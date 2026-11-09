Российское продвижение к Славянску замедляется, после налетов на НПЗ «Роснефть» вводит ограничения на заправках. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении сообщается о существенном замедлении российского продвижения к Славянску
- На покровском направлении российские военные расширяют зону контроля южнее Доброполья
- На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта после перерыва в 12 дней
- На херсонском направлении российские бойцы вынуждены использовать для перемещений подземные туннели
- Количество погибших в результате удара по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября выросло до 55 человек
- The Insider — «Роснефть» вводит ограничения на заправках по меньшей мере в семи регионах России
- Взлом хакерами закрытой базы данных Росстата подтверждает не менее 394 тысяч погибших на войне с российской стороны
- Bloomberg — европейские запасы перехватчиков PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot находятся на минимальном уровне
Обстановка на фронте
На лиманском направлении украинские военные заявляют частичный успех массированной атаки наземными дронами.
Заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Максим Жорин прокомментировал видео, опубликованное российской стороной, на котором демонстрируется отражение массированной атаки украинских НРКс гранатометами.
По словам Жорина, часть наземных дронов смогли доехать до цели и нанести удары по российским позициям. Он также сообщил, что в 3-м армейском корпусе стремятся повсеместно использовать НРК, чтобы беречь личный состав. Впоследствии Жорин удалил свой пост.
На славянском направлении сообщается о существенном замедлении российского продвижения к Славянску.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4), что ВС РФ стремятся выйти на подступы к Славянску, концентрируя усилия на правом берегу Северского Донца по направлению к Николаевке и Славянской ТЭС. По его сведениям, они пытаются «просачиваться» как можно глубже, пытаясь найти слабое место в обороне СОУ. Тем не менее, как сообщает обозреватель, российские малые штурмовые группы так и не смогли прорваться в Николаевку, хотя им удалось закрепиться в Пискуновке, тогда как украинские силы оттеснили противника от Ореховатки.
Кроме того, ВС РФ не удалось существенно продвинуться от канала Северский Донец — Донбасс и Часова Яра, рассказывает Машовец. По его оценке, темпы наступления российской 3-й общевойсковой армии существенно замедлились. Он прогнозирует, что в дальнейшем российские силы будут продолжать «просачиваться» в Николаевку, а также возобновят активные действия в направлении Краматорска и Дружковки. Вместе с тем обозреватель отмечает истощение штурмовой пехоты 3-й армии и предполагает, что для дальнейших наступательных действия ей потребуются значительные пополнения.
На покровском направлении российские военные расширяют зону контроля южнее Доброполья.
В DeepStateотметили расширение российской зоны контроля в районе Светлого и Василевки к югу от Доброполья. На карте проекта южные окраины города оказались в «серой зоне».
На запорожском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате населенного пункта после перерыва в 12 дней.
Минобороны РФ заявило о захвате Василькового к северу от Орехова. Издание «Мілітарний» обратило внимание, что ведомство не отчитывалось о захвате новых населенных пунктов с 28 октября. Таким образом, Васильковое стало первым населенным пунктом за 12 дней, контроль над которым заявило российское военное ведомство. В любом случае, согласно карте DeepState, Васильковое находится на расстоянии более 18 км от зоны российского контроля.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» фиксирует продвижение украинских войск в Новоданиловке к югу от Орехова. Согласно карте DeepState, Новоданиловка частично контролируется СОУ, а частично находится в «серой зоне». Также украинские аналитики сообщили о расширении российской зоны контроля в районе Луговского, к востоку от Орехова.
OSINT-исследователь под ником imi (m) заподозрил российскую 36-ю ОМСБр, действующую на запорожском направлении, в съемке постановочных видео ударов по украинским военным FPV-дронами. Он заметил, что ни на одном видео не видно травм после ударов, а «украинские бойцы» лежат в крайне неестественных позах.
На херсонском направлении российские бойцы вынуждены использовать для перемещений подземные туннели.
Российские бойцы роют туннели длиной 50–150 м в Херсонской области из-за невозможности перемещаться по открытой местности, рассказал в интервью изданию «Крым.Реалии» начальник штаба 34-й ОБрМП ВСУ полковник Алим Керимов. По его сведениям, такие туннели есть на 20–30% территории региона, однако единой сети подземных коммуникаций пока не создано.
