«Воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца над позициями ВС РФ, российский удар по вокзалу в Днепре. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении состоялся «воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца над российскими позициями
- На славянском направлении наблюдаются признаки стабилизации украинской обороны перед Славянско-Краматорской агломерацией
- На константиновском направлении сообщается об общем замедлении темпов продвижения ВС РФ в сторону Дружковки
- На херсонском направлении сохраняется режим прекращения огня без нарушений с обеих сторон в районе Олешек
- Российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре — как минимум 14 человек погибли
- Налет украинских беспилотников на производственную площадку Башкирской содовой компании
- Исследователь Клеман Молен — количество погибших военных в ходе российско-украинской войны достигло 1 млн человек
- Правительство Польши планирует передать в Украину два истребителя МиГ-29 — один из них в нелетном состоянии
Обстановка на фронте
На лиманском направлении состоялся «воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца над российскими позициями.
Военный отдел Московского Патриархата сообщил, что священнослужители с мощами Георгия Победоносца совершили «воздушный крестный ход», облетев на военном вертолете ЛБС в зоне ответственности группировки войск «Запад». «Агентство» напоминает, что предыдущая подобная акция в зоне ответственности группировки имела место в апреле 2026 года, а за ней последовала украинская операция «Вівальді», в ходе которой на лиманском направлении СОУ освободили до 277 км² территории.
На славянском направлении наблюдаются признаки стабилизации украинской обороны перед Славянско-Краматорской агломерацией.
OSINT-исследователь Клеман Молен рассказывает, что с начала сентября ситуация на направлении для украинской стороны улучшилась: СОУ удалось отодвинуть фронт от Николаевки и Краматорска, однако российские войска продолжают атаковать города с помощью КАБ и FPV-дронов.
Пользователь под ником Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 публикует видео из Краматорска, где видно улицу, затянутую колючей проволокой в рамках подготовки города к обороне.
На константиновском направлении сообщается об общем замедлении темпов продвижения ВС РФ в сторону Дружковки.
DeepState зафиксировали, что российские военные продвинулись в районе Майского к востоку от Дружковки.
Клеман Молен заявляет, что ВС РФ до сих пор не взяли Константиновку: по его оценке, они владеют инициативой (что не означает устойчивого контроля или налаженной логистики) примерно на половине территории города, украинские силы — на 15%, а остальные 35% оспариваются. Исследователь добавляет, что российское наступление на Дружковку замедлилось, тогда как СОУ отошли с некоторых позиций в Часовом Яре.
На покровском направлении продолжается инфильтрация российских штурмовиков в Доброполье и в окрестности города.
Клеман Молен пишет, что российские военные «просачиваются» в центр Доброполья и в тыл города. В то же время украинским войска удалось отразить российское наступление на Дружковку с юго-запада и остановить продвижение противника в Днепропетровскую область.
На южно-донецком направлении украинские военные нивелировали угрозу прорыва ВС РФ вглубь Днепропетровской области.
По оценке Клемана Молена, украинские военные сумели вернуть территории, потерянные в 2025 году, и теперь контролируют оба берега реки Мокрые Ялы и приближаются к Великой Новосёлке. Таким образом, пишет исследователь, им удалось нивелировать угрозу российского наступления в направлении поселка Покровское, Новониколаевки, восточной части Запорожской области, Павлограда и Днепра (до 2016 года — Днепропетровск).
На запорожском направлении российские войска заняли новые позиции к востоку от Гуляйполя.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись вблизи Воздвиженки и Луговского к западу от Гуляйполя. Клеман Молен пишет, что российские наступление на этом участке остается медленным, а продвижение к Орехову с юга постепенно выдыхается. Кроме того, СОУ удалось в этом году остановить российское продвижение на Запорожье, контратаковав в районе Степногорска, отмечает обозреватель.
На херсонском направлении сохраняется режим прекращения огня без нарушений с обеих сторон в районе Олешек (до 2016 года — Цюрупинск).
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», пишет, что ВС РФ воспользовались перемирием, чтобы подтянуть к Днепру расчеты БПЛА. Он прогнозирует, что после окончания перемирия российские удары по правобережью усилятся, а группы российских военных попытаются переправиться через реку.
