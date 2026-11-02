Оборонительные рубежи ВСУ вдоль реки Жеребец, завершилась гуманитарная операция в Олешках. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские войска занимают оборонительные рубежи вдоль реки Жеребец на зимний период
- На славянском направлении фиксируются успешные украинские контратаки восточнее Славянска
- На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ закрепиться с городской застройке Доброполья
- На херсонском направлении завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей из Олешек
- За октябрь 2026 года по Украине были выпущены 4 тысячи реактивных дронов и около 150 баллистических ракет
- За три дня в России поражены три НПЗ общей установленной мощностью в 10% российской нефтепереработки
- The Economist — расчетное количество погибших российских военных находится в диапазоне 374–770 тысяч человек
- Госдеп США одобрил поставки в Украину 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot
Обстановка на фронте
На харьковском направлении сообщается о расширении российской зоны контроля в приграничной полосе севернее Харькова.
По информации DeepState, ВС РФ расширили зону контроля у границы в районе Гранова к северу от Харькова.
На купянском направлении украинские военные пресекают попытки бойцов ВС РФ проникать в Купянск по трубе газопровода.
OSINT-исследователь Клеман Молен полагает, что операционная зона около реки Оскол стала самой успешной для СОУ в 2026 году. Хотя значительная часть Купянска остается в «серой зоне», украинским военным удалось пресечь российские «просачивания» в город по трубе газопровода с помощью подземной операции «Велес».
На лиманском направлении украинские войска занимают оборонительные рубежи вдоль реки Жеребец на зимний период.
По оценке Клемана Молена, после успеха операции «Вівальді» СОУ удалось стабилизировать фронт к востоку от Лимана и занять оборонительные рубежи по реке Жеребец на зиму. Также по его сведениям, украинские силы могут проводить успешные контратаки в районе Боровой, однако эта информация еще требует подтверждения.
В Z-канале «Лик Войны» опубликовано видео отражения массированной атаки украинских НРК с противотанковыми гранатометами на лиманском направлении. В российской 3-й мотострелковой дивизии заявили, что уничтожили 28 украинских наземных дронов.
На славянском направлении фиксируются успешные украинские контратаки восточнее Славянска.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сообщает, что СОУ продвинулись на западных подступах в Рай-Александровке и восстановили контроль над Пискуновкой к востоку от Славянска. На карте Deepstate указанные участки отмечены как подконтрольные Украине.
На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ закрепиться в городской застройке Доброполья.
Пользователь под ником Bielitz обратил внимание на видео российского 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, на котором якобы показаны российские военные в Доброполье. Согласно выполненной геопривязке, на самом деле видео снято в оккупированном Мирнограде (до 2016 года — Димитров), в тылу российских войск.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», признает, что отдельным российским военным удалось «просочиться» в Доброполье, однако утверждает, что они лишены снабжения и достаточно быстро уничтожаются украинскими дронами и пехотой. Шансы противника закрепиться в Доброполье он оценивает как «мизерные».
На запорожском направлении российские военные продвигаются западнее Гуляйполя.
DeepState сообщает, что российские военные продвинулись в районе Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) и Горького к западу от Гуляйполя.
Руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщает, что в последнее время в оккупированной части Запорожской области усилилось движение российских военных грузовиков. Он отмечает, что ВС РФ накапливают силы на запорожском направлении в течение последних двух недель, вероятно, пользуясь снижением интенсивности украинских ударов по логистическим маршрутам в связи с гуманитарной миссией в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск).
На херсонском направлении завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей из Олешек.
Представители России и Украины отчитались о завершении гуманитарной миссии в Олешках, однако местная волонтерка Ксения Архипова сообщила «Агентству», что выехать удалось не всем желающим, так как разминирование окрестных дорог не было завершено, а некоторые жители сел Олешковской общины не смогли добраться в город через блокпосты. Корреспондент Newsmax Алекс Салви сообщил, что в Украину отправились эвакуированные на 11 автобусах, а в Россию — на четырех.
31 октября белорусское государственное агентство «Белта» сообщило, что из Анапы в Гомель вылетели три самолета с жителями Олешек, пожелавшими вернуться в Украину. Между тем посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в районе Олешек, в результате чего пострадали двое местных жителей. Другие источники не подтверждали эту информацию. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обе стороны соблюдали перемирие, и заявил, что совместно с его российской коллегой Яной Лантратовой изучает возможности организации новых гуманитарных инициатив.
