«Никакого подвоха нет». Минобороны развернуло в школах и вузах кампанию по набору студентов в войска беспилотных систем

Минобороны России расширяет кампанию по набору студентов в войска беспилотных систем (БПС). Если весной ведомство публиковало рекламные ролики об отдельных студентах, прервавших учебу ради службы, то к лету рекрутинг пришел непосредственно в школы, колледжи, техникумы и университеты.

На серию публикаций обратил внимание канал «X згори OSINT», The Insider перепроверил сообщения ведомства. Обнаружены как минимум 24 публикации Минобороны за последние полгода о таких мероприятиях, 13 из них вышли только в июне.

Сценарий почти везде одинаков: школьников и студентов знакомят с беспилотниками, затем устраивают телемост с фронтом, где о службе рассказывает военный или такой же студент, уже подписавший контракт. После этого аудитории рассказывают о выплатах, льготах, возможности взять академический отпуск или продолжить учебу и перспективах профессии после армии. Публикации Минобороны заканчиваются ссылкой на сайт набора и прямым предложением заключить контракт.

От урока про дроны — к предложению подписать контракт

24 марта военнослужащие группировки «Север» провели открытый урок для школьников Курской области. Само Минобороны назвало целью занятия «военно-патриотическое воспитание и профориентацию».

Урок проводили специалисты войск беспилотных систем с боевым опытом. Школьникам показывали разные типы БПЛА, рассказывали об их устройстве и характеристиках и объясняли, как дроны применяются в бою.

Заканчивалась публикация уже рекламой военной службы: «Интересуешься беспилотными системами? Служба по контракту в войсках БПС — это твой выбор». Далее Минобороны указывало сайт набора и телефон горячей линии.

Со студентами ведомство использует другой прием: о службе им часто рассказывают их сверстники, которые недавно сами учились в вузе или колледже, а затем взяли академический отпуск и подписали контракт.

Так, главным участником телемоста со студентами Уральского государственного университета физической культуры стал 23-летний студент этого же вуза Денис Мавлютов. Он взял академический отпуск, подписал контракт и после обучения начал служить в расчете FPV-дронов 80-го гвардейского танкового полка. С передовой Мавлютов специально приехал в тыловой район, чтобы рассказать студентам о работе операторов дронов, условиях службы, льготах и выплатах.

В Иркутске со студентами Байкальского государственного университета общался второкурсник этого же вуза Никита Шипачев, который взял академический отпуск и отправился на войну. В Самаре на связь вывели молодых военнослужащих из разных регионов России, также прервавших учебу ради контракта. Они рассказывали о боевых задачах, работе с БПЛА, быте на передовой и порядке поступления на службу.

Подобные мероприятия проводятся в Челябинской, Иркутской, Самарской, Белгородской, Оренбургской, Воронежской и Пензенской областях, Краснодарском, Алтайском, Забайкальском и Ставропольском краях, Бурятии, Удмуртии и Москве. Еще одна встреча прошла со студентами Луганского государственного университета на оккупированной территории Украины.

«Ребята думали, что есть какой-то подвох»

Отдельная часть кампании посвящена условиям контракта и опасениям потенциальных военнослужащих.

Студент Воронежской государственной академии спорта Егор, ставший оператором БПЛА, рассказывал однокурсникам, как ему удается совмещать службу с получением высшего образования.

«Ребята думали, что есть какой-то подвох, но никакого подвоха нет», — приводит его слова Минобороны.

В публикациях ведомства потенциальным контрактникам рассказывают о денежном довольствии, вещевом обеспечении, социальных льготах и премиях за уничтожение украинской техники. Службу одновременно рекламируют и как способ получить профессию, которая пригодится после возвращения к гражданской жизни.

Студент Алтайского государственного технического университета Владимир Горовенко подписал контракт на втором курсе. В публикации Минобороны он рассказывал, что навыки управления беспилотником можно будет использовать после службы, например, для съемки памятников архитектуры и создания их 3D-моделей. Год по такому контракту ему, по утверждению ведомства, засчитывается за срочную службу.

В то же время студентам прямо рассказывают о боевом применении беспилотников. Им показывают дроны, используемые на фронте, дают попробовать управлять ими на симуляторах, демонстрируют кадры боевой работы и рассказывают о премировании за уничтожение техники противника.

От рекламных роликов к кампании в вузах

The Insider писал о наборе студентов в войска беспилотных систем еще в мае. Тогда Минобороны и связанный с ним Telegram-канал «Герои спецоперации Z» начали публиковать снятые в едином стиле ролики о молодых людях, прервавших учебу ради контракта.

