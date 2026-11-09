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После атаки дронов загорелся Киришский НПЗ — ключевой поставщик топлива для Петербурга и аэропорта Пулково

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

Украинские дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Фото и видео начавшегося там пожара публикует украинский мониторинговый канал Exilenova+. Сообщается, что этому предшествовала серия взрывов. Пожар на Киришском НПЗ подтверждает и OSINT-анализ Astra. 

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь над регионом было сбито 113 БПЛА. «Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» (КИНЕФ), расположенный в 100 км от Санкт-Петербурга, входит в группу «Сургутнефтегаз». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность предприятия — около 20–21 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, сжиженный газ и нефтехимическую продукцию. Киришский НПЗ находится под санкциями США и ЕС.

Последний раз предприятие подвергалось атаке беспилотников 30 августа, тогда были повреждены две установки первичной переработки.  После этого НПЗ приостановил работу.

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Публикация:«После атаки дронов загорелся Киришский НПЗ — ключевой поставщик топлива для Петербурга и аэропорта Пулково»

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