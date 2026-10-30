Эвакуация жителей из Олешек, атаки ВС РФ от Гуляйполя в сторону Орехова, удар по Новокуйбышевскому НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении командование ВС РФ поддерживает инфильтрацию малых пехотных групп на флангах Доброполья

На запорожском направлении продолжаются российские атаки от Гуляйполя в сторону Орехова

На херсонском направлении началась эвакуация жителей из района Олешек в Херсонской области

До 15 человек выросло количество жертв российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре

На аэродроме Мариновка в Волгоградской области ракетами «Нептун» уничтожены два бомбардировщика Су-34

Налет на Новокуйбышевский НПЗ — первая украинская атака на НПЗ в России за последние две недели

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 285 023 человека

Из-за нештатной ситуации на аэродроме Ахтубинск сгорел новейший истребитель Су-57

Обстановка на фронте

На харьковском направлении отмечается накопление российских военных в занятых населенных пунктах на северо-востоке Харьковской области.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные накапливаются «с признаками закрепления» в Ольховатке и Должанке на северо-востоке Харьковской области и «просачиваются» в соседние села. Тем не менее, по его сведениям, ситуация как здесь, так и на волчанском участке фронта улучшилась с исчезновением «зеленки», прибытием украинских подкреплений и благодаря активной работе дронов.

На покровском направлении командование ВС РФ поддерживает инфильтрацию малых пехотных групп на флангах Доброполья.

Исследователь под ником AMK Mapping нанес на карту местоположение «просочившихся» малых российских групп на юго-западном и северо-восточном флангах добропольского участка фронта. Он считает, что командование ВС РФ стремится расширить «серую зону» в этих рубежах.

На запорожском направлении продолжаются российские атаки от Гуляйполя в сторону Орехова.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ по-прежнему наступают со стороны Гуляйполя в сторону Орехова, но пока не могут выйти на ближние подступы к городу. В то же время российское командование пытается резко нарастить темпы продвижения на этом участке. Тем не менее, СОУ продолжают удерживать село Доброполье, тогда как ВС РФ смогли закрепиться на окраине Воздвижевки и «просочиться» в Верхнюю Терсу. Однако им пока не удалось войти в Горькое и Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское; в последнем, по оценке Машовца, остается 2–3 российских пехотинца после недавней украинской «зачистки»). Кроме того, российские военные фактически полностью захватили Чаривное, а отдельные их группы фиксируются даже в районе Омельника, в 19 км от ЛБС.

Машовец отмечает, что российские войска сконцентрировали усилия на слабом участке обороны СОУ между Малой Токмачкой и Гуляйпольским, а в оперативном смысле сохранили возможность маневра и снабжение, несмотря на украинские удары по логистическим маршрутам, и полагает, что в сложившейся ситуации украинскому командованию было бы предпочтительнее не организовывать новые контратаки во фланг российской группировки войск «Восток», а усилить оборону переднего края и развернуть оперативные резервы, готовые купировать российские прорывы.

На херсонском направлении началась эвакуация жителей из района Олешек (до 2016 года — Цюрупинск) в Херсонской области.

Российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщили о завершении разминирования территории для отправки гуманитарной помощи в оккупированные Олешки в Херсонской области. Колонна отправится к центральной районной больнице. Жители, желающие покинуть город, могут сделать это до 14:00 30 октября, затем начнется раздача помощи оставшимся. 30 октября Лантратова и Лубинец сообщили, что эвакуация началась, и для нее подготовили 25 автобусов общей вместимостью 750 человек. Режим тишины, который должен продлиться до вечера 1 ноября, в настоящее время сохраняется.

В 3-м мотопехотном батальоне «Воля» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ рассказали, как сначала взяли в плен российского военного с помощью дрона с громкоговорителем, а потом заставили его эвакуировать тело погибшего украинского солдата, для чего сбросили тележку с помощью «Бабы-яги».

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 октября баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23, четырех управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 и 113 беспилотников типа «Шахед» (83 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Были сбиты или подавлены 99 целей: три ракеты Х-59 / Х-69 и 96 БПЛА (85%), в том числе 71 реактивный. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Число пострадавших при ударе по центру Чернигова накануне днем возросло до 37 человек, среди них пятеро детей, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Еще два ребенка погибли.