В тот же день эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину. Они рассказали The Insider о голоде, исчезновениях людей и жизни под российской оккупацией. Между тем украинские источники обвинили ВС РФ в том, что те воспользовались перемирием для ротации, укрепления позиций и подвоза боеприпасов. Позднее информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, а телеканал Sky News опубликовал видео въезда в город российской техники.
OSINT-исследователь Клеман Молен отметил, что впервые удалось заключить перемирие, которое соблюдали обе стороны, а также подчеркнул, что большинство выехавших из Олешек выбрали Украину, а те, кто отправились в Россию, объяснили это тем, что только так они смогут в будущем вернуться домой. По его оценке, вблизи ЛБС есть еще много населенных пунктов, жителям которых необходима эвакуация, однако Молен не ожидает новых гуманитарных операций. Более того, он предполагает, что российские военные, доставив в Олешки боеприпасы, после окончания перемирия начнут массированные удары по Херсону, а украинские силы, в свою очередь, будут активнее атаковать Олешки теперь, когда все желающие оттуда выехали.
В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные воспользовались прекращением огня, чтобы эвакуировать с подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра 167 мирных жителей, которые ранее не имели возможности выехать из-за российских обстрелов.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 31 октября были запущены 134 беспилотника типа «Шахед» (72 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 105 БПЛА — 78%, в том числе 49 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях, а также падение обломков в 10 локациях
- в ночь на 1 ноября были запущены 433 беспилотника типа «Шахед» (64 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 371 БПЛА — 86%, в том числе 47 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 16 локациях, а также падение обломков в 14 локациях
- в течение дня 1 ноября были запущены 326 беспилотников (55 из них — реактивные) типа «Гербера» и других, а также шесть барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 274 БПЛА — 84%, в том числе 46 реактивных, — и все шесть барражирующих боеприпасов были сбиты или подавлены
- в ночь на 2 ноября были запущены 193 беспилотника типа «Шахед» (75 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 154 БПЛА — 80%, в том числе 58 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 26 локациях, а также падение обломков в девяти локациях
Почти 300 тысяч украинских семей остались без электричества после ночных атак, заявил 31 октября Владимир Зеленский. По его словам, накануне вечером был нанесен удар «Шахедами» по ТЭЦ в Киеве, в Днепропетровской области ночью были атакованы четыре электроподстанции и объект газораспределения, а под утро беспилотник ударил по ТЭЦ в Шостке в Сумской области. В Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Харькове повреждена железнодорожная инфраструктура. В энергетической компании ДТЭК сообщили о серьезном повреждении двух энергообъектов в Днепропетровской области. Без электричества остались более 100 тысяч потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах, заявили в местной ОВА. Жителей призвали экономно расходовать электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных электроприборов. Минобороны РФ заявило, что под удар попала ТЭЦ-6 в Киеве, которая, по версии ведомства, обеспечивала электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружений.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после трех попаданий по одному из объектов критической инфраструктуры в столице возникла аварийная ситуация. К утру 31 октября водоснабжение и канализация вернулись к штатной работе. При этом в отдельных районах Киева электричество в течение дня планировали подавать лишь на полтора часа, следует из графика отключений в городском приложении, на который обратил внимание блогер Игорь Лаченков.
Пять человек пострадали в ночь на 31 октября в результате атаки БПЛА на Харьков, сообщили в ГСЧС. Дрон ударил по частному сектору в Основянском районе. Повреждены около 10 частных домов, хозяйственные строения и автомобиль.
Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 1 ноября атакована энергетическая инфраструктура в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях — подстанции, трансформаторы и линии электропередачи. По его словам, без электричества остаются сотни тысяч семей. Также Зеленский сообщил, что за неделю ВС РФ запустили по Украине 1 940 ударных беспилотников, более 1 580 управляемых авиабомб и 44 ракеты различных типов, в том числе 36 баллистических. Он вновь призвал партнеров ускорить поставки ракет для комплексов Patriot, указав на дефицит средств перехвата баллистических целей.
В Ровненской области в результате удара по частному сектору 1 ноября пострадали четыре человека, возник пожар, сообщили в региональном отделении ГСЧС.
В Житомирской области в результате атак на энергоинфраструктуру обесточены более 650 населенных пунктов, заявил в тот же день глава ОВА Виталий Бунечко.