В 2026 году ВС РФ захватили всего на 119 кв. км больше территории в Украине, чем потеряли, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты ISW. Аналитик Джордж Баррос объясняет это, в частности, успешной украинской кампанией «миддлстрайк»-ударов, из-за чего российские войска на передовой лишились стабильного материально-технического обеспечения и пополнений.
В Минобороны Украины сообщили, что украинские НРК в октябре 2026 года выполнили 31 398 в основном логистических и эвакуационных задач. По сведениям украинского военного ведомства, активность наземных дронов в СОУ выросла вчетверо по сравнению с январем этого года.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа, в частности Франция, будут представлены на российско-украинских переговорах в Абу-Даби, однако не смог назвать состав делегации. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что планируются исключительно переговоры России и Украины при посредничестве США.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 7 ноября были запущены баллистические и противокорабельные ракеты «Искандер-М» / «Циркон» / KN-23 / С-400 и 172 беспилотника типа «Шахед» (137 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Были сбиты или подавлены 153 цели: четыре ракеты и 149 БПЛА (87%), в том числе 117 реактивных. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 24 локациях, а также падение обломков в 10 локациях
- в ночь на 8 ноября были запущены три управляемые авиационные ракеты Х-59 / Х-69 и 164 беспилотника типа «Шахед» (112 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 137 БПЛА — 84%, в том числе 88 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 23 локациях, а также падение обломков в шести локациях
- в ночь на 9 ноября были запущены 317 беспилотников типа «Шахед» (105 из них — реактивные), «Гербера», БПЛА-имитаторов типа «Пародия» и барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». Были сбиты или подавлены 276 целей: 271 БПЛА — 85%, в том числе 81 реактивный, — и пять барражирующих боеприпасов. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 31 локации, а также падение обломков в девяти локациях
Количество погибших в результате удара по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября выросло до 55 человек, сообщили в ГСЧС. Спасательные работы продолжаются. ГУРутверждает, что установило личности российских военных, причастных к этому удару. По информации украинской разведки, налет спланировал полковник Фёдор Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба российской группировки войск «Днепр». К удару была привлечена «тактическая авиационная группа № 5 Специальной боевой группы группировки авиации резерва генерального штаба ВС РФ, сформированная на базе 11-го смешанного авиационного полка (в/ч 77978) 4-й смешанной авиационной дивизии и 559-го бомбардировочного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО ВКС ВС РФ», — говорится в сообщении.
Украинская военная разведка также назвала имена шестерых российских летчиков, которых считает причастными к сбросу авиабомб. Это капитаны Сергей Елисеев и Дмитрий Зверев, старшие лейтенанты Родион Плотников, Никита Игнатьев и Максим Соколенко, а также лейтенант Вадим Перехрест. Экипаж еще одного самолета устанавливается. Всего в операции участвовали четыре Су-34, утверждают в ГУР.
По оценкам украинского мониторингового канала, в ночь на 7 ноября ВС РФ применили по Украине 32 ракеты: 16 баллистических ракет «Искандер-М» / РМ-48У по Киеву и пригородам, восемь ракет «Циркон» / «Оникс-М» по Наливайковке и еще восемь ракет тех же типов по Триполью и Украинке в Киевской области. Другой мониторинговый канал насчитал 36 баллистических ракет. Владимир Зеленский позже заявил о применении 36 баллистических ракет, преимущественно по Киеву и области.
Один человек погиб и еще шестеро пострадали в ходе атак на Киев и его пригороды 7 ноября, сообщили местные власти. По Северному (до 2018 года — Московскому) мосту через Днепр был нанесен ракетный удар. На мосту «повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная линия, линия электропередачи», сообщил мэр Виталий Кличко. Движение перекрыли в обоих направлениях (на следующий день движение по мосту частично восстановили, в городе возникли километровые пробки). В Соломенском и Святошинском районах разрушены детский сад и жилые дома, повреждения зафиксированы также в Дарницком, Оболонском и Шевченковском районах. В Броварском районе в Киевской области погиб один человек, часть района оказалась обесточенной из-за атаки на энергообъект ДТЭК. Глава Киевской ОВАТимур Ткаченко заявил, что в результате массированной атаки зафиксированы повреждения в пяти районах области. По информации Владимира Зеленского, в регионе был нанесен удар по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. Мэр Кличко также сообщил о повреждении объектов энергетики в Киевской области и соседней Житомирской области: «Чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением столицы — в работе систем тепло- и водоснабжения».
