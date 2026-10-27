ВСУ продвигаются восточнее Лимана, прекращение огня в Олешках, удар баллистикой по Южному мосту в Киеве. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На лиманском направлении украинские войска продолжают вести наступление восточнее Лимана
- На покровском направлении российские военные занимают новые позиции к югу от Доброполья
- На херсонском направлении вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции в районе Олешек
- За последнюю неделю стало известно о трех случаях эвакуации раненых украинских военнослужащих с помощью тяжелых дронов
- Российский удар сразу четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту через Днепр в Киеве
- В результате налета на крупнейшую базу хранения российских средств ПВО в Серпухове поражены два ремонтных цеха
- Bloomberg — в России расширили вербовку на войну против Украины добровольцев из стран Африки
- Российские предприятия закупили в 2025 году достаточно сервоприводов для выпуска 139 тысяч модулей УМПК
Обстановка на фронте
На лиманском направлении украинские войска продолжают вести наступление восточнее Лимана (до 2016 года — Красный Лиман).
Украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на российское видео украинской позиции в лесном массиве к востоку от Лимана. Автор ресурса отмечает, что СОУ не прекратили наступательные действия после завершения операции «Вівальді» и теперь намереваются выйти к реке Жеребец на фронте в 50 км.
На покровском направлении российские военные занимают новые позиции к югу от Доброполья.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в районе Светлого к югу от Доброполья. «Серая зона» в то же время распространилась на всю территорию до южной окраины города.
На херсонском направлении вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции в районе Олешек (до 2016 года — Цюрупинск).
В Олешках вступил в силу режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что огонь прекратился в 3:00 по киевскому времени «на определенных территориях». В Минобороны РФ подтвердили прекращение огня и введение «режима тишины» в связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 19 по 25 октября площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 23 кв. км, тогда как в течение недели до этого напротив сократилась на 48 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что количество российских атак на фронте сократилось на 25%, составив 82 в день. Также «Око Гора» отмечает, что из сводок Генштаба следует, что число украинских атак превышает число российских девять недель подряд.
In Factum замечает, что за последнюю неделю стало известно уже о трех случаях эвакуации раненых украинских военнослужащих с помощью тяжелых дронов. Два из них приходятся на 475-й ОШП «Code 9.2», а еще один — на 92-ю ОШБр.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 27 октября баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и 280 беспилотников типа «Шахед» (69 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Основным направлением удара стал Киев. Были сбиты или подавлены 257 целей: две баллистические ракеты и 255 БПЛА (91%), в том числе 56 реактивных. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 25 локациях, а также падение обломков в 16 локациях. Владимир Зеленский уточнил, что по Украине было выпущено 16 баллистических ракет.
Два человека погибли и четверо получили ранения из-за атаки на Харьков накануне вечером, сообщил глава городской администрации Игорь Терехов. Все пострадавшие — жители Новобаварского района. Там возникли два пожара: горели нежилое здание и легковые автомобили. Также повреждены гаражные боксы, частные и многоквартирные жилые дома, детское учебное заведение, транспортные средства и здания частных предприятий.
С вечера 26 октября под атакой баллистических ракет находился Киев. Один человек погиб, еще 15 человек получили ранения, сообщили в ГСЧС. По информации мэра города Виталия Кличко, в Подольском районе под удар попали административное и нежилые здания, в Днепровском районе — два медицинских учреждения (в одном из них выбило окна в реанимационном отделении) и нежилое здание. В спасательной службе уточнили, что в Оболонском районе в двух нежилых зданиях произошел пожар, а в Деснянском районе повреждены жилые дома, три автомобиля, корпус университета и общежития (среди пострадавших — пять студентов). Речь идет о Государственном торгово-экономическом университете, пишут СМИ. Повреждения также получили Южный мост и инфраструктура метрополитена. По информации канала «Николаевский Ванёк», по мосту попали сразу четыре баллистические ракеты «Искандер-М». Движение по мосту ограничено, приостановлено движение поездов между станциями «Осокорки» и «Червоний хутір». В ДТЭК сообщили, что во время массированной атаки на столицу был поврежден офис компании.
