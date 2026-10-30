Украина возобновила удары по российским НПЗ после «энергетического перемирия». В Самарской области горит завод «Роснефти»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку украинских беспилотников на регион. В Самарском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. Официальных данных о масштабах повреждений предприятия пока нет.

Украинские мониторинговые каналы утверждают, что на территории НПЗ возникло не менее 11 очагов пожара. Независимого подтверждения этой оценки пока нет.

Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру «Роснефти». Его проектная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, битум, нефтяной кокс и реактивное топливо, в том числе для российской военной авиации. Завод неоднократно подвергался атакам беспилотников. После ударов в апреле 2026 года на нем останавливали обе установки первичной переработки нефти.

27 октября Reuters сообщило, что российские НПЗ начали восстанавливать производство после прекращения украинских ударов в середине месяца. По данным источников агентства, во второй половине октября объемы переработки нефти выросли примерно на 25%, до 5 млн баррелей в сутки.

Атака произошла на фоне конфликта между президентами США и Украины из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Дональд Трамп обвинял эти удары в росте цен на дизельное топливо в США и 10 октября потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки. Одновременно Вашингтон заключил сделку о закупках российского дизеля и временно смягчил санкционные ограничения на его поставки. Зеленский раскритиковал соглашение, заявив, что оно поможет Москве продолжать войну.

11 октября Трамп объявил о немедленном «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, однако Зеленский заявил, что узнал о договоренности из СМИ. Киев согласился бы прекратить удары по российским НПЗ только при условии, что Москва остановит атаки на украинскую энергосистему. Уже на следующий день Зеленский обвинил Россию в нарушении объявленного перемирия после удара по теплоэлектростанции в Харькове.

29 октября The Wall Street Journal сообщила, что под давлением Вашингтона украинское командование еще в середине месяца распорядилось приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным источников издания, пауза должна была продлиться как минимум до промежуточных выборов в США 3 ноября. Тем временем российские НПЗ воспользовались прекращением атак: по данным Reuters, во второй половине октября переработка нефти в России выросла примерно на 25%.