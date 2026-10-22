В Красноярском крае школьникам, не сдавшим ОГЭ, предложили учиться на операторов дронов

Школьники Красноярского края, не сдавшие государственные экзамены после девятого класса, смогут бесплатно получить профессию оператора беспилотных авиационных систем. Она вошла в список 29 специальностей, утвержденный региональным правительством 16 октября. Как подсчитал The Insider, для обучения управлению дронами предусмотрено 47 мест в трех колледжах края.

Согласно перечню, опубликованному на сайте Емельяновского дорожно-строительного техникума, который организует программу, 10 человек смогут пройти обучение в Таймырском колледже в Дудинке, 25 — в Ачинском педагогическом колледже и еще 12 — в Минусинском сельскохозяйственном колледже. Речь идет об управлении беспилотниками с максимальной взлетной массой до 30 кг включительно. Всего в перечне указаны 65 учебных площадок, предлагающих различные рабочие специальности.

Постановление правительства региона предусматривает для не сдавших экзамены девятиклассников бесплатное профессиональное обучение продолжительностью шесть месяцев. Помимо управления дронами, им предлагают освоить профессии сварщика, токаря, тракториста, повара, швеи, каменщика и другие специальности. При этом учащиеся должны продолжать подготовку к повторной сдаче школьных экзаменов.

Программа стала возможной после вступления в силу федерального закона, подписанного Владимиром Путиным в ноябре 2025 года. Он разрешил регионам за счет бюджета обучать рабочим профессиям девятиклассников, не прошедших государственную итоговую аттестацию. По данным краевого министерства образования, в 2025 году неудовлетворительные результаты на экзаменах получили 934 школьника. На реализацию программы в первый год, как сообщали региональные власти, потребуется 63 млн рублей.

При этом в Красноярске уже действуют другие курсы управления беспилотниками, участники которых подписывают контракты с Минобороны для участия в войне против Украины. В марте городская администрация сообщила, что за два месяца работы курсов в молодежном центре «ПроТехно» семь человек заключили контракты и отправились на войну, еще семеро проходили медицинскую комиссию и тестирование. На занятиях студентам показывают дроны, учат управлять ими и организуют встречи с участниками войны.

Ранее The Insider выяснил, что Минобороны развернуло в российских школах, колледжах и университетах кампанию по набору учащихся в войска беспилотных систем. Школьникам и студентам демонстрируют беспилотники, организуют встречи с военнослужащими и рассказывают о денежных выплатах за службу по контракту.

В расследовании, опубликованном в июле 2025 года, The Insider также рассказывал о вовлечении российских школьников в разработку беспилотников через образовательные проекты, некоторые из которых связаны с военными структурами и производством техники для войны.