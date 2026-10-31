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Новости

Три самолета с эвакуированными из оккупированных Олешек прибыли в Беларусь. Оттуда людей отправят в Украину

The Insider
БелТА

БелТА

Три самолета с жителями оккупированного Россией города Олешки Херсонской области, пожелавшими выехать на подконтрольную Украине территорию, приземлились в аэропорту белорусского Гомеля. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Эвакуированные добирались до российской Анапы на автобусах, после чего несколько часов летели в Беларусь. Теперь их должны перевезти к пограничному переходу «Новая Гута», через который они смогут попасть в Украину.

Для встречи людей в аэропорту Гомеля развернули палаточный городок с обогреваемыми помещениями, горячим питанием и медицинскими пунктами. Там работают спасатели, врачи, психологи и волонтеры, пишет госагентство. Среди эвакуированных есть дети и маломобильные люди.

Изображение из галереи

БелТА

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Точное число вывезенных пока неизвестно. Ранее первая леди США Мелания Трамп сообщала, что для эвакуации более 750 человек подготовлены 25 автобусов, машины скорой помощи и 50 медицинских работников. Накануне украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объявил, что все желавшие выехать на подконтрольную Украине территорию смогли покинуть Олешки. После этого колонны разделились: часть людей направилась в Россию, остальные — в Украину через российскую и белорусскую территории. По словам Лубинца, за первые 87 часов режима прекращения огня нарушений зафиксировано не было.

Изображение из галереи

БелТА

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В интервью белорусскому телевидению Лубинец рассказал, что во время перевозки эвакуированных колонны несколько раз останавливались, а людей с инвалидностью доставляли в аэропорт на машинах скорой помощи. Омбудсмен также сообщил, что вместе с российской уполномоченной по правам человека Яной Лантратовой предложил Мелании Трамп распространить подобный механизм эвакуации на другие населенные пункты.

Изображение из галереи

БелТА

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Как писал The Insider, эвакуация жителей Олешек началась накануне, 30 октября. Гуманитарная операция стала возможной после договоренности о временном прекращении огня в районе города. О соглашении 23 октября сообщил Белый дом. Посредником выступила Мелания Трамп, которая участвовала в согласовании маршрута эвакуации и условий доставки гуманитарной помощи. Первоначально прекращение огня планировалось с 29 октября, однако впоследствии его начало перенесли на 27 октября. Режим тишины должен действовать до вечера 1 ноября.

Изображение из галереи

БелТА

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До российского вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. К началу гуманитарной операции, по оценкам украинских властей, в городе оставались около двух тысяч жителей. В сентябре The Insider рассказывал о гуманитарной катастрофе в оккупированных Олешках. Местная журналистка Елена Гнитецкая сообщала редакции, что жители долгое время оставались без электричества, продуктов, воды и лекарств. Из-за заминированных дорог и постоянной угрозы атак беспилотников многие не могли самостоятельно покинуть город.

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Публикация:«Три самолета с эвакуированными из оккупированных Олешек прибыли в Беларусь. Оттуда людей отправят в Украину»

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