ВСУ продвигаются восточнее Лимана, прекращение огня в Олешках, удар баллистикой по Южному мосту в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На лиманском направлении украинские войска продолжают вести наступление восточнее Лимана

На покровском направлении российские военные занимают новые позиции к югу от Доброполья

На херсонском направлении вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции в районе Олешек

За последнюю неделю стало известно о трех случаях эвакуации раненых украинских военнослужащих с помощью тяжелых дронов

Российский удар сразу четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту через Днепр в Киеве

В результате налета на крупнейшую базу хранения российских средств ПВО в Серпухове поражены два ремонтных цеха

Bloomberg — в России расширили вербовку на войну против Украины добровольцев из стран Африки

Российские предприятия закупили в 2025 году достаточно сервоприводов для выпуска 139 тысяч модулей УМПК

Обстановка на фронте

На лиманском направлении украинские войска продолжают вести наступление восточнее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).

Украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на российское видео украинской позиции в лесном массиве к востоку от Лимана. Автор ресурса отмечает, что СОУ не прекратили наступательные действия после завершения операции «Вівальді» и теперь намереваются выйти к реке Жеребец на фронте в 50 км.

На покровском направлении российские военные занимают новые позиции к югу от Доброполья.

DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Светлого к югу от Доброполья. «Серая зона» в то же время распространилась на всю территорию до южной окраины города.

На херсонском направлении вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции в районе Олешек (до 2016 года — Цюрупинск).

В Олешках вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что огонь прекратился в 3:00 по киевскому времени «на определенных территориях». В Минобороны РФ подтвердили прекращение огня и введение «режима тишины» в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 19 по 25 октября площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 23 кв. км, тогда как в течение недели до этого напротив сократилась на 48 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что количество российских атак на фронте сократилось на 25%, составив 82 в день. Также «Око Гора» отмечает, что из сводок Генштаба следует, что число украинских атак превышает число российских девять недель подряд.

In Factum замечает, что за последнюю неделю стало известно уже о трех случаях эвакуации раненых украинских военнослужащих с помощью тяжелых дронов. Два из них приходятся на 475-й ОШП «Code 9.2», а еще один — на 92-ю ОШБр.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 октября баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и 280 беспилотников типа «Шахед» (69 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основным направлением удара стал Киев. Были сбиты или подавлены 257 целей: две баллистические ракеты и 255 БПЛА (91%), в том числе 56 реактивных. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 25 локациях, а также падение обломков в 16 локациях. Владимир Зеленский уточнил, что по Украине было выпущено 16 баллистических ракет.

Два человека погибли и четверо получили ранения из-за атаки на Харьков накануне вечером, сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. Все пострадавшие — жители Новобаварского района. Там возникли два пожара: горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены гаражные боксы, частные и многоквартирные жилые дома, детское учебное заведение, транспортные средства и здания частных предприятий.

С вечера 26 октября под атакой баллистических ракет находился Киев. Один человек погиб, еще 15 человек получили ранения, сообщили в ГСЧС. По информации мэра города Виталия Кличко, в Подольском районе под удар попали административное и нежилые здания, в Днепровском районе — два медицинских учреждения (в одном из них выбило окна в реанимационном отделении) и нежилое здание. В спасательной службе уточнили, что в Оболонском районе в двух нежилых зданиях произошел пожар, а в Деснянском районе повреждены жилые дома, три автомобиля, корпус университета и общежития (среди пострадавших — пять студентов). Речь идет о Государственном торгово-экономическом университете, пишут СМИ. Повреждения также получили Южный мост и инфраструктура метрополитена. По информации канала «Николаевский Ванёк», по мосту попали сразу четыре баллистические ракеты «Искандер-М». Движение по мосту ограничено, приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Червоний хутір». В ДТЭК сообщили, что во время массированной атаки на столицу был поврежден офис компании.