Минобороны РФ подтвердило атаку на Киев «высокоточным оружием наземного базирования». В сообщении военного ведомства также говорится о поражении предприятия и цеха по сборке беспилотников «Оаклайн». Удар по Южному мосту в Минобороны связали с тем, что он используется «для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом».
После ночной атаки в Киеве спасли двух собак, рассказали в ГСЧС. Их хозяева погибли.
Пять человек пострадали в результате атак на Запорожскую область, в их числе подросток, сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров. Всего за сутки были атакованы 59 населенных пунктов региона.
Три человека пострадали при атаках на Днепропетровскую область, сообщила ГСЧС. За ночь пять районов области были атакованы более 40 раз, все пострадавшие — в Синельниковском районе. Там горели многоэтажный жилой дом, автомобили, частные дома и хозяйственные постройки. Пожары в частном секторе также возникли в Никопольском и Павлоградском районах, а в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) и Каменском районе повреждена инфраструктура.
Шесть человек, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате ударов по Черниговской области, сообщила ГСЧС. В Корюковском районе получили ранения четыре человека, загорелись жилые дома и хозяйственные постройки. Еще два человека пострадали в Новгород-Северском районе, где после удара возник пожар на территории частного домовладения. Все возгорания ликвидировали спасатели.
Также спасательная служба сообщила о трех пострадавших в результате атаки на Харьковскую область. В Ольшанах Харьковского района зафиксировали три попадания БПЛА, горели летняя кухня, гараж и здание частного предприятия площадью 600 кв. м. В Солоницевке загорелось производственное здание. В Лозовой дрон попал в местный рынок, вызвав пожар в торговых киосках. В Изюме частично разрушено административное здание и загорелись его конструкции. В Минобороны РФ отчитались о поражении разгрузочно-таможенного терминала компании «Региональный логистический центр», якобы работавшего в интересах ВСУ.
Около 80 тысяч жителей Конотопа в Сумской области остаются без электричества четвертые сутки после ударов 24 октября. По словам мэра Артёма Семенихина, прогнозов восстановления энергоснабжения пока нет.
Украинский почтовый оператор «Нова пошта» реализовала проект частной ПВО и уже имеет на своем счету сбитые российские ударные беспилотники, передают СМИ слова совладельца группы Nova Вячеслава Климова.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 26 октября 37 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Московским регионом и акваторией Чёрного моря. В ночь на 27 октября были перехвачены 222 БПЛА над Новгородской, Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал первые спутниковые снимки последствий атаки на 75-й арсенал ГРАУ (в/ч 42708) — ныне предприятие «75 Арсенал» в Серпухове в Московской области, произошедшей 22 октября. По оценке проекта, на снимках видны попадания в цеха № 24 и № 25, а также в расположенный рядом ангар. Эти цеха специализируются на ремонте и восстановлении компонентов систем ПВО С-300В, «Бук», ЗРПК «Тунгуска-М» и радиолокационных станций. Информацию о последствиях атаки подтверждает и украинский OSINT-проект «КіберБорошно» по более качественным снимкам.
Анализ спутниковых снимков аэродрома Балтимор в Воронеже после ракетной атаки 23 октября указывает, что ракеты, вероятно, были перехвачены на подлете к цели, сообщает канал Exile+. По его оценке, одна из сбитых ракет упала непосредственно на взлетно-посадочную полосу рядом с предполагаемой позицией ЗРПК «Панцирь». Признаков поражения авиационной техники или объектов аэродромной инфраструктуры на снимках не обнаружено.
Украинский канал Exilenova+ по фотографиям очевидцев сделал вывод о не менее семи попаданиях по различным корпусам предприятия «Энергия» в Липецкой области в результате атаки 25 октября. Заявляется, что один из корпусов завода был разрушен, другой выгорел изнутри. Завод производит аккумуляторы и элементы питания для российских беспилотников, ракетных комплексов и другого вооружения.
Два человека погибли и еще шестеро пострадали из‑за ночного налета беспилотников на Брянск, сообщил губернатор Егор Ковальчук. В Бежицком районе города погиб мужчина: он подорвался на «тубусе» со взрывчаткой, который упал с беспилотника, уточнил чиновник. В Советском районе повреждены три многоквартирных дома — там пострадали шесть человек.
