» в зону контроля ВС РФ. По информации DeepState, Софиевка частично находится в «серой зоне», а частично — под российским контролем.

Также «Сливочный каприз» оценил видео российского «флаговтыка» в Весёлом Поле к северу от Доброполья как инфильтрацию уже в украинскую зону контроля. По оценке проекта, видео было снято в 5 км от российских позиций. Судя по карте DeepState, российский военный с флагом «просочился» на глубину более 11 км от ЛБС.

На запорожском направлении российские войска продвигаются на западном фланге охвата Орехова.

В DeepState зафиксировали, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Щербаков и Малых Щербаков к западу от Орехова, в результате оба села оказались практически полностью оккупированы.

На херсонском направлении заявлено о прекращении огня в районе Олешек для эвакуации мирных жителей.

Администрация президента США сообщила о приостановке боевых действий в районе Олешек на левом берегу Днепра для проведения эвакуации мирных жителей. По оценке украинских властей, в городе в ситуации гуманитарного кризиса находится около 2 тысяч человек. Начальник Генштаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов подтвердил «режим тишины» в Олешках с 4 часов утра 27 октября 2026 года, правда, не для вывоза жителей, а для доставки туда «социально важных грузов».

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В канале «ФОРПОСТ 34», связанном с украинской 34-й ОБрМПсообщили, что российская ДРГ под прикрытием плохой погоды переправилась через Днепр и высадилась в херсонском микрорайоне Корабел. Как утверждается, практически все бойцы ДРГ были убиты, а один попал в плен.

Президент США Дональд Трамп лично позвонил Илону Маску и потребовал снять ограничения скорости со Starshield (военной версии Starlink), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Тем временем сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь объявил о начале расследования обстоятельств введения ограничений и зависимости Пентагона от SpaceX.

Журналист газеты The Economist Оливер Кэролл также сообщил о снятии ограничений со слов командиров украинских беспилотных подразделений, однако позднее отметил, что в Офисе президента Украины это отрицают. Аналитик Майкл Кофман написал, что работа Starshield при движении терминала со скоростью более 160 км/ч остается нестабильной, а Сергей «Флеш» Бескрестнов и вовсе сообщил, что снятие ограничений не фиксируется.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 23 октября 176 беспилотников типа «Шахед» (92 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 140 БПЛА — 80%, в том числе 68 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в 13 локациях.

Украинский волонтер Сергей Стерненко написал, что в результате атаки на Запорожье накануне перекрыли движение по Вантовому мосту в обоих направлениях. Он раскритиковал публикацию фото и видео атаки в Telegram-каналах, отметив, что такие материалы помогают российской стороне оценить результаты удара.

Минувшей ночью был атакован юг Одесской области. По словам главы ОВА Олега Кипера, поврежден объект ДТЕК, а также объекты в рекреационной зоне. Информации о пострадавших нет. В энергетической компании сообщили, что одна из теплоэлектростанций после массированного удара прекратила выработку электроэнергии, оборудование значительно повреждено. Минобороны РФ утверждает, что в порту Вилково были поражены пункты размещения операторов безэкипажных катеров, стоянка и место их хранения, портовая инфраструктура. Также ведомство заявило об ударе по сухогрузу, который, по его версии, перевозил в Одессу грузы для ВСУ.

В Полтавской области в результате атаки БПЛА повреждены частные дома и линия электропередачи, пострадавших, по предварительным данным, нет. ГСЧС также сообщила о пожаре на объекте железнодорожной инфраструктуры. Минобороны РФ заявило, что целью удара было вагонное депо «Полтава», которое, по утверждению ведомства, использовалось для хранения и ремонта военной техники.

В результате ночной атаки БПЛА на Сумы пострадали по меньшей мере два человека, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры в трех районах города, в Ковпаковском районе поврежден жилой сектор.

Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года

Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года

ДСНС Сумщини

Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года
Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года
Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года
Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года
Последствия российского налета на Сумы в ночь на 23 октября 2026 года

Более 500 тысяч украинцев остались без света в результате атак на энергетическую инфраструктурусообщили в Минэнерго Украины. Ночью и утром под ударами находились энергообъекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. Новые отключения также произошли в Донецкой и Харьковской областях из-за обстрелов и боевых действий. В Одесской и Тернопольской областях продолжается ликвидация последствий предыдущих атак.

При сохранении нынешней интенсивности российских ударов количество ракет, атакующих Украину по баллистической траектории, может превысить 300 в месяцзаявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, за три последних дня российские войска запустили 78 таких ракет — 39, 16 и 23 единицы, соответственно. При сохранении этого темпа за месяц их число может достичь 320 и более. При этом Игнат сомневается, что ВС РФ смогут долго поддерживать такую интенсивность из-за ограниченности запасов. Для отражения подобных атак потребуется значительно больше ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, отметил Игнат.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 22 октября 49 беспилотников над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом. В ночь на 23 октября были перехвачены 443 БПЛА над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской областями, Пермским и Краснодарским краями, Московским регионом, Татарстаном, Удмуртией, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ночью был нанесен массированный удар беспилотниками по оккупированному Луганску. После атаки в городе пропала связь и начались перебои с электричеством. По предположению украинских Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, целью могла быть телекоммуникационная инфраструктура. Также сообщается, что был поражен дата-центр «Лугаком» на территории завода «Маршал» в Луганске.

