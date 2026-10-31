Три самолета с эвакуированными из оккупированных Олешек прибыли в Беларусь. Оттуда людей отправят в Украину

Три самолета с жителями оккупированного Россией города Олешки Херсонской области, пожелавшими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Эвакуированные добирались до российской Анапы на автобусах, после чего несколько часов летели в Беларусь. Теперь их должны перевезти к пограничному переходу «Новая Гута», через который они смогут попасть в Украину.
Для встречи людей в аэропорту Гомеля развернули палаточный городок с обогреваемыми помещениями, горячим питанием и медицинскими пунктами. Там работают спасатели, врачи, психологи и волонтеры, пишет госагентство. Среди эвакуированных есть дети и маломобильные люди.
Точное число вывезенных пока неизвестно. Ранее первая леди США Мелания Трамп сообщала, что для эвакуации более 750 человек подготовлены 25 автобусов, машины скорой помощи и 50 медицинских работников. Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что все желавшие выехать на подконтрольную Украине территорию смогли покинуть Олешки. После этого колонны разделились: часть людей направилась в Россию, остальные — в Украину через российскую и белорусскую территории. По словам Лубинца, за первые 87 часов режима прекращения огня нарушений зафиксировано не было.
В интервью белорусскому телевидению Лубинец рассказал, что во время перевозки эвакуированных колонны несколько раз останавливались, а людей с инвалидностью доставляли в аэропорт на машинах скорой помощи. Омбудсмен также сообщил, что вместе с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой предложил Мелании Трамп распространить подобный механизм эвакуации на другие населенные пункты.
Как писал The Insider, эвакуация жителей Олешек началась накануне, 30 октября. Гуманитарная операция стала возможной после договоренности о временном прекращении огня в районе города. О соглашении 23 октября сообщил Белый дом. Посредником выступила Мелания Трамп, которая участвовала в согласовании маршрута эвакуации и условий доставки гуманитарной помощи. Первоначально прекращение огня планировалось с 29 октября, однако впоследствии его начало перенесли на 27 октября. Режим тишины должен действовать до вечера 1 ноября.
До российского вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. К началу гуманитарной операции, по оценкам украинских властей, в городе оставались около двух тысяч жителей. В сентябре The Insider рассказывал о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках. Местная журналистка Елена Гнитецкая сообщала редакции, что жители долгое время оставались без электричества, продуктов, воды и лекарств. Из-за заминированных дорог и постоянной угрозы атак беспилотников многие не могли самостоятельно покинуть город.