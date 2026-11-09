Российское продвижение к Славянску замедляется, после налетов на НПЗ «Роснефть» вводит ограничения на заправках. Что происходит на фронте

По словам Жорина, часть наземных дронов смогли доехать до цели и нанести удары по российским позициям. Он также сообщил, что в 3-м армейском корпусе стремятся повсеместно использовать НРК, чтобы беречь личный состав. Впоследствии Жорин удалил свой пост.

На славянском направлении сообщается о существенном замедлении российского продвижения к Славянску.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ стремятся выйти на подступы к Славянску, концентрируя усилия на правом берегу Северского Донца по направлению к Николаевке и Славянской ТЭС. По его сведениям, они пытаются «просачиваться» как можно глубже, пытаясь найти слабое место в обороне СОУ. Тем не менее, как сообщает обозреватель, российские малые штурмовые группы так и не смогли прорваться в Николаевку, хотя им удалось закрепиться в Пискуновке, тогда как украинские силы оттеснили противника от Ореховатки.

Кроме того, ВС РФ не удалось существенно продвинуться от канала Северский Донец — Донбасс и Часова Яра, рассказывает Машовец. По его оценке, темпы наступления российской 3-й общевойсковой армии существенно замедлились. Он прогнозирует, что в дальнейшем российские силы будут продолжать «просачиваться» в Николаевку, а также возобновят активные действия в направлении Краматорска и Дружковки. Вместе с тем обозреватель отмечает истощение штурмовой пехоты 3-й армии и предполагает, что для дальнейших наступательных действия ей потребуются значительные пополнения.

На покровском направлении российские военные расширяют зону контроля южнее Доброполья.

В DeepStateотметили расширение российской зоны контроля в районе Светлого и Василевки к югу от Доброполья. На карте проекта южные окраины города оказались в «серой зоне».

На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта после перерыва в 12 дней.

Минобороны РФ заявило о захвате Василькового к северу от Орехова. Издание «Мілітарний» обратило внимание, что ведомство не отчитывалось о захвате новых населенных пунктов с 28 октября. Таким образом, Васильковое стало первым населенным пунктом за 12 дней, контроль над которым заявило российское военное ведомство. В любом случае, согласно карте DeepState, Васильковое находится на расстоянии более 18 км от зоны российского контроля.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует продвижение украинских войск в Новоданиловке к югу от Орехова. Согласно карте DeepState, Новоданиловка частично контролируется СОУ, а частично находится в «серой зоне». Также украинские аналитики сообщили о расширении российской зоны контроля в районе Луговского, к востоку от Орехова.

OSINT-исследователь под ником imi (m) заподозрил российскую 36-ю ОМСБр, действующую на запорожском направлении, в съемке постановочных видео ударов по украинским военным FPV-дронами. Он заметил, что ни на одном видео не видно травм после ударов, а «украинские бойцы» лежат в крайне неестественных позах.

На херсонском направлении российские бойцы вынуждены использовать для перемещений подземные туннели.

Российские бойцы роют туннели длиной 50–150 м в Херсонской области из-за невозможности перемещаться по открытой местности, рассказал в интервью изданию «Крым.Реалии» начальник штаба 34-й ОБрМП ВСУ полковник Алим Керимов. По его сведениям, такие туннели есть на 20–30% территории региона, однако единой сети подземных коммуникаций пока не создано.

В 2026 году ВС РФ захватили всего на 119 кв. км больше территории в Украине, чем потеряли, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты ISW. Аналитик Джордж Баррос объясняет это, в частности, успешной украинской кампанией «миддлстрайк»-ударов, из-за чего российские войска на передовой лишились стабильного материально-технического обеспечения и пополнений.

В Минобороны Украины сообщили, что украинские НРК в октябре 2026 года выполнили 31 398 в основном логистических и эвакуационных задач. По сведениям украинского военного ведомства, активность наземных дронов в СОУ выросла вчетверо по сравнению с январем этого года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа, в частности Франция, будут представлены на российско-украинских переговорах в Абу-Даби, однако не смог назвать состав делегации. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что планируются исключительно переговоры России и Украины при посредничестве США.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:

в ночь на 7 ноября были запущены баллистические и противокорабельные ракеты «Искандер-М» / «Циркон» / KN-23 / С-400 и 172 беспилотника типа «Шахед» (137 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА -имитаторов типа «Пародия». Были сбиты или подавлены 153 цели: четыре ракеты и 149 БПЛА (87%), в том числе 117 реактивных. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 10 локациях

(137 из них — реактивные), «Гербера» и -имитаторов типа «Пародия». Были сбиты или подавлены 153 цели: четыре ракеты и 149 БПЛА (87%), в том числе 117 реактивных. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 10 локациях в ночь на 8 ноября были запущены три управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 и 164 беспилотника типа «Шахед» (112 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 137 БПЛА — 84%, в том числе 88 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 23 локациях, а также падение обломков в шести локациях

в ночь на 9 ноября были запущены 317 беспилотников типа «Шахед» (105 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 276 целей: 271 БПЛА — 85%, в том числе 81 реактивный, — и пять барражирующих боеприпасов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 31 локации, а также падение обломков в девяти локациях

Количество погибших в результате удара по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября выросло до 55 человек, сообщили в ГСЧС. Спасательные работы продолжаются. ГУРутверждает, что установило личности российских военных, причастных к этому удару. По информации украинской разведки, налет спланировал полковник Фёдор Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба российской группировки войск «Днепр». К удару была привлечена «тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва генерального штаба ВС РФ, сформированная на базе 11-го смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ», — говорится в сообщении.