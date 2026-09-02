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Новости

НПЗ КИНЕФ в Ленобласти снова приостановил работу после ударов беспилотников. На ремонте сейчас — около 10% предприятий

The Insider
Фото: пожар на предприятии КИНЕФ, 30.08.2026 / Exilenova+

Фото: пожар на предприятии КИНЕФ, 30.08.2026 / Exilenova+

Один из крупнейших российских НПЗ — «Киришинефтеоргсинтез» (КИНЕФ) в Ленинградской области — приостановил работу после ударов беспилотников в конце прошлой недели. Об этом со ссылкой на источники в отрасли пишет агентство Reuters. 

Предприятие, расположенное в промзоне города Кириши, попало под удар в ночь на 30 августа. Повреждения получили две установки первичной переработки нефти, которые обеспечивают примерно половину (48%) рабочих мощностей завода.  

«Киришинефтеоргсинтез» принадлежит нефтяной компании «Сургутнефтегаз». Он является одним из крупнейших НПЗ России и ключевым объектом нефтепереработки на северо-западе страны. 

Это не первый случай за последний год, когда предприятие приостанавливает работу из-за налетов беспилотников: такое уже происходило в марте и мае

В то же время вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 2 сентября, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что отечественные решения по защите НПЗ «не хуже тех, что применяются в ОАЭ», а может, и лучше. Он признал, что нефтяные компании вынуждены тратить огромные деньги на защиту, но назвал эти затраты несопоставимыми с потерями в случае простоя. 

Сейчас, по словам Новака, по всей стране в стадии ремонтов находятся около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. 

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