Минобороны РФ подтвердило удары по энергообъектам и Северному мосту в Киеве. Последний объяснили тем, что мост «обеспечивал переброску вооружения, военной и специальной техники».
Российские войска применяют для «Искандеров» оптические и радиолокационные головки самонаведения, чтобы повысить точность ударов, в том числе по мостам, в условиях подавления спутниковой навигации, сообщил Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его словам, на конечном участке траектории ракета в течение нескольких секунд сканирует местность, после чего система наведения корректирует ее курс. Бескрестнов упомянул оптическую головку 9Э436 и радиолокационную 9Б918.
Под удар также попали энергообъекты в Черниговской области — там без света остались 150 тысяч абонентов — и в Винницкой области. В последней повреждения получили здание пожарной части и территория местного рынка, огнем уничтожено значительное количество частных автомобилей и один торговый киоск. Один человек пострадал.
В результате ударов по четырем районам Днепропетровской области в ночь на 7 ноября погиб один человек, еще четверо, включая 11-летнюю девочку, получили ранения, сообщила ГСЧС. В Павлограде повреждены многоквартирные дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки; возникшие пожары ликвидированы. Также повреждены частный дом и объект инфраструктуры в Никопольском районе, инфраструктурные объекты — в Днепровском и Криворожском районах.
Вследствие ракетного удара по Слободскому району Харькова пострадали два человека, сообщила ГСЧС. Частично разрушено нежилое здание, возник пожар, повреждены многоквартирные дома, легковые автомобили и общественный транспорт.
В результате атак на Донецкую область в течение 7 ноября погибли пять человек, еще пятеро пострадали, сообщила Национальная полиция Украины. В Краматорске при ударах, в том числе тремя авиабомбами КАБ-250 и FPV-дроном, по гражданскому автомобилю погибли три человека, двое получили ранения. Еще по одному человеку погибли в Дружковке и Беленьком, в последнем случае также пострадали два человека. Один человек получил ранения в Славянске.
Удары по энергетическим объектам Украины ночью и утром 8 ноября привели к массовым отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях, сообщило Минэнерго Украины. Особенно сильно пострадала Днепропетровская область — там без света остались 600 тысяч человек. Энергетики ведут восстановительные работы, но они осложняются повторными атаками. Больницы и другие объекты критической инфраструктуры переводят на генераторы.
Один человек погиб и еще трое были ранены в результате налета беспилотника на частный дом в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск), сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Всего за 8 ноября в результате ударов по шести районам области два человека погибли и семеро получили ранения.
По информации Владимира Зеленского, в Житомирской области после атаки без отопления осталось 140 многоэтажек — в городе Овруч была полностью уничтожена электроподстанция. Атаки также привели к тому, что Запорожская АЭС, которая находится под контролем ВС РФ, потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от дизельных генераторов, говорится в сообщениях (1, 2) украинского Минэнерго и компании «Енергоатом». С начала года это уже 16 случай, когда ЗАЭС остается без внешнего электроснабжения.
В Одессе один человек погиб в результате атаки 8 ноября, повреждена инфраструктура, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. В селе Дачное в Одесской области был нанесен удар по распределительному центру Gate Link.
По сообщению ГСЧС, 8 ноября беспилотники трижды за день атаковали спасателей, ликвидировавших последствия авиаудара по Камышевахе. Во время второго удара дрон попал в пожарно-спасательную машину, ранив водителя. Примерно через час, при эвакуации поврежденной техники, ранения получил второй водитель-спасатель.
Сотрудники ГСЧС также были атакованы в Киевском районе Харькова, куда они приехали ликвидировать пожар, возникший на месте удара БПЛА по жилому массиву. Спасатели не пострадали, повреждения получила пожарная машина.
