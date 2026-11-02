Чешский холдинг CSG, сотрудничающий с Киевом, начал восстанавливать заводы времен холодной войны для расширения производства боеприпасов

Чешский оборонный холдинг Czechoslovak Group начал восстанавливать заброшенные заводы, закрытые после окончания холодной войны, в рамках расширения производства. Об этом в интервью бельгийскому изданию Rappourter рассказал директор CSG по внешним связям Ян Гамачек.

В частности, в начале следующего года холдинг собирается возобновить производство тролила в греческом городе Лаврион совместно с оборонной компанией Hellenic Defence Systems (EAS). Затем завод по выпуску нитроцеллюлозы для гражданских нужд в немецком Вальсроде будет переоборудован под военное производство. В немецком Гнашвице CSG купила действующий завод по выпуску взрывчатых веществ и других энергетических материалов, на мощностях которого планируется развивать производство нитроглицерина и продукции на его основе.

По словам Гамачека, цель холдинга — обеспечить производство критически важных компонентов, необходимыми для изготовления европейских боеприпасов калибра 155 мм (стандартный артиллерийский боеприпас). По плану, после завершения работ CSG будет обеспечивать примерно треть потребностей Европы.

Согласно данным сайта Czechoslovak Group, в холдинг входит более 100 компаний. Продукция холдинга поставляется более чем в 70 стран. Как ранее писал The Insider, CSG сотрудничает с Киевом: холдинг производит взрыватели и заряды для 155-миллиметровых снарядов, а их финальная сборка осуществляется в Украине, что ускоряет поставки и снижает нагрузку на европейские заводы.