Телеканал Fox News опубликовал фрагменты соглашения о гуманитарной миссии, из которых следует, что желающих эвакуироваться из Олешек сначала вывезут в российскую Анапу, откуда те, кто захотят отправиться на подконтрольную Украине территорию, вылетят в Беларусь на военном самолете. Тем временем российская и украинская стороны заявили, что в Олешках началось разминирование для подвоза гуманитарной помощи и эвакуации, а украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправился в оккупированный город, сообщив перед этим, что перемирие держится уже 54 часа.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что ограничения скорости движения терминалов Starlink, пока они действовали, никак не повлияли на возможности Украины атаковать территорию России. Пострадала только ПВО, а именно дроны-перехватчики и военные вертолеты. Между тем генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать причину сбоя Starlink в Украине в ответ на двухпартийный запрос американских сенаторов, переадресовав запрос в ВВС США.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 октября 112 беспилотников типа «Шахед» (40 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 97 БПЛА — 87%, в том числе 30 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
Пять человек, в том числе 15-летний подросток, пострадали в результате атак на Днепропетровскую область накануне, сообщили в ГСЧС. За день регион подвергся более чем 40 атакам, затронувшим четыре района. В Павлограде повреждены инфраструктура, жилые дома и гаражи, возник пожар. В Никопольском районе пострадали два человека, повреждены частные дома, административное и складское здания, а также магазин. Еще два человека получили ранения в Синельниковском районе при атаках на АЗС и автомобиль. В Каменском районе после удара по инфраструктуре возник пожар.
Один человек погиб и еще четверо пострадали при ударе БПЛА по Харькову накануне днем, сообщила ГСЧС. Дрон попал в складское здание почтового отделения, после чего возник пожар площадью 1 тысяча м².
Один человек погиб при атаке на гражданское предприятие в Сарненском районе Ровенской области накануне вечером, сообщил глава ОВА Александр Коваль. Возникший пожар локализовали спасатели.
В Черниговской области налету беспилотников подверглись гражданские объекты, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. В Чернигове «Бандероль» накануне вечером атаковала ветеринарно-стерилизационный центр «Шаг к животным». Пострадали три женщины, на территории центра зафиксированы повреждения. Более 100 животных вывезли на передержку. УНІАН передает, что одна собака погибла, еще одна собака и три кота получили травмы.
Днем в результате удара по центру Чернигова погибли две 15-летние девочки, еще 23 человека пострадали, сообщили местные власти.
В Бориспольском районе Киевской области под удар попала птицефабрика. В здании, где находилось около 16 тысяч птиц, возник пожар. Возгорание ликвидировано, 15 тысяч птиц удалось спасти, сообщили в ГСЧС.
Четырнадцать человек погибли, еще 14 получили ранения, в том числе ребенок, при ударе по железнодорожному вокзалу в Днепре. По словам главы Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, под удар попал объект транспортной инфраструктуры. «Укрзалізниця» сообщает, что реактивный беспилотник ударил по платформе, рядом с которой находился поезд, следующий в Запорожье.
В результате удара барражирующим боеприпасом «Бандероль» по Кременчугу в Полтавской области погибли три человека, еще 32 пострадали, среди них шестеро детей, сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич. Повреждения получил жилой многоквартирный дом.
Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей Конотопа в Сумской области после пяти суток отключений, сообщило Минэнерго Украины. Электричество подают поочередно, возможны аварийные отключения, поскольку ремонтные работы продолжаются. В «Сумиобленерго» заявили, что в результате удара в ночь на 24 октября были повреждены несколько энергообъектов. Мэр Конотопа Артём Семенихин предупредил, что стабильного электроснабжения в городе до весны ожидать нельзя.
В Минэнерго Украины также сообщили, что по состоянию на утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в прифронтовых и приграничных регионах, в частности в Донецкой, Сумской и Харьковской областях, а в результате повреждения оборудования в Киеве и Киевской области применяются аварийные отключения.
В Киеве восстановили движение метро на левом берегу после удара по Южному мосту 26 октября. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, поезда снова курсируют между станциями «Осокорки» и «Червоний хутір», передает УНІАН.
Три морских беспилотника атаковали контейнеровоз под флагом Либерии в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море, примерно в 20 морских милях от города Шабла, сообщает Reuters со ссылкой на министра обороны страны Димитара Стоянова. Судно следовало из Хайфы в румынскую Констанцу. Владелец контейнеровоза, компания Contships Management, подтвердила нападение. Все 18 членов экипажа — 14 граждан Филиппин и четверо граждан Украины — были эвакуированы и находятся в безопасности на берегу.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 28 октября 90 беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями. В ночь на 29 октября были перехвачены 1 214 БПЛА над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями, Московским регионом, Башкортостаном и Удмуртией.
С вечера 28 октября в сторону Москвы и Подмосковья летели 613 дронов, заявил мэр Сергей Собянин. Большую часть из них силы ПВО сбили «на дальних подступах», а 231 — «на подлете к Москве», утверждает чиновник. Росавиация сообщала о введении ограничений на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, около 7 часов утра их сняли.
По информации Baza, в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга с начала суток задержали или отменили более 400 рейсов. В Шереметьево задержаны 149 рейсов и отменены пять, во Внуково перенесены 137, в Домодедово зафиксированы 42 задержки и одна отмена. В Пулково задержаны 57 рейсов, еще шесть отменены.