В Винницкой области в результате удара беспилотника по Казатинской общине погибли 13-летняя девочка и женщина, еще шесть человек ранены, в том числе трое пятилетних детей и 16-летний подросток, сообщила глава ОВА Наталья Заболотная 1 ноября. Повреждено общежитие железнодорожного транспорта, где жили в том числе внутренне перемещенные лица из оккупированных населенных пунктов Донецкой области. Власти ищут для них новое жилье. Повреждения также получили два двухэтажных дома и детская спортивная школа.
В ночь на 2 ноября атакована Одесса. Четыре человека получили ранения, сообщили местные власти. Под удар попали объекты инфраструктуры, повреждены два жилых дома и гараж.
Один человек получил ранения в результате ударов по Киевской области 2 ноября, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. В Белоцерковском районе беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры. Компания ДТЭК сообщила об экстренных отключениях электричества в Киеве и Киевской области. Из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания временно остановили движение поездов по зеленой и красной линиям киевского метро, заявили городские власти.
Один человек погиб, по меньшей мере 11 пострадали в результате удара КАБ по Изюму утром 2 ноября, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По предварительной информации, повреждены два многоквартирных дома, не менее 14 частных домов, два магазина и шесть автомобилей. Позже Синегубов написал о пятерых пострадавших в результате атаки в Чугуеве. Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что за минувшие сутки в Харьковской области от ударов пострадали 19 человек.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в октябре 2026 года ВС РФ запустили по Украине 5 833 БПЛА типов «Герань-2/4/5», «Гербера», «Бандероль» и «Дань-Т». За октябрь запущено 2 314 реактивных БПЛА / мини-ракет, или 40% от общего количества. По оценке проекта, 4 912 аппаратов — 84% — были сбиты (подтверждено подсчетами проекта Military Journal ✙), а 921 достиг цели. Среднее число запусков составило 188 БПЛА в сутки, что на 10% меньше, чем в сентябре. По информации Воздушных сил ВСУ, в октябре 2026 года по Украине выпущено более 4 тысяч реактивных дронов, полторы сотни баллистических, 80 крылатых и авиационных ракет.
ВС РФ повредили или уничтожили не менее 363 украинских АЗС, подсчитал французский OSINT-исследователь Клеман Молен. По его оценке, реальное число может достигать 400 единиц. Всё больше ударов приходится на Киев и западные регионы Украины. По мнению Молена, цель кампании — ограничить гражданским доступ к топливу и нарушить военную и гражданскую логистику. Однако разветвленная и децентрализованная система поставок топлива снижает эффект атак в центре и на западе страны. Возле линии фронта — в Харькове, Сумах, Запорожье и Херсоне — последствия ощутимее.
Российские военные в течение дня запускают десятки обычных бензиновых «Шахедов», пользуясь сплошной облачностью над Украиной, написал Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его оценке, погодные условия затрудняют расчетам дронов-перехватчиков визуальное обнаружение целей. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» публикует подборку видео с пролетами поршневых «Шахедов» над Киевом и западными областями Украины с утра 1 ноября.
Накануне было взломано (1, 2) украинское приложение, оповещающее жителей о воздушных угрозах: среди прочего, там разместили сообщения о радиационной опасности, химической атаке и пуске ракеты «Орешник». Вечером того же дня ГСЧС отчиталось о восстановлении штатной работы приложения. В ночь на 2 ноября хакеры взломали приложение российского МЧС и разослали сообщения о ядерном ударе.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 30 октября были перехвачены 113 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской и Самарской областями
- в ночь на 31 октября были уничтожены 433 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областями, а также Татарстаном и Башкортостаном
- в течение дня 31 октября были перехвачены 60 беспилотников над Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской областями, Московским регионом и Башкортостаном
- в ночь на 1 ноября были уничтожены 235 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями и Московским регионом
- в течение дня 1 ноября были перехвачены 47 беспилотников над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями и Московским регионом
- в ночь на 2 ноября были уничтожены 212 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей
Украинский OSINT-канал «Абсолютно надійне джерело» сообщил об ударах по трем российским химическим предприятиям. По информации канала, 29 октября в Стерлитамаке в Башкортостане была повреждена эстакада одного из цехов «Башкирской содовой компании», после чего возникло задымление. Предприятие называют монополистом по выпуску терефталоилхлорида — сырья для композитных материалов, бронежилетов и баллистических шлемов. Также 29 октября, как утверждается, были повреждены цеха по выпуску полиорганики, многоатомных спиртов и формалина на «Метафракс Кемикалс» в Губахе в Пермском крае. Предприятие производит уротропин, который может использоваться при изготовлении гексогена и октогена. 30 октября удар пришелся по цеху производства аммиака и карбамида «Щекиноазота» в поселке Первомайский в Тульской области. Аммиак — сырье для азотной кислоты, тротила, нитроцеллюлозы и аммиачной селитры.
