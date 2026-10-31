Три самолета с эвакуированными из оккупированных Олешек прибыли в Беларусь. Оттуда людей отправят в Украину

Три самолета с жителями оккупированного Россией города Олешки Херсонской области, пожелавшими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Эвакуированные добирались до российской Анапы на автобусах, после чего несколько часов летели в Беларусь. Теперь их должны перевезти к пограничному переходу «Новая Гута», через который они смогут попасть в Украину.

Для встречи людей в аэропорту Гомеля развернули палаточный городок с обогреваемыми помещениями, горячим питанием и медицинскими пунктами. Там работают спасатели, врачи, психологи и волонтеры, пишет госагентство. Среди эвакуированных есть дети и маломобильные люди.