Украина возобновила удары по российским НПЗ после «энергетического перемирия». В Самарской области горит завод «Роснефти»

Утром 30 октября беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. На территории предприятия возник крупный пожар. Это первый известный удар по российскому НПЗ после паузы, последовавшей за объявлением президентом США Дональдом Трампом «энергетического перемирия» 11 октября.
Местные жители публиковали фотографии и видео густого черного дыма над промышленной зоной, а также сообщали о взрывах и работе ПВО. OSINT-аналитик Astra геолоцировал снимки очевидцев и подтвердил, что возгорание произошло на территории Новокуйбышевского НПЗ.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку украинских беспилотников на регион. В Самарском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. Официальных данных о масштабах повреждений предприятия пока нет.
Украинские мониторинговые каналы утверждают, что на территории НПЗ возникло не менее 11 очагов пожара. Независимого подтверждения этой оценки пока нет.
Новокуйбышевский НПЗ входит в структуру «Роснефти». Его проектная мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо, битум, нефтяной кокс и реактивное топливо, в том числе для российской военной авиации. Завод неоднократно подвергался атакам беспилотников. После ударов в апреле 2026 года на нем останавливали обе установки первичной переработки нефти.
27 октября Reuters сообщило, что российские НПЗ начали восстанавливать производство после прекращения украинских ударов в середине месяца. По данным источников агентства, во второй половине октября объемы переработки нефти выросли примерно на 25%, до 5 млн баррелей в сутки.
Атака произошла на фоне конфликта между президентами США и Украины из-за украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Дональд Трамп обвинял эти удары в росте цен на дизельное топливо в США и 10 октября потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки. Одновременно Вашингтон заключил сделку о закупках российского дизеля и временно смягчил санкционные ограничения на его поставки. Зеленский раскритиковал соглашение, заявив, что оно поможет Москве продолжать войну.
11 октября Трамп объявил о немедленном «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, однако Зеленский заявил, что узнал о договоренности из СМИ. Киев согласился бы прекратить удары по российским НПЗ только при условии, что Москва остановит атаки на украинскую энергосистему. Уже на следующий день Зеленский обвинил Россию в нарушении объявленного перемирия после удара по теплоэлектростанции в Харькове.
29 октября The Wall Street Journal сообщила, что под давлением Вашингтона украинское командование еще в середине месяца распорядилось приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По данным источников издания, пауза должна была продлиться как минимум до промежуточных выборов в США 3 ноября. Тем временем российские НПЗ воспользовались прекращением атак: по данным Reuters, во второй половине октября переработка нефти в России выросла примерно на 25%.