Украинский Telegram-канал Exile+ обновил анализ последствий удара БПЛА по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области в ночь на 30 октября. По оценке авторов, были уничтожены резервуары с гудроном возле установки первичной переработки АВТ-9 — сырьем для установок деасфальтизации 36/3 и 36/4. Утверждается, что АВТ-9 еще до атаки была остановлена и пока не возобновила работу, а АВТ-11 получила незначительные повреждения и продолжает работать. Таким образом, основной удар, по версии авторов канала, пришелся на инфраструктуру хранения и дальнейшей переработки тяжелых нефтяных остатков, что может осложнить снабжение установок деасфальтизации и ограничить выпуск соответствующих нефтепродуктов.
В ночь на 31 октября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе. В районе северной промзоны возникли несколько очагов возгорания, следует из снимков (1, 2, 3), опубликованных Exilenova+. «Крымский ветер» называл целью атаки завод «Башнефть-УНПЗ», а издание Astra утверждало, что пожар возник на территории соседнего предприятия «Башнефть-Новойл». По оценке Astra, огонь мог охватить установку каталитического риформинга Л-35, где производят высокооктановые компоненты бензина и водород для очистки нефтепродуктов. Такого же мнения придерживается OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Региональные власти не сообщали о последствиях атаки на НПЗ и пострадавших.
В ночь на 31 октября нанесен удар беспилотниками и ракетами комплекса «Нептун» по комбинату «Каменский» в Каменске-Шахтинском в Ростовской области, заявил Генштаб ВСУ. По информации ведомства, на предприятии загорелся склад готовой продукции, повреждены четыре производственных цеха. Комбинат выпускает твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО «Ураган», «Смерч» и «Торнадо-С», а также для ряда ракетных и авиационных систем. Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» также написал о повреждении как минимум четырех цехов и возгорании склада. Утром 31 октября губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении «более 90 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском». Он рассказал о повреждении построек частного домовладения, не упомянув комбинат «Каменский». Владимир Зеленский 1 ноября подтвердил удар по комбинату «Каменский», а также заявил о поражении ЗРПК «Панцирь-С2» и командно-штабной машины системы ПВО С-400 «Триумф».
«Власти» Крыма уже неделю не могут соблюдать графики отключений электроэнергии из-за дефицита мощности, обратило внимание издание Astra. В «Крымэнерго» 31 октября объяснили, что ограничения необходимы для предотвращения перегрузки сетей и аварии в энергосистеме. Масштабные перебои в Крыму и оккупированном Севастополе начались 24 октября после пожара на подстанции «Тамань» в Темрюкском районе в Краснодарском крае.
Два человека погибли и восемь пострадали в результате атак беспилотников в Брянской области, сообщил губернатор региона утром 31 октября. В поселке Климово дрон ударил по частному дому — погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина, еще пять мирных жителей получили ранения. Также, по словам губернатора, в Погаре ранена пожилая женщина. В селе Воронок в Стародубском районе пострадали двое мужчин.
В тот же день в районе аэропорта Шереметьево заметили столб черного дыма. OSINT-аналитик Astra установил, что источник пожара находится в лесу севернее аэропорта, рядом со складом ГСМ «ТЗК Шереметьево».
В Нижегородской области после массированной атаки беспилотников в ночь на 1 ноября значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, написал губернатор Глеб Никитин. В результате падения обломков БПЛА пострадала женщина, находившаяся в автомобиле, уточнил он позже. Никитин не сообщил, какой именно объект был поврежден, но предупредил, что восстановительные работы могут вызвать временные перебои с электричеством, горячей водой и отоплением в отдельных домах. Украинские мониторинговые каналы утверждают, что целью был НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Канал Exilenova+ опубликовал видео пожара и предположил, что возгорание возникло в районе установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6, установки висбрекинга гудрона либо установки 35/11-600. «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших НПЗ России с проектной мощностью 17 млн тонн нефти в год. Reuters называет его четвертым в стране по объему переработки и вторым по выпуску бензина. С начала апреля завод подвергался атакам как минимум семь раз, включая нынешнюю.
В Нижегородской области после атаки возникли перебои с бензином: на заправках выстроились многочасовые очереди, а на некоторых топливо закончилось. Власти региона ввели лимит — не более 40 л бензина на один автомобиль, запретили продажу в канистры и ограничили отпуск топлива автомобилям с номерами других регионов. По информации сервиса «ГдеБенз», на части АЗС ожидание достигало двух часов.
OSINT-исследователь Jembob отметил, что с июля российские военные усиливали защиту НПЗ: три площадки для размещения зенитных ракетно-пушечных комплексов заменили башнями, а вокруг предприятия оборудовали позиции мобильных огневых групп с защитой из мешков с песком. Однако эти меры, по его оценке, не помогли предотвратить ущерб от нынешней атаки. Также Jembob обнаружил новую башню возле уже атакованного дата-центра «Яндекс» в Калуге. Исследователь считает, что возведение этой башни было панической реакцией российских властей на украинскую атаку.
Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ оценил совокупную проектную мощность трех атакованных за последние три дня российских НПЗ — в Кстово, Новокуйбышевске и уфимского «Башнефть-Новойл» — примерно в 33 млн тонн нефти в год, или около 10% общероссийских перерабатывающих мощностей. Авторы проекта связывают возобновление атак с завершением «энергетического перемирия»: по их версии, Украина на две недели приостанавливала удары по НПЗ по просьбе администрации США, тогда как российские удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре продолжались. Dnipro Osint также заявляет, что в ходе атак были повреждены сразу несколько установок первичной и вторичной переработки.
Более 276 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества, сообщил вечером 1 ноября глава городского округа Алексей Кулемзин.
В ночь на 2 ноября украинские беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Самара». Речь идет о крупнейшем промышленном узле, который обеспечивает прием, смешивание различных сортов нефти и ее транспортировку по магистральным нефтепроводам. На территории ЛПДС «Самара» расположен один из крупнейших резервуарных парков в Европе. На станции находится 71 резервуар с суммарным объемом хранения более 1,6 млн м³ нефти.
Власти Украины не соглашались прекращать удары по российским НПЗ, сообщили Kyiv Independent украинские чиновники. Они опровергли публикацию The Wall Street Journal о том, что Киев якобы приостановил атаки под давлением администрации Дональда Трампа. По словам собеседников издания, спецпосланник США Джаред Кушнер предлагал отказаться от ударов на 30 дней, однако соответствующего приказа украинским военным не отдавали. Менее чем через сутки после публикации The WSJ беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области. Зеленский ранее также говорил, что украинские военные лишь «старались быть немного осторожнее», но приказа о прекращении ударов не получали.
Между тем для защиты важных инфраструктурных объектов от БПЛА в России стали использовать морские контейнеры.
Пользователь под ником Special Kherson Cat 🐈🇺🇦, комментируя видео объекта, похожего на воздушный шар с небольшим ударным беспилотником в небе над Московской областью, пишет, что подобные аппараты, по информации российских источников, в последние недели неоднократно замечали в окрестностях столицы — их связывают с ограничениями работы аэропортов. По имеющимся сообщениям, такие воздушные шары используются для доставки малых ударных БПЛА вглубь России. На участке полета, который аппарат преодолевает на шаре, он не расходует собственный запас топлива или заряд аккумулятора, что потенциально увеличивает дальность действия.
Западное OSINT-сообщество обратило внимание на новый российский репортаж, в котором подробно показано применение вертолетов для перехвата украинских дальнобойных беспилотников.
По подсчетам Клемана Молена, в октябре было зафиксировано 537 ударов «миддлстрайк» по логистике ВС РФ в тылу оккупированных регионов — на 30% меньше, чем месяцем ранее. Молен связывает это снижение с девятидневным ограничением работы Starlink и Starshield.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 29 октября по 20:00 30 октября стало известно как минимум о 12 погибших и 61 пострадавшем мирном жителе в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 19 погибших и 161 пострадавшем мирном жителе. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» опубликовал спутниковый снимок со следами ударов по аэродрому Мариновка в Волгоградской области. В проекте отметили, что на более раннем снимке в низком разрешении видно, что именно на этих местах стояли два истребителя-бомбардировщика Су-34. В Z-канале «Воевода Вещает», близком к ВКС РФ, комментируя снимок, признали эффективность украинских ракет «Нептун» и призвали оборудовать дополнительные укрытия для авиатехники. Также там отметили, что часть укрытий, которые видны на спутниковом снимке, не защищены от попаданий ракет и установлены родственником одного из летчиков «в инициативном порядке».
В 3-м армейском корпусе ВСУ показали кадры поражения российского вертолета Ми-8 «миддлстрайк»-дронами Hornet. В канале корпуса отметили, что вертолет летел быстрее беспилотников, поэтому поразить его удалось, только когда он сел. В «Кіберборошно» установили, что вертолет был поражен в районе оккупированной Тарасовки Луганской области, в 45 км от ЛБС, и отметили, что он ранее садился там же, начиная как минимум с марта. В канале «Воевода Вещает» сообщили, что экипаж вертолета выжил и был эвакуирован.
В Генштабе ВСУ сообщили, что СОУ поразили в Курской области пусковую установку ОТРК «Искандер».
В канале «OSINT Бджоли ✙» опубликовали фотографии поврежденного российского истребителя Су-30СМ. В канале намекнули, что он столкнулся с другим аналогичным истребителем, который потерпел крушение в Калининградской области 21 октября. В канале «Воевода Вещает» подтвердили эту информацию.
The Economist повысил оценку числа российских военнослужащих, погибших в войне против Украины, до 374–770 тысяч человек. В мае издание оценивало эти потери в 280–518 тысяч. Общие потери ВС РФ убитыми и ранеными The Economist теперь оценивает в 1,4–2,1 млн человек против 1,1–1,5 млн в мае. Расчет основан на статистической модели, объединяющей данные западных разведок, военных ведомств, независимых исследователей и собственного трекера боевых действий. По подсчетам издания, за последние три месяца СОУ добились чистого территориального прироста в 73 км², отыграв примерно половину российских приобретений с начала года, хотя интенсивность боев достигла максимума за всю войну. На фоне замедления наступления ВС РФ резко нарастили дальние удары: число атак на расстоянии более 100 км от линии фронта выросло со 130 в июне до 453 в сентябре. В течение месяца до 23 октября ВС РФ атаковали 290 объектов гражданской инфраструктуры Украины, а по энергетике пришлось не менее 46 ударов. СОУ также поддерживает темп дальних ударов — около 140 в месяц с июня по сентябрь, преимущественно по военным целям, но также по НПЗ, топливным хранилищам, портам, предприятиям и дата-центрам. Несмотря на высокие потери и отсутствие крупных территориальных успехов, The Economist считает, что российское руководство сохраняет инициативу и способно продолжать войну на истощение.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения нанесли в октябре рекордные потери российским войскам в 16 796 убитых и раненых. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, отчитались, что 1 ноября ВС РФ понесли рекордные суточные потери в 2,5 тысячи человек убитыми и ранеными. В украинском военном ведомстве отметили, что предыдущий рекорд в 2250 убитых и раненых был поставлен сравнительно недавно, 21 октября.
Владимир Зеленский заявил, что в октябре ВС РФ потеряли убитыми и тяжелоранеными 54 400 военнослужащих — это, по его словам, максимальный месячный показатель с начала полномасштабной войны. По его сведениям, в октябре ВСУ удалось освободить 96,2 км² территории — на 10,4 км² больше, чем заняли российские войска в этом месяце.
Вооружения и военная техника
Госдеп США одобрил продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3. Журналист Алекс Рауфоглу уточнил, что первые поставки ожидаются не раньше 2030 года. Минобороны Украины призывает Пентагон передать перехватчики из собственных запасов, сообщает Reuters.
C 2022 года Украина получила почти 3 тысячи бронемашин канадской Roshel Senator в рамках пакетов военной помощи, сообщили в компании Roshel.
Чешский оборонный холдинг CSG, который производит, в частности, заряды и взрыватели для 155-мм артиллерийских выстрелов для последующей сборки в Украине, начал восстановление заводов времен холодной войны в Греции и Германии, рассказал директор концерна по внешним связям Ян Гармачек.
В рамках форума «Россия — Африка» гостям представили российскую малогабаритную ракету «Дань-Т», раскрыв ее характеристики: согласно информации на стенде, масса боевой части составляет до 130 кг, крейсерская скорость — до 500 км/ч, дальность — до 450 км.
Совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что баллистическая ракета FP-7 прошла боевое применение, однако ее использование экономически нецелесообразно, поскольку стоимость изделия составляет $600 тысяч против $50 тысяч для дрона FP-2, который при этом имеет более массивную боевую часть.
О главных событиях войны 30 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Эвакуация жителей из Олешек, атаки ВС РФ от Гуляйполя в сторону Орехова, удар по Новокуйбышевскому НПЗ. Что происходит на фронте
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