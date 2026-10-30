Эвакуация жителей из Олешек, атаки ВС РФ от Гуляйполя в сторону Орехова, удар по Новокуйбышевскому НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении командование ВС РФ поддерживает инфильтрацию малых пехотных групп на флангах Доброполья
- На запорожском направлении продолжаются российские атаки от Гуляйполя в сторону Орехова
- На херсонском направлении началась эвакуация жителей из района Олешек в Херсонской области
- До 15 человек выросло количество жертв российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре
- На аэродроме Мариновка в Волгоградской области ракетами «Нептун» уничтожены два бомбардировщика Су-34
- Налет на Новокуйбышевский НПЗ — первая украинская атака на НПЗ в России за последние две недели
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 285 023 человека
- Из-за нештатной ситуации на аэродроме Ахтубинск сгорел новейший истребитель Су-57
Обстановка на фронте
На харьковском направлении отмечается накопление российских военных в занятых населенных пунктах на северо-востоке Харьковской области.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные накапливаются «с признаками закрепления» в Ольховатке и Должанке на северо-востоке Харьковской области и «просачиваются» в соседние села. Тем не менее, по его сведениям, ситуация как здесь, так и на волчанском участке фронта улучшилась с исчезновением «зеленки», прибытием украинских подкреплений и благодаря активной работе дронов.
На покровском направлении командование ВС РФ поддерживает инфильтрацию малых пехотных групп на флангах Доброполья.
Исследователь под ником AMK Mapping нанес на карту местоположение «просочившихся» малых российских групп на юго-западном и северо-восточном флангах добропольского участка фронта. Он считает, что командование ВС РФ стремится расширить «серую зону» в этих рубежах.
На запорожском направлении продолжаются российские атаки от Гуляйполя в сторону Орехова.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ по-прежнему наступают со стороны Гуляйполя в сторону Орехова, но пока не могут выйти на ближние подступы к городу. В то же время российское командование пытается резко нарастить темпы продвижения на этом участке. Тем не менее, СОУ продолжают удерживать село Доброполье, тогда как ВС РФ смогли закрепиться на окраине Воздвижевки и «просочиться» в Верхнюю Терсу. Однако им пока не удалось войти в Горькое и Гуляйпольское (до 2016 года — Комсомольское; в последнем, по оценке Машовца, остается 2–3 российских пехотинца после недавней украинской «зачистки»). Кроме того, российские военные фактически полностью захватили Чаривное, а отдельные их группы фиксируются даже в районе Омельника, в 19 км от ЛБС.
Машовец отмечает, что российские войска сконцентрировали усилия на слабом участке обороны СОУ между Малой Токмачкой и Гуляйпольским, а в оперативном смысле сохранили возможность маневра и снабжение, несмотря на украинские удары по логистическим маршрутам, и полагает, что в сложившейся ситуации украинскому командованию было бы предпочтительнее не организовывать новые контратаки во фланг российской группировки войск «Восток», а усилить оборону переднего края и развернуть оперативные резервы, готовые купировать российские прорывы.
На херсонском направлении началась эвакуация жителей из района Олешек (до 2016 года — Цюрупинск) в Херсонской области.
Российский омбудсмен Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщили о завершении разминирования территории для отправки гуманитарной помощи в оккупированные Олешки в Херсонской области. Колонна отправится к центральной районной больнице. Жители, желающие покинуть город, могут сделать это до 14:00 30 октября, затем начнется раздача помощи оставшимся. 30 октября Лантратова и Лубинец сообщили, что эвакуация началась, и для нее подготовили 25 автобусов общей вместимостью 750 человек. Режим тишины, который должен продлиться до вечера 1 ноября, в настоящее время сохраняется.
В 3-м мотопехотном батальоне «Воля» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ рассказали, как сначала взяли в плен российского военного с помощью дрона с громкоговорителем, а потом заставили его эвакуировать тело погибшего украинского солдата, для чего сбросили тележку с помощью «Бабы-яги».
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 30 октября баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 / KN-23, четырех управляемых авиационных ракет Х-59 / Х-69 и 113 беспилотников типа «Шахед» (83 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основными направлениями удара стали Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Были сбиты или подавлены 99 целей: три ракеты Х-59 / Х-69 и 96 БПЛА (85%), в том числе 71 реактивный. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 17 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Число пострадавших при ударе по центру Чернигова накануне днем возросло до 37 человек, среди них пятеро детей, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. Еще два ребенка погибли.