Оккупированная территория Луганской области в течение нескольких часов ночью находилась под атакой БПЛА. Exilenova+ сообщает о «прилете» по складу боеприпасов в районе поселка Хрустальный (до 2016 года — Красный Луч) — на месте возникла вторичная детонация. Пророссийские «власти» атаку не подтверждали.
Один человек погиб в результате атаки на автобус в оккупированной части Запорожской области, сообщил «губернатор» Евгений Балицкий. Атакованный пассажирский автобус следовал по маршруту Симферополь — Москва, в нем находился 31 пассажир.
Расширяется инфраструктура для хранения и подготовки БПЛА типа «Шахед» на аэродроме Гвардейское в аннексированном Крыму, сообщает OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ со ссылкой на новые спутниковые снимки. По оценке проекта, там строятся более 20 небольших укрытий с земляными насыпями и около 40 гаражей меньшего размера для хранения, обслуживания и подготовки беспилотников. На снимках также видны последствия предыдущих украинских атак: по крайней мере один ангар был поврежден. Как отмечает проект, для запусков БПЛА с аэродрома используют не стационарные установки, а мобильные платформы на автомобилях, которые выезжают на взлетно-посадочную полосу.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 25 октября по 20:00 26 октября стало известно как минимум о 12 погибших и 97 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Telegram-канал «НЕ ЖДИ хорошие новости» опубликовал поименный список 4 875 военнослужащих 36-й общевойсковой армии ВС РФ, которые, как утверждается, числились погибшими с начала 2023 года по октябрь 2026-го. Канал заявляет, что получил документ от офицера группировки войск «Восток». Ранее канал публиковал список из 4 087 пропавших без вести военнослужащих той же армии. После исключения 172 совпадающих имен в двух документах остается 8 790 человек. Наибольшее число записей приходится на 37-ю ОМСБр — 2 885 погибших и 2 197 пропавших без вести.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что в период с 1 по 26 октября СБС нанесли противнику 14 тысяч потерь убитыми и ранеными. Также за 24 октября был поставлен рекорд в 701 пораженного российского военного. «Мадяр» прогнозирует, что к концу октября общее число потерь, нанесенных ВС РФ только силами СБС, удастся довести до 16 тысяч человек.
В России расширили вербовку на войну против Украины добровольцев из стран Африки, пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию украинской разведки, полученную от знакомых с ее содержанием источников. За девять месяцев 2026 года Минобороны РФ заключило контракты с 699 гражданами Бурунди — против 30 контрактов за весь 2025 год. В Зимбабве число завербованных выросло с 65 до 530 человек. Всего из этих двух стран были привлечены 1 229 человек по сравнению с 95 гражданами годом ранее. Из документа следует, что российские вербовщики также активизировались в ДР Конго, Судане, Камеруне и Сьерра-Леоне, а новым направлением стал Мадагаскар. Одновременно набор почти прекратился как минимум в девяти странах, где власти начали противодействовать этой практике: вместо службы в армии гражданам этих государств предлагают работу на российских оборонных предприятиях.
Вооружения и военная техника
Французская компания Safran обещает довести в 2026 году производство управляемых авиабомб AASM Hammer до 1,4 тысячи единиц. Значительная их часть будет отправлена в Украину.
Агентство Reuters сначала сообщило, что победившая на парламентских выборах в Сербии коалиция хочет перекрыть поставки оружия сербского производства за рубеж, в том числе в Украину, через третьи страны. Впоследствии заметка была исправлена с указанием, что представители коалиции не делали никаких заявлений на этот счет.
The Kyiv Independent сообщает со ссылкой на доклад киевского Центра оборонных реформ, что в 2025 году в России закупили 278 тысяч сервоприводов, чего достаточно для производства 139 тысяч модулей УМПК, и что из 20 компаний, вовлеченных в производство этих модулей, только восемь находятся под санкциями.
О главных событиях войны 26 октября 2026 года — в предыдущей сводке: Украинские военные приближаются к Великой Новосёлке, налеты на заводы по выпуску синтетического каучука в России. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут