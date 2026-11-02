Оборонительные рубежи ВСУ вдоль реки Жеребец, завершилась гуманитарная операция в Олешках. Что происходит на фронте

На славянском направлении фиксируются успешные украинские контратаки восточнее Славянска.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» сообщает, что СОУ продвинулись на западных подступах в Рай-Александровке и восстановили контроль над Пискуновкой к востоку от Славянска. На карте Deepstate указанные участки отмечены как подконтрольные Украине.

На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ закрепиться в городской застройке Доброполья.

Пользователь под ником Bielitz обратил внимание на видео российского 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты, на котором якобы показаны российские военные в Доброполье. Согласно выполненной геопривязке, на самом деле видео снято в оккупированном Мирнограде (до 2016 года — Димитров), в тылу российских войск.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», признает, что отдельным российским военным удалось «просочиться» в Доброполье, однако утверждает, что они лишены снабжения и достаточно быстро уничтожаются украинскими дронами и пехотой. Шансы противника закрепиться в Доброполье он оценивает как «мизерные».

На запорожском направлении российские военные продвигаются западнее Гуляйполя.

DeepState сообщает, что российские военные продвинулись в районе Гуляйпольского (до 2016 года — Комсомольское) и Горького к западу от Гуляйполя.

Руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщает, что в последнее время в оккупированной части Запорожской области усилилось движение российских военных грузовиков. Он отмечает, что ВС РФ накапливают силы на запорожском направлении в течение последних двух недель, вероятно, пользуясь снижением интенсивности украинских ударов по логистическим маршрутам в связи с гуманитарной миссией в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск).

На херсонском направлении завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей из Олешек.

Представители России и Украины отчитались о завершении гуманитарной миссии в Олешках, однако местная волонтерка Ксения Архипова сообщила «Агентству», что выехать удалось не всем желающим, так как разминирование окрестных дорог не было завершено, а некоторые жители сел Олешковской общины не смогли добраться в город через блокпосты. Корреспондент Newsmax Алекс Салви сообщил, что в Украину отправились эвакуированные на 11 автобусах, а в Россию — на четырех.

31 октября белорусское государственное агентство «Белта» сообщило, что из Анапы в Гомель вылетели три самолета с жителями Олешек, пожелавшими вернуться в Украину. Между тем посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в районе Олешек, в результате чего пострадали двое местных жителей. Другие источники не подтверждали эту информацию. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что обе стороны соблюдали перемирие, и заявил, что совместно с его российской коллегой Яной Лантратовой изучает возможности организации новых гуманитарных инициатив.

В тот же день эвакуированные жители Олешек прибыли в Украину. Они рассказали The Insider о голоде, исчезновениях людей и жизни под российской оккупацией. Между тем украинские источники обвинили ВС РФ в том, что те воспользовались перемирием для ротации, укрепления позиций и подвоза боеприпасов. Позднее информацию подтвердили в Генштабе ВСУ, а телеканал Sky News опубликовал видео въезда в город российской техники.