До 15 человек выросло число погибших при атаке на железнодорожный вокзал в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) — в больнице скончался получивший ранения мужчина, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Воздушные силы ВСУ опубликовали фотографию обломков российского реактивного БПЛА на платформе вокзала в Днепре. В ведомстве заявили, что снимок опровергает распространяемые российскими источниками утверждения о том, что последствия атаки были вызваны работой украинской ПВО.
Накануне днем беспилотники многократно атаковали Запорожскую область, сообщил врио главы местной ОВА Михаил Семикин. Четыре человека пострадали при ударе FPV-дроном по муниципальному автобусу в Запорожье. При следующей атаке пострадали еще два человека, повреждения получили 15 транспортных средств, складское здание, линия электропередачи и многоквартирный дом поблизости. Также глава ОВА сообщил об одном погибшем мужчине и трех раненых в селе Беленькое. Позже в центре Запорожья под удар FPV-дрона попало маршрутное такси — один человек пострадал. Еще три человека пострадали в результате атаки FPV-дрона на троллейбус.
Тринадцать человек пострадали в Изюме при ударе тремя управляемыми авиабомбами по пятиэтажному зданию, в результате чего произошло частичное разрушение с 1 по 5 этажи, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Днепре накануне днем БПЛА атаковал общежитие местного училища, сообщила ГСЧС. В пятиэтажном здании загорелись две комнаты на верхнем этаже. Двум девушкам 15 и 16 лет потребовалась медицинская помощь.
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что в ночь на 30 октября ВС РФ применили шесть баллистических ракет РМ-48У / 9М723 по Киеву, девять ракет «Циркон» / КН-23 по районам Кременчуга и Светловодска, а также шесть крылатых ракет «Искандер-К» по Кременчугу.
В результате ночной атаки в Днепре и близлежащих населенных пунктах без электричества осталось более 350 тысяч абонентов, сообщил глава Днепропетровской ОВА. К утру энергетикам удалось вернуть свет части потребителей. По последней информации, более 200 тысяч абонентов всё еще остаются без электроснабжения.
В Кременчугском районе под удар попало предприятие, заявил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. По информации Z-каналов, удар пришелся по Кременчугскому НПЗ. В 2022 году сообщалось о полном уничтожении завода.
Один человек погиб в результате ночной атаки на Киев, сообщила ГСЧС. В Днепровском районе обломки разрушили часть одноэтажного здания и вызвали пожар. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего человека. Также повреждены окна жилого дома и припаркованные автомобили. В Дарницком районе возникли пожары в нескольких нежилых зданиях.
В Минобороны РФ заявили, что в Киеве поражены ракетный агрегатно-детальный завод, выпускающий комплектующие для беспилотников, и цех по сборке и хранению БПЛА, в Киевской области — электроподстанция ПС-330 «Новокиевская», в Днепропетровской области — электроподстанция ПС-330 «Светлое», а в акватории Чёрного моря — сухогруз.
Минэнерго Украины днем констатировало, что в результате целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру, в частности, на системы передачи электроэнергии и трансформаторное оборудование, ситуация с электроснабжением в Днепровском регионе, в Киеве и области остается сложной.
В Киеве с 30 октября частично возобновят движение по Южному мосту: автомобили смогут проезжать с левого на правый берег Днепра по одной полосе. Движение в обратном направлении остается закрытым из-за технических работ, передает УНІАН.
В украинском кластере оборонных инноваций Brave1 рассказали, что автоматизированные турели сбили уже более 60 воздушных целей в рамках проекта частной ПВО. Также сообщается, что только за последний месяц такие турели сбили несколько десятков российских беспилотников над Киевом.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 29 октября 40 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями и Пермским краем. В ночь на 30 октября были перехвачены 1 043 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Татарстаном.
OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ опубликовал спутниковые снимки последствий атаки 24 октября на подстанцию 500 кВ «Тамань» в Краснодарском крае, в результате которой часть Крыма осталась без электроснабжения.
ВМС ВСУ заявили об уничтожении двух российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 ракетами комплекса «Нептун» на аэродроме Мариновка в Волгоградской области накануне. Удар был нанесен по месту базирования 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил уничтожение двух Су-34 в результате двух ракетных ударов. Также он заявил о поражении установки ОТРК «Искандер». Инсайдерский канал «Досье шпиона» утверждает, что при атаке погибли двое военнослужащих полка, еще двое были ранены. Fighterbomber, комментируя сообщения об ударе, призвал перебазировать фронтовую авиацию дальше от границы.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» публикует карту активности украинских БПЛА на территории России по состоянию на утро 30 октября.
