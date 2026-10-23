Российские «просачивания» к северу от Доброполья, прекращение огня в Олешках для эвакуации мирных жителей. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении военнослужащие ВС РФ проникают глубоко в украинские тылы к северу от Доброполья

На запорожском направлении российские войска продвигаются на западном фланге охвата Орехова

На херсонском направлении заявлено о прекращении огня в районе Олешек для эвакуации мирных жителей

The Wall Street Journal — Дональд Трамп лично просил Илона Маска снять ограничения на работу Starlink в Украине

В результате российских атак свыше 500 тысяч жителей Украины остались без энергоснабжения

Налет беспилотников на дата-центр Федеральной налоговой службы РФ в Городце в Нижегородской области

Обмен пленными по формуле «270 на 270» — в Украину среди прочих вернулись 35 защитников Мариуполя из «Азова»

Из Дании в ускоренном режиме передали в Украину более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16

Обстановка на фронте

На покровском направлении военнослужащие ВС РФ проникают глубоко в украинские тылы к северу от Доброполья.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на видео обстрела позиции СОУ в Софиевке (до 2016 года — Артёмовка) на Добропольском выступе. В канале оценили присутствие украинских военных на этом участке как «просачивание» в зону контроля ВС РФ. По информации DeepState, Софиевка частично находится в «серой зоне», а частично — под российским контролем.

Также «Сливочный каприз» оценил видео российского «флаговтыка» в Весёлом Поле к северу от Доброполья как инфильтрацию уже в украинскую зону контроля. По оценке проекта, видео было снято в 5 км от российских позиций. Судя по карте DeepState, российский военный с флагом «просочился» на глубину более 11 км от ЛБС.

На запорожском направлении российские войска продвигаются на западном фланге охвата Орехова.

В DeepState зафиксировали, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Щербаков и Малых Щербаков к западу от Орехова, в результате оба села оказались практически полностью оккупированы.

На херсонском направлении заявлено о прекращении огня в районе Олешек для эвакуации мирных жителей.

Администрация президента США сообщила о приостановке боевых действий в районе Олешек на левом берегу Днепра для проведения эвакуации мирных жителей. По оценке украинских властей, в городе в ситуации гуманитарного кризиса находится около 2 тысяч человек. Начальник Генштаба ВС РФ и командующий ОГВС Валерий Герасимов подтвердил «режим тишины» в Олешках с 4 часов утра 27 октября 2026 года, правда, не для вывоза жителей, а для доставки туда «социально важных грузов».