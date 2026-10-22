Студентов минимум 40 вузов и колледжей привлекают к производству дронов и боеприпасов в РФ. Некоторые работают за хорошие оценки — «Вот Так»

В России студентов как минимум 40 гражданских вузов, колледжей и техникумов привлекают к производству военных беспилотников, комплектующих для боеприпасов и другой продукции для российской армии. Некоторые собирают ударные дроны бесплатно, получая взамен хорошие оценки и возможность пропускать занятия. В других учебных заведениях студенты печатают на 3D-принтерах детали боеприпасов, которые затем отправляют на фронт.

Об этом говорится в расследовании издания «Вот Так», журналисты которого обнаружили участие 33 вузов, пяти колледжей и двух техникумов в производстве военной продукции, разработке технологий военного и двойного назначения или подготовке кадров для связанных с оборонной промышленностью предприятий.

Одновременно российские власти расширяют обучение школьников работе с беспилотниками. В Красноярском крае даже девятиклассники, не сдавшие государственные экзамены, смогут бесплатно получить профессию оператора БПЛА. А Минобороны проводит в школах и университетах встречи с военнослужащими, на которых учащимся предлагают подписать контракт и отправиться на войну.

Дроны за хорошие оценки и возможность пропускать занятия

Один из примеров, обнаруженных журналистами «Вот Так», — Назаровский техникум имени Вепрева в Красноярском крае. Его студенты с января 2025 года собирают FPV-дроны, которые затем отправляют российским военным на оккупированные территории Украины.

Девятнадцатилетний студент техникума Никита Казакевич рассказал журналистам, что научился собирать один беспилотник примерно за полчаса. В сентябре 2026 года, по его словам, на фронт отправили девять изготовленных студентами аппаратов.

За работу учащимся не платят. Зато преподаватели ставят им хорошие оценки и иногда освобождают от занятий. Сам Казакевич признаётся, что использует сборку беспилотников в том числе как возможность пропустить пары.

«Ты помогаешь техникуму», — так, по словам Казакевича, преподаватели объясняют студентам необходимость участвовать в производстве дронов. Из его группы в 20 человек этим занимаются пятеро. Ещё примерно по пять студентов собирают беспилотники в каждой из трёх параллельных групп. В производстве участвуют и учащиеся других курсов.

Организовать сборку помогли местная организация ветеранов войн и предприниматель, который закупает детали для беспилотников. Готовые аппараты на фронт доставляют ветераны и представители казачества.

Студенты печатают детали боеприпасов на 3D-принтерах

В других учебных заведениях производство военной продукции организовано при содействии «Народного фронта». Как выяснили журналисты, движение сотрудничает как минимум с 11 гражданскими образовательными учреждениями, предоставляя им 3D-принтеры, расходные материалы и заказы от военнослужащих.

Студенты изготавливают хвостовики, накольники, другие элементы боеприпасов, а также приспособления для сброса гранат с беспилотников. После изготовления «Народный фронт» доставляет продукцию российским военным.

Например, студенты Воронежского государственного технического университета печатают детали для боеприпасов и изготавливают электронные компоненты систем сброса. В 2024 году представительница «Народного фронта» лично доставила изготовленные студентами устройства российским военнослужащим в оккупированной Луганской области.

В Поволжском государственном технологическом университете к марту 2026 года изготовили и отправили на фронт 2,5 тысячи комплектов хвостовиков и накольников для гранатомётных выстрелов ВОГ-17. Ещё 350 комплектов готовили к отправке.

В Московском приборостроительном техникуме при РЭУ имени Плеханова желающих печатать такие детали оказалось настолько много, что преподавателям пришлось проводить конкурсный отбор среди студентов.

К производству дронов привлекают не только будущих инженеров. В Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске над беспилотниками работают участники студенческого конструкторского бюро «ПолитехПром», среди которых есть учащиеся юридического института и института социальных и политических технологий.

Студенты университета разрабатывают дроны-камикадзе, отправляют опытные образцы российским военным и дорабатывают их с учётом отзывов с фронта.