В сторону московского региона с вечера летело 862 беспилотника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большая часть из них «нейтрализованы» на дальних рубежах. Ночью Росавиация вводила ограничения в столичных Шереметьево, Домодедово, Внуково и других аэропортах европейской части России. В Москве ограничения продлились более 9 часов и затронули 370 рейсов.
Утром беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» в Самарской области, на предприятии возник крупный пожар. Украинские каналы заявили как минимум об 11 очагах возгорания. В Самарском аэропорту ограничивали прием и отправку самолетов. Губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил налет беспилотников на регион. Позже он сообщил, что при ликвидации последствий налета погибли двое мужчин.
Это первая атака на российский НПЗ после паузы, начавшейся после 16 октября, вероятно, из-за давления администрации Дональда Трампа. Агентство Reuters отмечало, что за это время российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили выпуск топлива примерно на четверть — до 5 млн баррелей в сутки. Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пишет, что этот удар — ответ за атаку на Кременчугский НПЗ. Эту версию подтверждает Майкл Кофман. Между тем вице-премьер Александр Новак заявил об украинских атаках сразу на три НПЗ и один химкомбинат.
В Стародубе в Брянской области был атакован завод «Консервсушпрод», который производит сухие пайки для российской армии, пишет издание Astra со ссылкой на фото и видео очевидцев.
Власти Брянска обвинили ВСУ в «целенаправленном» сбросе взрывных устройств возле школ и детских садов города. Как сообщил губернатор Егор Ковальчук, «существует опасность их нахождения на территориях трех школ и 17 детских садов» в Бежицком районе Брянска. Губернатор добавляет, что в поселке Навля в 70 километрах от границы погиб 19-летний юноша — он находился в частном доме, по которому ударил беспилотник. Дроны также повредили жилой дом в поселке Верхи.
В оккупированных Олешках в Херсонской области два человека погибли при разминировании дороги. Известно, что один из погибших — сапер, передают российские СМИ.
«Военкор» RT Андрей Филатов продемонстрировал устройство украинского дрона-приманки: специальный шар, который, по его словам, предназначен для увеличения засветки на радаре. В результате, как пишет Филатов, на такие дроны тратятся дорогостоящие ракеты ЗРПК «Панцирь», которые затем не могут сбить летящие вслед за ложными целями настоящие дроны-камикадзе.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 28 октября по 20:00 29 октября стало известно как минимум о 29 погибших и 167 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 285 023 погибших российских военных в ходе полномасштабной войны с Украиной.
ВС РФ потеряли в войне против Украины не менее 9 тысяч офицеров, подсчитал OSINT-проект KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine на основе российских некрологов, сообщений о похоронах и мемориальных табличках. В категорию офицеров с неустановленным званием авторы также включают резервистов и отставных офицеров, служивших на рядовых и сержантских должностях. Среди них могут быть бывшие сотрудники МВД и других силовых ведомств.
По информации проекта, в результате удара по штабам группировки войск «Центр» — Центрального военного округа и 41-й общевойсковой армии — 26 августа в Донецке был убит начальник инженерных войск Центрального военного округа РФ, полковник Андрей Романчук. Эти сведения подтверждают «Вести Нижний Новгород».
Украинский OSINT-канал «Абсолютно надійне джерело» опубликовал спутниковый снимок российского аэродрома Ахтубинск, на котором, как сообщается, 29 октября в результате нештатной ситуации сгорел российский истребитель Су-57. По подсчетам ресурса «Око Гора ✙ Новости и аналитика», всего за октябрь потери российской авиации в результате украинских ударов, нештатных ситуаций и дружественного огня составили один вертолет и 13 самолетов, из них 11 потеряны безвозвратно. В их числе семь Су-34: один — на аэродроме Ханская в Адыгее 4 октября, четыре — на аэродроме Борисоглебск в Воронежской области 15 октября и два — на аэродроме Мариновка в Волгоградской области 29 октября.
Вооружения и военная техника
Европейская оборонная компания Destinus сообщила, что изготовила 1750 крылатых ракет Ruta B1, которые используются в том числе в СОУ, а месячный объем их производства достиг 300 единиц.
Представитель ГУР сообщил, что производство реактивных дронов «Герань-5» зависит от импортной электроники, которая имеет преимущественно китайское происхождение. В свою очередь, уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что только Нидерланды смогли пресечь ввоз своей электроники для российского ВПК, а компоненты производства других западных стран продолжают находить в российском оружии.
О главных событиях войны 29 октября 2026 года — в предыдущей сводке: «Воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца над позициями ВС РФ, российский удар по вокзалу в Днепре. Что происходит на фронте
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