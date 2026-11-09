После атаки дронов загорелся Киришский НПЗ — ключевой поставщик топлива для Петербурга и аэропорта Пулково

Украинские дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Фото и видео начавшегося там пожара публикует украинский мониторинговый канал Exilenova+. Сообщается, что этому предшествовала серия взрывов. Пожар на Киришском НПЗ подтверждает и OSINT-анализ Astra.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что за ночь над регионом было сбито 113 БПЛА. «Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в г. Кириши, из квартиры эвакуирована семья», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
ООО «ПО „Киришинефтеоргсинтез“» (КИНЕФ), расположенный в 100 км от Санкт-Петербурга, входит в группу «Сургутнефтегаз». Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Мощность предприятия — около 20–21 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, сжиженный газ и нефтехимическую продукцию. Киришский НПЗ находится под санкциями США и ЕС.
Последний раз предприятие подвергалось атаке беспилотников 30 августа, тогда были повреждены две установки первичной переработки. После этого НПЗ приостановил работу.