В результате ударов по Полтавской области в ночь на 8 ноября пострадали четыре человека, сообщила ГСЧС. На нескольких объектах, в том числе на территории частных предприятий, возникли разрушения и пожары. Во время работы спасателей сохранялась угроза повторных атак. Вечером в Кременчуге беспилотники ударили по жилому дому и гостинице, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Тяжелые ранения получил 16-летний подросток, всего пострадали семь человек.
9 ноября в Сумах FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились украинские энергетики. Трое сотрудников «Укренерго» получили ранения и были госпитализированы, рассказали в компании.
В Одессе днем 9 ноября удар пришелся по объекту инфраструктуры, написал глава городской военной администрации. Три человека погибли, еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что под удар попало складское помещение, где хранились продукты питания для детских садов и школ. В ГСЧС сообщили о трех пострадавших. Также спасатели рассказали об атаке на недействующее складское здание — там возник пожар, обошлось без погибших и пострадавших.
По информации Минэнерго Украины на утро 9 ноября, в результате атак на энергетические объекты у части потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях отключено электроснабжение. Наиболее сложная ситуация остается в Днепропетровской и Киевской областях.
В результате атаки на Киев днем 9 ноября никто не погиб и не пострадал, сообщила ГСЧС. В Соломенском районе загорелись две легковые машины и два гаража, пожар ликвидировали. Обломки БПЛА также упали на открытой территории в Святошинском районе и на территории учебного заведения в Деснянском районе.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 6 ноября был перехвачен 21 беспилотник над Белгородской, Орловской областями, Московским регионом и Краснодарским краем
- в ночь на 7 ноября были уничтожены 411 БПЛА над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тульской областями, Крымским полуостровом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 7 ноября были перехвачены 28 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями
- в ночь на 8 ноября были уничтожены 142 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря
- в течение дня 8 ноября были перехвачены 50 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и Крымским полуостровом
- в ночь на 9 ноября были уничтожены 430 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
«Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки последствий атак на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Самара» в Самарской области. Судя по кадрам, в результате пяти атак были уничтожены до 10 резервуаров с топливом. Также серьезно повреждена сопутствующая инфраструктура. Последняя атака на ЛПДС была совершена 2 ноября. По подсчетам OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, всего было уничтожено и повреждено 34 резервуара.
В ночь на 7 ноября беспилотниками был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Украинские каналы публиковали кадры пожара и дыма над предприятием. По информации мониторингового канала Falcon Intel, во время атаки с аэродрома «Энгельс-2» в соседнем Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, начали взлетать самолеты и уходить курсом на север. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал, что в результате атаки БПЛА «имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры», повреждения получили несколько жилых домов, есть пострадавшие (их количество он не уточнил). По предварительной оценке украинского канала 𝔽𝕒𝕝𝕔𝕠𝕟 𝕚𝕟𝕤𝕚𝕘𝕙𝕥 ᵐᵃᵖ 🦅, на Саратовском НПЗ возникли пожары в районе двух факельных установок, установки изомеризации пентан-гексановой фракции, установки каталитического риформинга Л-35-11/300, установки ЭЛОУ-АВТ-6 и установки висбрекинга, а также установки гидроочистки Л-24-6.
Генштаб и ВМС ВСУ сообщили (1, 2) об атаке ракетами «Нептун» на завод «Протон» в Орле. По информации проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, пожар вспыхнул в районе корпуса № 48. Ранее завод был атакован 23 октября 2026 года. Согласно базе данных ГУР War & Sanctions, завод производит компоненты для ракет и ЗРПК«Панцирь-С1». По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, пострадавших нет, в городе были «повреждены складские и производственные помещения коммерческих предприятий» в Советском районе, а в других районах области — три частных дома.
Пользователь под ником Special Kherson Cat составил инфографику успешных ударов украинскими крылатыми ракетами «Нептун» по объектам на территории России за последние три месяца. 12 августа были атакованы порт и военно-морская база в Новороссийске, 9 сентября под удар попал фрегат «Адмирал Эссен». 26 сентября удар был нанесен по Азовскому оптико-механическому заводу, где повреждены пять зданий. 16 августа и 31 октября был атакован (1, 2) химический завод в Каменске-Шахтинском в Ростовской области, производящий ракетное топливо. В результате ударов по аэродромам Борисоглебск 15 октября и Мариновка 29 октября могли быть уничтожены шесть и повреждены еще два истребителя-бомбардировщика Су-34. 7 ноября ракеты «Нептун» применили по заводу «Протон» в Орле.