Помимо бесплатного труда студентов, существует и оплачиваемое участие в оборонном производстве. По программе «Крылья Ростеха» учащиеся с первого курса начинают работать на предприятиях госкорпорации, в том числе выпускающих военную технику. Они получают зарплату и корпоративную стипендию от 30 до 55 тысяч рублей. В 2026 году к программе присоединился концерн «Калашников».

Не сдавших экзамены девятиклассников будут бесплатно обучать управлению дронами

Параллельно российские власти расширяют программы подготовки операторов беспилотников для школьников.

В Красноярском крае девятиклассники, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить профессию оператора беспилотных авиационных систем. Она вошла в перечень 29 специальностей, утверждённый региональным правительством 16 октября 2026 года.

Как подсчитал The Insider, для подготовки операторов предусмотрено 47 мест в трёх колледжах края.

Согласно опубликованному перечню, 10 человек смогут пройти обучение в Таймырском колледже в Дудинке, 25 — в Ачинском педагогическом колледже и ещё 12 — в Минусинском сельскохозяйственном колледже. Школьников будут обучать управлению беспилотниками с максимальной взлётной массой до 30 кг.

Обучение рассчитано на шесть месяцев. Помимо беспилотников, подросткам предлагают освоить профессии сварщика, токаря, тракториста, повара, швеи и другие рабочие специальности. При этом они должны продолжать подготовку к пересдаче школьных экзаменов.

Программа стала возможной после вступления в силу федерального закона, подписанного Владимиром Путиным в ноябре 2025 года. Он разрешил регионам за счёт бюджета обучать рабочим профессиям девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию.

В 2025 году неудовлетворительные результаты экзаменов в Красноярском крае получили 934 школьника. На новую программу профессиональной подготовки региональные власти предусмотрели 63 млн рублей.

Сама по себе эта программа не предполагает обязательного участия школьников в военном производстве или заключения контрактов с Минобороны. Однако в регионе уже действуют другие курсы управления беспилотниками, участники которых отправляются на войну.

В марте администрация Красноярска сообщила, что за два месяца работы курсов в молодёжном центре «ПроТехно» семь человек заключили контракты с Минобороны и отправились на войну. Ещё семеро проходили медицинскую комиссию и тестирование.

От уроков про беспилотники — к вербовке в армию

Ранее The Insider выяснил, что Минобороны развернуло в российских школах, колледжах и университетах кампанию по набору учащихся в войска беспилотных систем.

За полгода журналисты обнаружили как минимум 24 сообщения военного ведомства о таких мероприятиях, причём 13 из них были опубликованы только в июне 2026 года.

Обычно школьникам и студентам сначала демонстрируют беспилотники и рассказывают об их устройстве и применении на фронте. Затем проводят встречи или телемосты с военнослужащими, в том числе с бывшими студентами, которые взяли академический отпуск и подписали контракт. После этого учащимся рассказывают о зарплатах, льготах и возможности продолжить образование после службы.

Так, в сентябре Минобороны сообщило о встрече со студентами Краснодарского колледжа электронного приборостроения. На связь с ними вышел их бывший товарищ, который прервал учёбу и отправился на войну оператором беспилотников. После встречи, по утверждению ведомства, некоторые студенты решили, что тоже хотят подписать контракт.

При этом обучение операторов БПЛА не гарантирует, что военнослужащий будет выполнять именно эту работу на фронте.

Как ранее писало «Би-би-си», 23-летний студент техникума из Бурятии Валерий Аверин подписал контракт с Минобороны и прошёл трёхмесячную подготовку на оператора беспилотников. После окончания обучения его отправили под Луганск, где он погиб 6 апреля при миномётном обстреле — через несколько дней после отправки на фронт.

Приёмная мать Аверина рассказывала, что семья рассчитывала на службу в подразделении БПЛА, однако, по её словам, молодого человека отправили в штурмовое подразделение. Независимо подтвердить перевод не удалось.

The Insider также рассказывал о вовлечении российских школьников в разработку беспилотников через образовательные проекты, некоторые из которых связаны с военными структурами и производством техники для войны против Украины.