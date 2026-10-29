«Воздушный крестный ход» с мощами Георгия Победоносца над позициями ВС РФ, российский удар по вокзалу в Днепре. Что происходит на фронте

На константиновском направлении сообщается об общем замедлении темпов продвижения ВС РФ в сторону Дружковки.

DeepState зафиксировали, что российские военные продвинулись в районе Майского к востоку от Дружковки.

Клеман Молен заявляет, что ВС РФ до сих пор не взяли Константиновку: по его оценке, они владеют инициативой (что не означает устойчивого контроля или налаженной логистики) примерно на половине территории города, украинские силы — на 15%, а остальные 35% оспариваются. Исследователь добавляет, что российское наступление на Дружковку замедлилось, тогда как СОУ отошли с некоторых позиций в Часовом Яре.

На покровском направлении продолжается инфильтрация российских штурмовиков в Доброполье и в окрестности города.

Клеман Молен пишет, что российские военные «просачиваются» в центр Доброполья и в тыл города. В то же время украинским войска удалось отразить российское наступление на Дружковку с юго-запада и остановить продвижение противника в Днепропетровскую область.

На южно-донецком направлении украинские военные нивелировали угрозу прорыва ВС РФ вглубь Днепропетровской области.

По оценке Клемана Молена, украинские военные сумели вернуть территории, потерянные в 2025 году, и теперь контролируют оба берега реки Мокрые Ялы и приближаются к Великой Новосёлке. Таким образом, пишет исследователь, им удалось нивелировать угрозу российского наступления в направлении поселка Покровское, Новониколаевки, восточной части Запорожской области, Павлограда и Днепра (до 2016 года — Днепропетровск).

На запорожском направлении российские войска заняли новые позиции к востоку от Гуляйполя.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись вблизи Воздвиженки и Луговского к западу от Гуляйполя. Клеман Молен пишет, что российские наступление на этом участке остается медленным, а продвижение к Орехову с юга постепенно выдыхается. Кроме того, СОУ удалось в этом году остановить российское продвижение на Запорожье, контратаковав в районе Степногорска, отмечает обозреватель.

На херсонском направлении сохраняется режим прекращения огня без нарушений с обеих сторон в районе Олешек (до 2016 года — Цюрупинск).

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», пишет, что ВС РФ воспользовались перемирием, чтобы подтянуть к Днепру расчеты БПЛА. Он прогнозирует, что после окончания перемирия российские удары по правобережью усилятся, а группы российских военных попытаются переправиться через реку.

Телеканал Fox News опубликовал фрагменты соглашения о гуманитарной миссии, из которых следует, что желающих эвакуироваться из Олешек сначала вывезут в российскую Анапу, откуда те, кто захотят отправиться на подконтрольную Украине территорию, вылетят в Беларусь на военном самолете. Тем временем российская и украинская стороны заявили, что в Олешках началось разминирование для подвоза гуманитарной помощи и эвакуации, а украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отправился в оккупированный город, сообщив перед этим, что перемирие держится уже 54 часа.

Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что ограничения скорости движения терминалов Starlink, пока они действовали, никак не повлияли на возможности Украины атаковать территорию России. Пострадала только ПВО, а именно дроны-перехватчики и военные вертолеты. Между тем генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать причину сбоя Starlink в Украине в ответ на двухпартийный запрос американских сенаторов, переадресовав запрос в ВВС США.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 29 октября 112 беспилотников типа «Шахед» (40 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 97 БПЛА — 87%, в том числе 30 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

Пять человек, в том числе 15-летний подросток, пострадали в результате атак на Днепропетровскую область накануне, сообщили в ГСЧС. За день регион подвергся более чем 40 атакам, затронувшим четыре района. В Павлограде повреждены инфраструктура, жилые дома и гаражи, возник пожар. В Никопольском районе пострадали два человека, повреждены частные дома, административное и складское здания, а также магазин. Еще два человека получили ранения в Синельниковском районе при атаках на АЗС и автомобиль. В Каменском районе после удара по инфраструктуре возник пожар.

Один человек погиб и еще четверо пострадали при ударе БПЛА по Харькову накануне днем, сообщила ГСЧС. Дрон попал в складское здание почтового отделения, после чего возник пожар площадью 1 тысяча м².