В Ростове-на-Дону в ночь на 7 ноября сообщалось о масштабном пожаре. По информации МЧС, горел склад для хранения масел и полимерных материалов на улице Туполева, площадь пожара составила около 8 тысяч кв. м. Позднее пожар был локализован. Украинский канал Exilenova+ связывает склад с расположенным рядом предприятием «Алмаз» из структуры «Ростеха», которое выпускает военные системы связи и радиоэлектронное оборудование. Причину возгорания власти не называли, хотя губернатор Юрий Слюсарь сообщал о ночном налете дронов на регион.
В Белгороде дрон врезался в многоэтажку в районе Харьковская гора, там начался пожар, передает местный Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород». Как сообщил оперштаб региона, один житель дома получил ранения лица. Атаки дронов также фиксировались в других районах области: в Грайвороне погиб один человек, а в Новом Осколе один человек пострадал. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник нанес удар по трансформатору — видео удара опубликовал канал «Харківський напрямок».
Генштаб ВСУ заявил, что 6 ноября и в ночь на 7 ноября Силы обороны Украины поразили две пусковые установки ОТРК «Искандер» и один ЗРПК «Панцирь-С1» в Брянской области. Степень повреждения уточняется.
Более 300 тысяч абонентов остались без электричества в оккупированной Луганской области после ударов БПЛА, сообщили в «правительстве ЛНР». В сообщении отметили, что пострадавших нет, работу по ликвидации последствий координирует специальный штаб. Ранее назначенный Россией «глава ЛНР» Леонид Пасечник сообщал о ранении двух человек в Лисичанске и в «Кременном муниципальном округе».
Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через реку Миус в Неклиновском районе, на 97-м километре трассы Р-280 «Новороссия», сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 8 ноября. Также была повреждена строительная техника. Видео удара приводит украинский Telegram-канал Exilenova+. Судя по спутниковому снимку низкого качества, мост получил как минимум два повреждения. По информации губернатора, движение на участке трассы по пути к мосту перекрыли. В Миллеровском районе произошло повреждение и возгорание трансформатора на территории электроподстанции Сулин, в результате чего электричество отключили в сельских поселениях Сулинское, Волошинское, Титовское, написал Слюсарь.
При атаке на оккупированную территорию Луганской области погибли два человека, сообщил «глава ЛНР» 9 ноября. Во всех муниципалитетах области введены временные отключения электричества.
На всей территории аннексированного Крыма также введены ограничения на подачу света, сообщили в «Крымэнерго». Эти меры объяснили недостаточным объемом электроэнергии, поступающей на полуостров по магистральным сетям.
В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Фото и видео начавшегося там пожара публикует канал Exilenova+. Сообщается, что этому предшествовала серия взрывов. Пожар на Киришском НПЗ подтверждает и OSINT-анализ Astra. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что за ночь над регионом было сбито 113 БПЛА, и подтвердил «попадание БПЛА по территории предприятия КИНЕФ». Он также рассказал, что в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома погибла женщина. Последний раз Киришский НПЗ подвергся атаке беспилотников 30 августа, тогда были повреждены две установки первичной переработки.
Также в Ленинградской области под удар попал завод имени Морозова. По информации канала «Абсолютно надійне джерело», повреждены три производственных цеха. Предприятие производит взрывчатые вещества и твердотопливные заряды для ракетных двигателей, в том числе для ракет комплекса «Искандер-М», и входит в структуру «Ростеха». Позже атаку на завод подтвердили в Генштабе ВСУ.
«Роснефть» вводит ограничения на заправках по меньшей мере в семи регионах России, подсчитал The Insider. В их числе Архангельская область, Бурятия, Карелия, Красноярский край, Новосибирская область, Пензенская область и Забайкальский край.
По информации канала Exilenova+, на оккупированных территориях российские военные начали массово устанавливать вдоль дорог макеты мобильных огневых групп. Предположительно, таким образом они пытаются противодействовать БПЛА с машинным зрением, способным самостоятельно обнаруживать и атаковать цели. Кроме того, вдоль трасс оборудуют небольшие укрытия и блиндажи, в которых размещают манекены в форме российских военнослужащих, имитируя военные посты.