Беспилотниками ночью был также атакован дата-центр Федеральной налоговой службы в Городце в Нижегородской области. На опубликованных очевидцами кадрах видны яркие вспышки в районе объекта, предположительно, в момент взрывов. Масштабы повреждений пока неизвестны, сбоев в работе сервисов ФНС не зафиксировано. По сведениям профильных СМИ, дата-центр в Городце — один из двух основных дата-центров ФНС в России. В них размещены автоматизированная информационная система «Налог-3», единый реестр ЗАГС, Единый федеральный информационный регистр населения и система госзакупок. Губернатор Нижегородской области сообщил о трех пострадавших при отражении атаки из 19 БПЛА, в результате которой повреждения получили «несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры».

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Утром у берегов Румынии в Чёрном море дрон атаковал грузовое судно Khoryv, шедшее из турецкого Эрегли в румынский порт Сулина под флагом Коморских островов, пишет румынский информационный интернет-портал Digi24. Атака произошла примерно в 20 км от румынского побережья. В результате удара один член экипажа погиб, трое пропали без вести, еще девять человек были эвакуированы.

Также утром в Воронеже после атаки возник пожар в районе военного аэродрома «Балтимор»установил аналитик издания Astra по кадрам очевидцев. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы ПВО уничтожили над городом несколько «реактивных воздушных целей», а из-за падения обломков загорелась сухая трава. По его словам, также повреждены хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Ранее утром Гусев сообщал о повреждении фасада многоквартирного дома и автомобиля в результате падения обломков БПЛА. В канале российского военного летчика и военблогера Алексея «Воеводы» Земцова заявляют, что удар по Воронежу наносился ракетами «Нептун». По их информации, российская ПВО отработала успешно, потерь нет. По предварительной информации Exilenova+, под удар в Воронеже попала территория бывшего Воронежского военного авиационного инженерного университета, а также расположенная рядом стоянка военных самолетов.

В Пермском крае в результате атаки БПЛА был поврежден химический завод «Азот» компании «Уралхим» в Березниках, утверждают украинские OSINT-проекты Supernova+ и Exilenova+. Они публикуют фото и видео дыма над территорией предприятия. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что в Березниках и Соликамске из-за атаки дронов были выбиты окна в многоэтажных домах, а один из промышленных объектов получил «незначительные повреждения». По его словам, пострадавших нет.

Украинский канал «Потужний Інформатор» привел кадры пусков дронов-перехватчиков F7 Litavr с вертолета Ми-8.

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«Роснефть» намеренно затягивает ремонт некоторых НПЗ после украинских атак из-за высоких расходов и риска повторных ударовпишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Работы, рассчитанные на несколько дней, на отдельных предприятиях растягиваются на недели. Восстановление также осложняет дефицит западных комплектующих, которые приходится заменять китайскими аналогами с длительными сроками поставки.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 21 октября по 20:00 22 октября стало известно как минимум о 16 погибших и 119 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что по состоянию на 8:00 23 октября СБС нанесли россиянам 12 тысяч потерь убитыми и ранеными с начала месяца, а количество пораженных российских военных в этом месяце составляет в среднем 542 в сутки, что на 20,7% больше, чем в сентябре, и на 52,6% больше, чем в августе. Более 2/3 потерь, по его сведениям, приходятся на добропольское, александровское и гуляйпольское направления.

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «270 на 270». В Украину вернулись 261 военнослужащий и девять гражданских, сообщил Владимир Зеленский. Кроме того, вернулись 35 защитников Мариуполя из «Азова», которые провели в плену свыше четырех лет. Российская сторона получила 270 военнослужащих. В Минобороны РФ заявили, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Студентов как минимум 40 российских вузов и колледжей привлекают к производству дронов и боеприпасов, выяснило издание «Вот Так». В Назаровском техникуме в Красноярском крае учащиеся бесплатно собирают FPV-дроны в обмен на хорошие оценки и возможность пропускать занятия, а в других учебных заведениях печатают на 3D-принтерах детали боеприпасов. Параллельно школьников и студентов обучают управлению БПЛА и вербуют на контрактную службу. В Красноярском крае девятиклассникам, не сдавшим экзамены, предлагают бесплатно получить профессию оператора БПЛА.

Вооружения и военная техника

Из Дании в ускоренном режиме передали в Украину более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16, сообщает Минобороны Украины. Отмечается, что F-16 являются одним из наиболее эффективных средств противодействия реактивным «Шахедам».

Финляндия планирует утвердить 36-й пакет военной помощи Украине до конца года, сообщил премьер-министр страны Петтери Орто во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Состав пакета традиционно не разглашается, но, как заверил премьер, согласовывается напрямую с украинскими военными.

Z-канал «Военный Осведомитель» привел скриншоты украинского видео перехвата российского реактивного дрона, которое, судя по всему, стало первой фиксацией применения реактивной версии дрона «Гарпия» (который представляет собой копию иранского Shahed-238).

О главных событиях войны 22 октября 2026 года — в предыдущей сводке: «Виртуальные взятия» в исполнении Минобороны РФ под Запорожьем, атакована крупнейшая база хранения российских ЗРК. Что происходит на фронте

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Публикация:«Российские «просачивания» к северу от Доброполья, прекращение огня в Олешках для эвакуации мирных жителей. Что происходит на фронте»

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