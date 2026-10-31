Эвакуированные из Олешек прибыли в Украину. Они рассказали The Insider о голоде, исчезновениях людей и жизни под российской оккупацией

Один из пожилых эвакуированных, которому через две недели исполняется 80 лет, рассказал The Insider, что за время блокады потерял 20 кг веса. По его словам, раньше жителям выдавали гуманитарную помощь — макароны, соль и крупы, однако в последний год выдачи сократились до двух банок сгущенного молока в месяц. Позднее перестали выдавать и их. Мужчина пожаловался на ухудшение здоровья и отсутствие необходимых лекарств.

Другая эвакуированная, Татьяна Васильевна, рассказала, что после разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года ее дом оказался затоплен почти до дымохода. Семье удалось выехать буквально за несколько минут до того, как дорогу перекрыла вода. Вернувшись спустя три недели, они обнаружили, что в доме сохранились только основные стены. После восстановления жилья семья снова оказалась в опасности: последний год город был практически отрезан от внешнего мира, а поездки за продуктами стали смертельно опасными из-за мин.

«У нас недавно Олег ехал, подорвался на мине. Он нам потолок поднимал. Он сразу погиб», — рассказала женщина. Она также сообщила о нескольких знакомых, получивших ранения, и о гибели других жителей города. По ее словам, российские военные могли отбирать у местных жителей продукты, избивать их и угрожать оружием. Татьяна Васильевна рассказала, что знакомую ей семью российские военные расстреляли после конфликта из-за еды.

Еще одна эвакуированная рассказала The Insider, что российские военные забрали ее мужа в 2022 году. С тех пор женщина ничего не знает о его судьбе. По ее словам, родственникам дали понять, что продолжать поиски опасно, а обращаться в российские учреждения с украинскими документами было невозможно. Она также рассказала об исчезновении пожилой соседки: женщина перестала выходить из дома, а когда соседи пришли проверить, что случилось, обнаружили открытые двери и нетронутые вещи, но самой хозяйки не нашли.

Из-за отсутствия электричества жители Олешек готовили еду на самодельных печах из кирпичей, использовали генераторы и солнечные панели. Связь практически не работала. По словам одной из собеседниц The Insider, иногда приходилось долго искать место, откуда можно позвонить родственникам, а некоторые люди не выходили на связь неделями или месяцами.

Эвакуированные рассказали, что до последнего сомневались, удастся ли безопасно добраться до Украины. Многие опасались российской фильтрации и возможных задержаний. Татьяна Васильевна призналась, что боялась даже садиться в самолет: ей казалось, что российская сторона может устроить провокацию во время перелета. Однако, по ее словам, во время этой эвакуации фильтрации не было — пассажиров лишь проверили перед посадкой в самолет, а затем пропустили в Беларусь и Украину.

При этом Татьяна Васильевна рассказала, что перед отправлением к ней подошел один из организаторов эвакуации и спросил, почему она решила ехать в Украину, а не в Россию. Женщина ответила, что Украина ей ближе. Собеседницы The Insider подчеркнули, что прямого принуждения во время эвакуации не было, и поблагодарили первую леди США Меланию Трамп за помощь в организации операции.

По оценке корреспондентки The Insider, в самих Олешках после эвакуации могли остаться около 700–1000 человек. Среди них есть дети, пожилые и маломобильные люди. Многие отказались выезжать из страха перед возможной провокацией или потому, что не хотели покидать свои дома. Одна из эвакуированных предположила, что в случае новой безопасной эвакуации желающих уехать будет больше.

Эвакуация стала возможной после соглашения о временном прекращении огня в районе Олешек, заключенного при посредничестве Мелании Трамп. Режим тишины действует с 27 октября и должен завершиться вечером 1 ноября. Жителей, пожелавших попасть в Украину, сначала перевезли в российскую Анапу, затем самолетами доставили в белорусский Гомель, откуда они автобусами добрались до украинской границы.

До полномасштабного российского вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. В сентябре The Insider рассказывал о гуманитарной катастрофе в городе, где жители оставались без электричества, воды, продуктов и лекарств. После нынешней эвакуации часть населения по-прежнему остается в оккупированных Олешках и соседних населенных пунктах.