Российские предприятия начали закупки пулеметных турелей для мобильных огневых групп, обратило внимание издание «Сибирь.Реалии». Среди заказчиков оказались аэропорт Сургута, порт в Усть-Луге, а также энергетические и химические предприятия.
Международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало в собственной базе 242 случая диверсий в России за неполный 2026 год — на 87,6% больше, чем за весь 2025-й, и больше, чем за 2024-й и 2025-й вместе. Всего с начала полномасштабного вторжения до 6 ноября 2026 года аналитики учли 569 публично известных инцидентов. В базу входят поджоги релейных шкафов железнодорожной инфраструктуры, военкоматов и телекоммуникационных вышек, а также другие случаи повреждения инфраструктуры. Инциденты на оккупированных территориях Украины не учитывались. InformNapalm также обращает внимание на рост российских диверсионных операций в Европе: по данным Международного центра борьбы с терроризмом (ICCT) и GLOBSEC, к концу сентября было зафиксировано более 180 таких эпизодов с начала полномасштабной войны. Большинство из них связаны с поджогами или взрывными устройствами.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 ноября по 20:00 6 ноября стало известно как минимум о 35 погибших и 75 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 16 погибших и 92 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Хакерские группы «Киберпартизаны» и Silent Crow, заявившие о взломе Росстата, оценили число погибших российских военных в войне против Украины в 394–450 тысяч человек. По подсчетам «Киберпартизан», минимум 393 881 смерть в полученных данных связана с военными или боевыми действиями. Авторы допускают, что в эту выборку могли попасть отдельные гражданские и погибшие в других конфликтах. Silent Crow приводит диапазон от 444 716 до 450 100 погибших. В расчет были включены не только боевые потери, но и смерти, связанные с терактами, небоевые потери военнослужащих, а также случаи смерти граждан РФ на оккупированных территориях или в Украине без указанной причины. Bloomberg проверил структуру взломанной хакерами базы Росстата, сопоставил ее с официальной статистикой смертности российской службы и не нашел признаков подделки.
В Тамбове 6 ноября обнаружили 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Источник, знакомый с обстоятельствами происшествия, сообщил The Insider, что пострадавший — военный летчик, старший лейтенант Артём Снежков, который запускал ракеты по Украине. По предварительной информации, он получил два огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.
Старший брат бывшего советника Владимира Зеленского Михаила Подоляка погиб, воюя против ВСУ в Запорожской области.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что СБС обновили собственный рекорд по потерям, нанесенным ВС РФ, убив и ранив 801 российского военного за сутки 8 ноября. Он выразил уверенность, что вверенные ему подразделения нанесут россиянами потери в 1000 человек личного состава за одни сутки уже в этом месяце.
Вооружения и военная техника
Демократы в Конгрессе США готовят новый пакет военной помощи Украине на $15 млрд, сообщает FT. Уточняется, что пакет планируется принять еще до смены состава Конгресса, привязав его к оборонному бюджету на будущий год.
Европейские запасы ЗУРPAC-2 и PAC-3 для ЗРКPatriot находятся на минимальном уровне, сообщает Bloomberg. Уточняется, что ситуация начнет улучшаться только через год, когда Украина получит первые ракеты, производство которых заказано в Европе. Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, сообщил, что Германия исчерпала запасы ракет для Patriot, которые она готова передать Украине, и что теперь это должны делать другие союзники по НАТО.
Z-каналы сообщают, что на украинских дронах начали использоваться израильские спутниковые терминалы HiSky SmartLITE (SmartLight), которые обеспечивают гораздо меньшую скорость соединения, чем Starlink, однако выгодно отличаются тем, что работают на территории России. Сергей «Флеш» Бескрестнов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, и в то же время отметил, что такие терминалы не подходят для управления дронами в реальном времени.
ВС РФ начали использовать новую модификацию беспилотного летательного аппарата «Герань-5» (вариант К5-К), сообщили в ГУР. Как сообщается, новая версия может развивать скорость до 1000 км/ч, а также в нее может быть установлен термобарическая боевая часть.
О главных событиях войны 6 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинская операция «Чебуречна» в Сумской области, налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Что происходит на фронте
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