В Стерлитамаке дроны атаковали предприятие. Мэр Эмиль Шаймарданов сообщил, что в городе сбили восемь беспилотников, обломки которых «упали на территорию одного из предприятий». Чиновник утверждает, что оно получило «мелкие повреждения» и «работает в штатном режиме». Украинский Telegram-канал Supernova+ пишет об ударе по Башкирской содовой компании. Издание Astra по кадрам из Стерлитамака подтвердило, что дым поднимается в районе этого предприятия. Среди прочего, там выпускают соляную кислоту и дихлорэтан, а также терефталоилхлорид — уникальный компонент для изготовления сверхпрочных материалов.
В Рязанской области после ночной атаки произошел пожар на территории предприятия в Шиловском районе, сообщил губернатор Павел Малков. Возгорание локализовали, пострадавших нет. Что за предприятие попало под удар, чиновник не уточнил. Спутниковый сервис FIRMS NASA фиксирует возгорание в районе бывшего военного поселка Лесной Шиловского района. Там находится пороховой завод «Эластик», из-за взрыва на котором летом 2025 года погибли 28 человек.
После объявления дроновой опасности на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области ночью спутники NASA FIRMS зафиксировали пожар. На аэродроме базируется 11-й смешанный авиационный полк, а также могут находиться фронтовые бомбардировщики Су-24М, разведывательные самолеты Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.
При утреннем налете дронов на Пермский край «незначительные повреждения» получила «одна из промплощадок» на севере региона, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Всего, по его словам, над регионом сбили 10 дронов, обошлось без пострадавших. Как пишет Telegram-канал «Пермь 36,6», о взрывах сообщали жители Перми, Соликамска, Березников, Нытвы и Губахи. Также сообщалось о фиксации воздушных шаров, в которых могут находиться дроны.
«Глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил о ночной атаке на энергетическую инфраструктуру оккупированной Луганской области. По его словам, в результате атаки произошло аварийное отключение в шести муниципалитетах, без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов. Канал Exilenova+ сообщал со ссылкой на местных жителей, что ночью под удар снова попало здание оператора связи «Лугаком» в Луганске, в городе фиксировались перебои с интернетом.
В ГУР отчитались, что беспилотное подразделение «Примари» нанесло удары по ряду российских технических средств, в частности по антеннам, ретрансляторам БПЛА, системам РЭБ (в том числе для подавления Starlink) и электроподстанциям.
Россия возобновила вывоз зерна через Азовское море, судоходство по которому было остановлено в июле после атак украинских БПЛА, сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники. Портовые власти временно разрешили зерновозам выходить из Темрюка и порта Кавказ. По меньшей мере одно судно уже прошло Керченский пролив в Чёрное море. Разрешения будут действовать до 15 ноября, а суда планируют сопровождать военно-морскими конвоями, пишет Reuters.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 27 октября по 20:00 28 октября стало известно как минимум о семи погибших и 55 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
По оценке Клемана Молена, в ходе российско-украинской войны погибло до 1 млн человек с обеих сторон. Такой вывод он сделал из анализа списков «Медиазоны» и проекта UALosses. По прикидкам исследователя, российские потери убитыми могут составлять 500–600 тысяч человек, а украинские — 300–400 тысяч человек, хотя он признает, что последние сложнее оценить. Аналитик под ником M0nstas, в свою очередь, сопоставил список потерь российской 36-й общевойсковой армии со списком «Медиазоны» и пришел к выводу, что в нем отражены порядка 40–50% потерь, и в таком случае российские потери должны составлять 566–707 тысяч человек убитыми.
Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщает, что украинские военные не выполняют планы по уничтожению противника на фронте, потому что такого количества российских военных там просто нет. Главную проблему он видит в российских ударах по украинским тыловым объектам.
Вооружения и военная техника
Правительство Польши готовит пакет военной помощи Украине на сумму €50 млн, в который войдут 155-мм и 152-мм артиллерийские выстрелы, боеприпасы для автоматических пушек истребителей F-16, ракеты для ПЗРК Piorun и два истребителя МиГ-29, один из которых уже исчерпал свой ресурс, а другой еще выполняет полеты.
США задерживают поставки в Украину противобаллистических ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot, тогда как ЗУР PAC-2 продолжают поступать в рамках PURL, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источник в НАТО.
Украинский НРК с ИИ впервые самостоятельно проехал 19 км во время логистической миссии, рассказали в полку беспилотных систем «Лава» 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартія». Как рассказали «Мілітарному» в корпусе, в планах — обеспечить движение сразу нескольких наземных дронов под управлением одного оператора, который берет управление на себя только на сложных участках маршрута.
О главных событиях войны 28 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка, расширение режима прекращения огня в Олешках. Что происходит на фронте
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