Одним из героев стал 21-летний студент Донского государственного технического университета Михаил Гузанов. Минобороны представляло его историю как исполнение «давней мечты о полетах».

«Самое интересное — полет на настоящих. Это эмоции! Паришь как птица», — говорил Гузанов об управлении беспилотниками.

Другой студент того же университета, Александр Рыбасов, появился в ролике под названием «Из разработчиков игр в реальный бой». Он учился на программиста и рассказывал, что интерес к FPV-дронам у него появился благодаря военным видеоиграм.

Еще один ролик назывался «Был студентом, а стал беспилотчиком». Его героем был студент Томского политехнического университета Николай Иванов.

«Просто в один день взял, уехал, подписал контракт, а потом уже на расстоянии заполнил бумаги на академический отпуск», — рассказывал он.

Иванов говорил, что учился на втором курсе на отлично, но решил отправиться на войну, поскольку «родине нужны молодые, шустрые специалисты». Все трое заявляли, что после окончания контракта собираются вернуться к учебе.

«Некоторые даже решили, что хотят подписать контракт»

К сентябрю призывы в публикациях Минобороны стали еще более прямыми.

18 сентября ведомство рассказало о телемосте со студентами Краснодарского колледжа электронного приборостроения. На связь с ними вышел их товарищ Николай Бондаренко, который взял академический отпуск, подписал контракт и отправился на войну в составе подразделения беспилотных систем.

Бондаренко рассказал о быте, службе и подготовке операторов БПЛА и подчеркнул, что специальность будет востребована и в мирной жизни.

«Ребята остались довольны встречей, а некоторые даже решили, что хотят подписать контракт», — сообщило Минобороны.

Сразу после этого ведомство разместило стандартный призыв: «Служи по контракту в войсках беспилотных систем — управляй дронами», а также сайт набора и телефон горячей линии.

Студент Усть-Кутского института водного транспорта Вадим Фитисов во время другого телемоста рассказывал учащимся Сибири, что сам заинтересовался беспилотниками после просмотра новостей и видеороликов. Он взял академический отпуск и девять месяцев служил оператором по сбору и обработке информации, получая данные от операторов БПЛА на передовой.

Минобороны подчеркивало, что контракт Фитисова скоро заканчивается, однако он решил его продлить. Вернуться в институт он планирует «после завершения СВО».

Набор студентов обсуждали Минобороны, Минпросвещения и Минобрнауки

Кампания не ограничивается инициативами отдельных воинских частей и учебных заведений.

Минобороны проводило межведомственное совещание с представителями Минобрнауки, Минпросвещения, руководителями вузов и общеобразовательных организаций, на котором обсуждались условия набора студентов в войска беспилотных систем и меры их социальной поддержки.

Перед началом активной рекламной кампании военное ведомство отдельно подчеркивало, что студенты должны заключать такие контракты добровольно.

Одно из главных обещаний потенциальным контрактникам — служба именно в войсках беспилотных систем. Минобороны заявляет, что специальный контракт заключается минимум на год, а перевести военнослужащего в другую часть без его согласия нельзя. В одной из публикаций ведомство прямо подчеркивает: «Служба проходит строго в подразделениях БПС, без согласия самого бойца перевести его в другую часть не могут».

Первый известный завербованный студент погиб через несколько дней после отправки на фронт

Одновременно с рекламой службы появились сообщения о гибели студентов, прошедших подготовку на операторов беспилотников.

В мае The Insider со ссылкой на Би-би-си писал о первом известном таком случае. 23-летний Валерий Аверин из Бурятии учился на последнем курсе Бурятского республиканского техникума строительных и промышленных технологий. В январе он подписал контракт с Минобороны и прошел трехмесячную подготовку на оператора БПЛА.

В конце марта обучение закончилось. 2 апреля Аверин в последний раз позвонил приемной матери и сообщил, что его отправляют туда, где «нет связи». 6 апреля он погиб под Луганском при минометном обстреле.

Его приемная мать Оксана Афанасьева рассказывала, что семья рассчитывала на другой характер службы. «Ребенок три месяца учился на БПЛА, а мы его в штурм, в мясорубку самую», — говорила она.

При этом из имеющихся данных нельзя установить, действительно ли Аверина перевели в штурмовое подразделение.

О случаях перевода специалистов БПЛА в штурмовики неоднократно писала провоенный блогер Анастасия Кашеварова. По ее словам, из-за нехватки людей в штурмовые подразделения отправляют военнослужащих с другими специальностями, в том числе операторов дронов. Кашеварова утверждала, что получала сообщения о случаях, когда переведенные таким образом операторы погибали уже на первом задании.